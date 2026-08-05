Megváltoznak az anyajegyeid a napfénytől? Mutatjuk, miért veszélyes

- A napfény hatására az anyajegyek átmenetileg sötétebbé válhatnak, de a tartós vagy szokatlan változásokat mindig érdemes bőrgyógyásszal ellenőriztetni.
- A megfelelő fényvédelem és a szolárium mellőzése jelentősen csökkentheti a bőrkárosodás kockázatát.
- A rendszeres önvizsgálat és az időben elvégzett anyajegyszűrés segíthet a bőrdaganatok korai felismerésében.
Napfényre szükségünk van, hiszen D-vitaminnal és boldogsággal tölt fel minket. Igen ám, csakhogy jótékony hatásai mellett az UV-sugárzás hosszú távon a bőr, illetve az azon lévő anyajegyek egészségét is befolyásolja. Dr. Brezán Erika bőrgyógyász lapunknak elárulta, hogyan ismerhető fel a „veszélyes" anyajegy, illetve hogy mi az, amit semmiképp se tegyünk a foltokkal.
Veszélyes-e, ha az anyajegyek megváltoznak napfény hatására?
Nem csak a bőrünk, az anyajegyeink is megváltozhatnak, ha rendszeresen sok napfény éri azokat.
Tévhit, hogy a bőrrák mindig nagy, feltűnő változással jár. A napfény hatására több melanin termelődik, ezért a bőr és az anyajegyek átmenetileg sötétebbé válhatnak, de ez önmagában nem feltétlenül kóros jel. Az erős UV-sugárzás és a leégések hatása viszont összeadódik, ami hosszú távon fokozza a bőrdaganatok kialakulásának esélyét, ezért a rendszeres fényvédelem és az anyajegyek változásainak figyelése kiemelten fontos
– hívta fel a figyelmet dr. Brezán Erika, az Anyajegyszűrő Központ – Prima Medica bőrgyógyásza, hozzátéve, hogy ha egy anyajegy mérete, színe, alakja, formája, vastagsága megváltozik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. Egy jó szakember már a korai, még jól kezelhető stádiumban felismerheti a gyanús elváltozásokat.
Szabad-e sok anyajeggyel napozni?
Az anyajegyek megléte önmagában nem kell, hogy elriasszon minket a szabadban tartózkodástól, azonban minden szabadon lévő bőrfelületen ajánlott széles spektrumú, legalább SPF50-es fényvédőt alkalmazni. Emellett nagyon fontos, hogy a legerősebb UV-sugárzás idején árnyékos helyen tartózkodjunk, illetve 10 és 16 óra között kifejezetten kerüljük a közvetlen napfényt.
A világos bőrű, sok anyajeggyel vagy szeplőkkel rendelkező személyeknek nem ajánlott a direkt napozás, mivel a bőrük – még megfelelő védelem mellett is – érzékenyebben reagál az UV-sugárzásra, és esetükben nagyobb lehet a bőrdaganat, különösen a melanóma kialakulásának kockázata. Akinek pedig 50-nél több anyajegye van, vagy korábban bőrdaganata volt, mindenképp kérje ki a bőrgyógyásza szakvéleményét
– javasolta Brezán doktornő.
Mit NE csináljunk az anyajegyeinkkel?
- Sose vágjuk, égessük!
- Ne piszkáljuk, és ne vakarjuk az anyajegyeket!
- Ne használjunk rajtuk szemölcs elleni krémet vagy savakat!
- A belőlük növekvő szőrt csak ollóval vágjuk le!
- 11 és 15 óra között ne menjünk napra!
- Ruházattal vagy törölközővel ne irritáljuk az anyajegyeinket!
- Ne halogassuk az orvost, ha vérzik vagy viszket!
Jobb, ha sok anyajegy esetén szoláriumban barnulunk?
„Biztonságos barnulás” valójában nem létezik, így a szolárium sem jelent biztonságosabb alternatívát a napozásnál. A szolárium UV-sugárzása – főként az UVA-sugarak – ugyanúgy károsíthatják a bőrt, gyorsíthatják a bőr öregedését és növelhetik a bőrrák, köztük a melanóma kialakulásának kockázatát. A szolárium ráadásul mesterségesen, rövid idő alatt nagy mennyiségű UV-sugárzásnak teszi ki a bőrt, és semmivel sem kíméletesebb a természetes napfénynél.
A szakember hangsúlyozta, hogy akinek sok, szabálytalan alakú anyajegye van, illetve a családjában előfordult melanóma, annak ajánlott kerülni a mesterséges barnítást is.
Milyen gyakran van szükség anyajegyszűrésre?
A melanóma, a bőrrák egyik legveszélyesebb típusa, a tinédzserek és fiatal felnőttek körében is kialakulhat. A basalioma pedig, amely a leggyakoribb rosszindulatú bőrdaganat, minden harmadik embernél kialakul az élete során. Ezért szakmai szervezetek azt javasolják, hogy átlagos kockázat esetén 18 éves kor körül érdemes elvégeztetni az első anyajegyszűrést, majd a további ellenőrzések gyakoriságát a bőrgyógyász határozza meg.
Emellett havonta ajánlott otthon is átvizsgálni az anyajegyeket. Ha új, gyanús elváltozás jelenik meg, vagy egy meglévő anyajegy mérete, alakja, színe megváltozik, életkortól függetlenül szükséges bőrgyógyászhoz fordulni
– tanácsolta a szakorvos.
Mentsd a bőröd! A tudatos fényvédelem és a rendszeres bőrgyógyászati ellenőrzés rengeteget segíthet, hogy hosszú távon megőrizhesd a bőröd egészségét, és megelőzd a bőrrák kialakulását.
A melanin útja a hámsejtekhez:
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