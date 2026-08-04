Áramszünet otthon? Ezekkel a praktikákkal biztonságosan átvészelhető a váratlan helyzet

Hogyan reagálj egy váratlan áramszünetre.

Melyek a legfontosabb első teendők.

Mire érdemes odafigyelni otthon.

Hogyan óvhatod meg készülékeidet és élelmiszereidet.

Milyen egyszerű előkészületek segíthetnek a jövőben.

A legtöbben természetesnek vesszük, hogy egyetlen gombnyomással felkapcsolhatjuk a villanyt, működik a hűtőszekrény, töltjük a telefonunkat, vagy bekapcsoljuk a kávéfőzőt. Éppen ezért egy váratlan áramszünet könnyen kizökkenthet bennünket a megszokott napi rutinból. Bár az esetek többségében csak rövid ideig tart a kimaradás, előfordulhat, hogy egy vihar, műszaki hiba vagy karbantartás miatt órákig, ritkább esetben akár egy teljes napig sem áll helyre a szolgáltatás. A jó hír az, hogy néhány egyszerű elővigyázatossággal és tudatos döntéssel jelentősen csökkenthetők a kellemetlenségek. Nem kell különleges felszerelés vagy túlélőcsomag ahhoz, hogy felkészülten fogadjunk egy ilyen helyzetet – elegendő néhány alapvető szabályt szem előtt tartani.

Áramszünet esetén tartsunk otthon alternatív fényforrásokat!

Fotó: Shutterstock

Áramszünet esetén először derítsük ki, mi történt

Ha hirtelen elsötétül a lakás, ne feltételezzük rögtön, hogy nagyobb meghibásodás történt. Nézzünk ki az ablakon, égnek-e a közvilágítás lámpái, világítanak-e a szomszédos házak. Érdemes megkérdezni egy közeli szomszédot is, tapasztal-e hasonló problémát. Ha úgy tűnik, hogy csak a saját ingatlanunk érintett, ellenőrizzük a biztosítéktáblát. Egy túlterhelt áramkör vagy egy meghibásodott készülék is okozhatja a biztosíték leoldását. Ha viszont az egész környéken nincs áram, valószínűleg a szolgáltató hálózatán keletkezett hiba, amelynek elhárítása már szakemberek feladata.

Óvjuk meg az elektromos eszközeinket

Sokan nem gondolnak rá, pedig az áramszolgáltatás visszaállításakor rövid ideig feszültségingadozás léphet fel. Ez különösen az érzékeny elektronikai berendezések számára jelenthet kockázatot.

Érdemes kihúzni a konnektorból a számítógépet, televíziót, játékkonzolt, modemet vagy más nagyobb értékű készülékeket. Ha túlfeszültségvédős elosztót használunk, az további biztonságot nyújthat, de hosszabb áramszünet idején a teljes leválasztás a legbiztosabb megoldás.