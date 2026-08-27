Ashwagandha: mire jó, milyen hatása van, és meddig szedhető?

- Az ashwagandha hatása kapcsán a legerősebb bizonyíték jelenleg a stressz és az alvás területén van.
- Az ayurveda évezredek óta használja a növényt, de a hagyományos alkalmazás és a modern klinikai bizonyíték nem ugyanaz.
- Férfiaknál vannak biztató adatok a tesztoszteron- és spermiumparaméterekre, de a bizonyíték még korlátozott.
- Az ashwagandha hatása nőkre kevésbé tisztázott, például menopauza vagy női meddőség esetén nincs elegendő jó minőségű bizonyíték.
- Az ashwagandha mellékhatásai többnyire enyhék, de ritkán májkárosodással is összefüggésbe hozták.
- A hosszú távú használatról egyelőre nincs elég biztonsági adat.
Cikkünkben minden fontos információt összegyűjtöttünk, amit az ashwagandha hatásairól és szedéséről tudnod kell.
Mi az ashwagandha?
Az ashwagandha, vagyis a Withania somnifera Indiában, Afrikában és a Közel-Keleten őshonos növény. Gyökerét és egyes készítményekben a levelét is felhasználják. Hatóanyagai között úgynevezett withanolidok találhatók, amelyek többek között antioxidáns és gyulladásos folyamatokkal kapcsolatos biológiai hatásokat mutattak.
Az ayurveda, az indiai hagyományos gyógyászati rendszer régóta alkalmazza az ashwagandhát. Napjainkban elsősorban étrend-kiegészítőként találkozhatunk vele, és leggyakrabban stressz, szorongás, alvásproblémák, illetve férfi termékenység kapcsán reklámozzák.
Ashwagandha hatása: valóban segíthet stressz ellen?
A jelenlegi kutatások alapján ez az egyik olyan terület, ahol az ashwagandha hatása ígéretesnek tűnik. Több kisebb klinikai vizsgálatban az ashwagandhát szedő résztvevők alacsonyabb stresszről és szorongásról számoltak be, miközben a kortizolszintjük is csökkent. Egy 2024-es metaanalízis kilenc vizsgálat és 558 résztvevő eredményeit összegezte, és szintén kedvező hatást talált a stressz, a szorongás és a kortizol szempontjából.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ashwagandha bizonyított gyógymód lenne szorongásos betegségekre és a stressz ellen. A vizsgálatok többsége viszonylag kis létszámú és rövid ideig tartott, ráadásul különböző kivonatokat és adagokat használtak.
Mire jó az ashwaganda az alvás szempontjából?
Az alvás egy másik terület, ahol vannak biztató eredmények. Egyes vizsgálatok szerint az ashwagandha javíthatja az alvás minőségét, az elalvási időt és az alvással töltött időt. A hatás különösen azoknál lehet érzékelhető, akik eleve alvásproblémákkal küzdenek.
Érdemes azonban különbséget tenni a „segíthet az alvásban” és az „álmatlanságot kezeli” állítás között. Az előbbi mögött vannak kutatási eredmények, az utóbbihoz azonban további bizonyítékokra lenne szükség.
Ashwagandha hatása nőkre
Az ashwagandha hatása nőkre jelenleg jóval kevésbé tisztázott, mint ahogy azt az interneten terjedő állítások alapján gondolhatnánk. Gyakran említik a menopauza tüneteivel, a hormonháztartással vagy a női termékenységgel kapcsolatban. Viszont az amerikai National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) szerint jelenleg nincs elegendő bizonyíték arra, hogy az ashwagandha hatékonyan alkalmazható lenne például menopauzás panaszok vagy női meddőség esetén.
Különösen fontos a körültekintés várandósság és szoptatás idején: az NIH szerint ilyenkor az ashwagandha használata kerülendő.
Ashwagandha hatása férfiakra
Az ashwagandha férfiakra gyakorolt hatása kapcsán vannak érdekesebb eredmények. Korlátozott bizonyítékok szerint 2–4 hónapos használat mellett emelkedhet a tesztoszteronszint, illetve javulhatnak bizonyos spermiumparaméterek.
Ez azonban még nem jelenti azt, hogy az ashwagandha önmagában termékenységi kezelés lenne. A férfi meddőségnek számos oka lehet, ezért ilyen probléma esetén nem érdemes kizárólag étrend-kiegészítőre hagyatkozni.
Milyen mellékhatásai lehetnek?
Az ashwagandha mellékhatásai általában enyhék: előfordulhat gyomorpanasz, hasmenés, hányinger vagy álmosság. Ennél fontosabb azonban, hogy ritka esetekben májkárosodással is összefüggésbe hozták a használatát.
A növény a pajzsmirigy működésére is hatással lehet, és kölcsönhatásba léphet például egyes pajzsmirigy-, vérnyomás- és cukorbetegség elleni gyógyszerekkel, nyugtatókkal, illetve immunszupresszánsokkal. Autoimmun vagy pajzsmirigybetegség esetén ezért különösen fontos az orvossal való egyeztetés.
Meddig szedhető az ashwagandha?
Ez az egyik legfontosabb kérdés, amelyre jelenleg nincs mindenkire érvényes válasz. A rendelkezésre álló kutatások alapján az ashwagandha rövid távon, körülbelül három hónapig tűnik viszonylag jól tolerálhatónak, viszont a hónapokon vagy éveken át tartó rendszeres használat biztonságosságáról nincs elegendő adat.
Vagyis nem érdemes automatikusan abból kiindulni, hogy ami természetes, azt korlátlan ideig lehet szedni.
Kinek nem ajánlott?
Különösen fontos az orvosi egyeztetés, ha valaki:
- várandós vagy szoptat;
- pajzsmirigy- vagy autoimmun betegséggel él;
- májbetegsége van;
- rendszeresen gyógyszert szed;
- műtét előtt áll;
- hormonérzékeny prosztatarákban érintett.
Az ashwagandha nem csodaszer, de vannak olyan területek, ahol a kutatások alapján lehetséges kedvező hatása, elsősorban a stressz és az alvás támogatásában. A férfi hormonális és spermiumparaméterekkel kapcsolatban szintén vannak biztató eredmények, miközben a női hormonokra, menopauzára és számos más felhasználási célra még kevés a megbízható bizonyíték.
A legfontosabb pedig, hogy az étrend-kiegészítőket sem érdemes kockázatmentesnek tekinteni: az ashwagandha rövid távon általában jól tolerálható, de a hosszú távú biztonságáról még keveset tudunk.
Az alábbi videóból még többet megtudhatsz erről az étrend-kiegészítőről: