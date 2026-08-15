Kiszárad a kert a locsolási tilalom miatt: fizet a biztosító a tönkrement növények után?

A kertes házban élők számára komoly problémát jelenthet a tartós forróság és a csapadékhiány. A több helyen még mindig fennálló locsolási tilalom miatt ráadásul akkor sem lehet megfelelően öntözni a növényeket, amikor azoknak a legnagyobb szükségük lenne a vízre. Egy gondosan ápolt kertben néhány hét alatt jelentős érték pusztulhat el: dísznövények, bokrok, gyümölcsfák vagy akár a veteményes is károsodhat az aszály miatt. Ilyenkor adódik a kérdés: vajon megtéríti-e ezt a kárt a lakásbiztosítás? A Magyar Biztosítók Szövetsége és a Groupama Biztosító válaszából kiderül, hogy a helyzet korántsem egyszerű, és a szerződésben szereplő fedezeteknek is fontos szerepük van.

Az aszály a legtöbb kertet tönkreteszi, a drága növények elpusztulnak.

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Létezik aszály biztosítás kertekre?

Sokakat érdekel, hogy vajon a hőség miatt kiszáradt növényekre fizet-e a biztosító?A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint az aszály, a vízhiány, a vízkorlátozás és a hőség önmagában nem minősül biztosítási eseménynek. Ezért ha a rendkívüli meleg és az emiatt elrendelt locsolási tilalom következtében pusztulnak el a kerti növények, a lakásbiztosítás jellemzően nem nyújt térítést.

A biztosítások alapvető logikája ugyanis az, hogy egy meghatározott, véletlenül és váratlanul bekövetkező biztosítási esemény által okozott kárt térítenek meg. Ilyen lehet például a vihar, a jégverés, a felhőszakadás vagy a tűz, egyes konstrukcióknál pedig az árvíz is.

A jelenlegi szárazság okozta növénypusztulás azonban tipikusan nem olyan váratlan biztosítási esemény, amelyre a lakásbiztosítás fedezetet nyújt.

Melyik biztosítás fedezi a kiszáradt kert okozta károkat?

A helyzetet tovább árnyalja, hogy nem minden lakásbiztosítás ugyanazokat a kockázatokat fedezi. A MABISZ szerint Magyarországon több olyan biztosítási termék is elérhető, amely külön a kerti növényzetre vagy a lábon álló növényekre is tartalmaz fedezetet.

Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a hőség és az aszály miatt elszáradt növények után is jár kártérítés.

A kerti növényzetre vonatkozó fedezetek ugyanis jellemzően konkrét káreseményekhez kapcsolódnak. Ezért nem elég azt megnézni a kötvényben, hogy szerepel-e benne a „kerti növényzet” vagy a „lábon álló növényzet” kifejezés. Azt is ellenőrizni kell, hogy pontosan milyen események bekövetkezésekor térít a biztosító, és milyen összeghatárig.