Megváltoznak az anyajegyeid a napfénytől? Mutatjuk, miért veszélyes

A napfény hatására az anyajegyek átmenetileg sötétebbé válhatnak, de a tartós vagy szokatlan változásokat mindig érdemes bőrgyógyásszal ellenőriztetni.

A megfelelő fényvédelem és a szolárium mellőzése jelentősen csökkentheti a bőrkárosodás kockázatát.

A rendszeres önvizsgálat és az időben elvégzett anyajegyszűrés segíthet a bőrdaganatok korai felismerésében.

Napfényre szükségünk van, hiszen D-vitaminnal és boldogsággal tölt fel minket. Igen ám, csakhogy jótékony hatásai mellett az UV-sugárzás hosszú távon a bőr, illetve az azon lévő anyajegyek egészségét is befolyásolja. Dr. Brezán Erika bőrgyógyász lapunknak elárulta, hogyan ismerhető fel a „veszélyes" anyajegy, illetve hogy mi az, amit semmiképp se tegyünk a foltokkal.

A napfény hatására az anyajegyek átmenetileg sötétebbé válhatnak. Fotó: LanKS / Shutterstock

Veszélyes-e, ha az anyajegyek megváltoznak napfény hatására?

Nem csak a bőrünk, az anyajegyeink is megváltozhatnak, ha rendszeresen sok napfény éri azokat.

Tévhit, hogy a bőrrák mindig nagy, feltűnő változással jár. A napfény hatására több melanin termelődik, ezért a bőr és az anyajegyek átmenetileg sötétebbé válhatnak, de ez önmagában nem feltétlenül kóros jel. Az erős UV-sugárzás és a leégések hatása viszont összeadódik, ami hosszú távon fokozza a bőrdaganatok kialakulásának esélyét, ezért a rendszeres fényvédelem és az anyajegyek változásainak figyelése kiemelten fontos

– hívta fel a figyelmet dr. Brezán Erika, az Anyajegyszűrő Központ – Prima Medica bőrgyógyásza, hozzátéve, hogy ha egy anyajegy mérete, színe, alakja, formája, vastagsága megváltozik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. Egy jó szakember már a korai, még jól kezelhető stádiumban felismerheti a gyanús elváltozásokat.

A megfelelő fényvédelem mellett is fontos rendszeresen ellenőrizni a napfénynek kitett anyajegyeket. Fotó: New Africa / Shutterstock

Szabad-e sok anyajeggyel napozni?

Az anyajegyek megléte önmagában nem kell, hogy elriasszon minket a szabadban tartózkodástól, azonban minden szabadon lévő bőrfelületen ajánlott széles spektrumú, legalább SPF50-es fényvédőt alkalmazni. Emellett nagyon fontos, hogy a legerősebb UV-sugárzás idején árnyékos helyen tartózkodjunk, illetve 10 és 16 óra között kifejezetten kerüljük a közvetlen napfényt.

A világos bőrű, sok anyajeggyel vagy szeplőkkel rendelkező személyeknek nem ajánlott a direkt napozás, mivel a bőrük – még megfelelő védelem mellett is – érzékenyebben reagál az UV-sugárzásra, és esetükben nagyobb lehet a bőrdaganat, különösen a melanóma kialakulásának kockázata. Akinek pedig 50-nél több anyajegye van, vagy korábban bőrdaganata volt, mindenképp kérje ki a bőrgyógyásza szakvéleményét

– javasolta Brezán doktornő.