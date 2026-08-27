Ashwagandha: mire jó, milyen hatása van, és meddig szedhető?

Az ashwagandha hatása kapcsán a legerősebb bizonyíték jelenleg a stressz és az alvás területén van.

Az ayurveda évezredek óta használja a növényt, de a hagyományos alkalmazás és a modern klinikai bizonyíték nem ugyanaz.

Férfiaknál vannak biztató adatok a tesztoszteron- és spermiumparaméterekre, de a bizonyíték még korlátozott.

Az ashwagandha hatása nőkre kevésbé tisztázott, például menopauza vagy női meddőség esetén nincs elegendő jó minőségű bizonyíték.

Az ashwagandha mellékhatásai többnyire enyhék, de ritkán májkárosodással is összefüggésbe hozták.

A hosszú távú használatról egyelőre nincs elég biztonsági adat.

Cikkünkben minden fontos információt összegyűjtöttünk, amit az ashwagandha hatásairól és szedéséről tudnod kell.

Az ashwagandha jótékony hatásait az ősi indiai ayurveda is elismeri.

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Mi az ashwagandha?

Az ashwagandha, vagyis a Withania somnifera Indiában, Afrikában és a Közel-Keleten őshonos növény. Gyökerét és egyes készítményekben a levelét is felhasználják. Hatóanyagai között úgynevezett withanolidok találhatók, amelyek többek között antioxidáns és gyulladásos folyamatokkal kapcsolatos biológiai hatásokat mutattak.

Az ayurveda, az indiai hagyományos gyógyászati rendszer régóta alkalmazza az ashwagandhát. Napjainkban elsősorban étrend-kiegészítőként találkozhatunk vele, és leggyakrabban stressz, szorongás, alvásproblémák, illetve férfi termékenység kapcsán reklámozzák.

Ashwagandha hatása: valóban segíthet stressz ellen?

A jelenlegi kutatások alapján ez az egyik olyan terület, ahol az ashwagandha hatása ígéretesnek tűnik. Több kisebb klinikai vizsgálatban az ashwagandhát szedő résztvevők alacsonyabb stresszről és szorongásról számoltak be, miközben a kortizolszintjük is csökkent. Egy 2024-es metaanalízis kilenc vizsgálat és 558 résztvevő eredményeit összegezte, és szintén kedvező hatást talált a stressz, a szorongás és a kortizol szempontjából.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ashwagandha bizonyított gyógymód lenne szorongásos betegségekre és a stressz ellen. A vizsgálatok többsége viszonylag kis létszámú és rövid ideig tartott, ráadásul különböző kivonatokat és adagokat használtak.