Kiszárad a kert a locsolási tilalom miatt: fizet a biztosító a tönkrement növények után?

A kertes házban élők számára komoly problémát jelenthet a tartós forróság és a csapadékhiány. A több helyen még mindig fennálló locsolási tilalom miatt ráadásul akkor sem lehet megfelelően öntözni a növényeket, amikor azoknak a legnagyobb szükségük lenne a vízre. Egy gondosan ápolt kertben néhány hét alatt jelentős érték pusztulhat el: dísznövények, bokrok, gyümölcsfák vagy akár a veteményes is károsodhat az aszály miatt. Ilyenkor adódik a kérdés: vajon megtéríti-e ezt a kárt a lakásbiztosítás? A Magyar Biztosítók Szövetsége és a Groupama Biztosító válaszából kiderül, hogy a helyzet korántsem egyszerű, és a szerződésben szereplő fedezeteknek is fontos szerepük van.
Létezik aszály biztosítás kertekre?
Sokakat érdekel, hogy vajon a hőség miatt kiszáradt növényekre fizet-e a biztosító?A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint az aszály, a vízhiány, a vízkorlátozás és a hőség önmagában nem minősül biztosítási eseménynek. Ezért ha a rendkívüli meleg és az emiatt elrendelt locsolási tilalom következtében pusztulnak el a kerti növények, a lakásbiztosítás jellemzően nem nyújt térítést.
A biztosítások alapvető logikája ugyanis az, hogy egy meghatározott, véletlenül és váratlanul bekövetkező biztosítási esemény által okozott kárt térítenek meg. Ilyen lehet például a vihar, a jégverés, a felhőszakadás vagy a tűz, egyes konstrukcióknál pedig az árvíz is.
A jelenlegi szárazság okozta növénypusztulás azonban tipikusan nem olyan váratlan biztosítási esemény, amelyre a lakásbiztosítás fedezetet nyújt.
Melyik biztosítás fedezi a kiszáradt kert okozta károkat?
A helyzetet tovább árnyalja, hogy nem minden lakásbiztosítás ugyanazokat a kockázatokat fedezi. A MABISZ szerint Magyarországon több olyan biztosítási termék is elérhető, amely külön a kerti növényzetre vagy a lábon álló növényekre is tartalmaz fedezetet.
Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a hőség és az aszály miatt elszáradt növények után is jár kártérítés.
A kerti növényzetre vonatkozó fedezetek ugyanis jellemzően konkrét káreseményekhez kapcsolódnak. Ezért nem elég azt megnézni a kötvényben, hogy szerepel-e benne a „kerti növényzet” vagy a „lábon álló növényzet” kifejezés. Azt is ellenőrizni kell, hogy pontosan milyen események bekövetkezésekor térít a biztosító, és milyen összeghatárig.
A MABISZ azt javasolja, hogy aki bizonytalan a szerződésében foglaltakkal kapcsolatban, kérje biztosítási tanácsadó vagy a biztosító segítségét.
Viharkár, jégkár vagy felhőszakadás után már más lehet a helyzet
A Groupama Biztosító szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakásbiztosítás általában nem nyújt térítést a rendkívüli hőség és a locsolási tilalom miatt elszáradó növényekre. A fedezet elsősorban az előre nem látható, hirtelen bekövetkező eseményekre terjed ki.
Más lehet azonban a helyzet, ha egy ilyen esemény miatt sérülnek meg a növények.
Előfordulhat például, hogy egy hirtelen érkező vihar, felhőszakadás vagy jégverés olyan károkat okoz a kertben, a veteményesben vagy a teraszon lévő cserepes növényekben, amelyekre a szerződés alapján már járhat kártérítés. Ehhez természetesen az is szükséges, hogy az adott biztosítás tartalmazzon növényekre vonatkozó fedezetet.
A Groupama szerint bizonyos esetekben akkor is kaphatunk kártérítést, ha növényeink rongálás vagy vandalizmus következtében sérülnek vagy pusztulnak el.
Az aszály elleni védekezés most többet érhet, mint a biztosítás
A biztosítók szerint a jelenlegi hőségben elsősorban a megelőzés és a kárenyhítés jelenthet megoldást a kertben.
A talaj nedvességtartalma például talajtakarással hosszabb ideig megőrizhető. Segíthet az esővíz összegyűjtése és felhasználása, valamint a víztakarékos csepegtető rendszerek alkalmazása is.
Természetesen mindezt csak a helyben érvényes vízhasználati és locsolási korlátozások betartásával lehet megtenni. Az Origo egy korábbi cikkében szuper praktikák olvashatók az aszály elleni védekezéshez, kert locsoláshoz.
Érdemes most átnézni a lakásbiztosítást
A mostani szélsőséges időjárás arra is jó alkalom lehet, hogy a kertes házban élők átnézzék a lakásbiztosításukat.
Elsőként azt érdemes ellenőrizni, hogy szerepel-e a szerződésben kerti növényzetre, lábon álló növényzetre vagy hasonló vagyontárgyakra vonatkozó fedezet. Ha igen, azt is meg kell nézni, hogy milyen káreseményekre vonatkozik, mekkora összeghatárig térít, illetve milyen kizárások szerepelnek a feltételekben.
Önmagában tehát az, hogy a kert a rendkívüli hőség, az aszály vagy a locsolási tilalom miatt kiszárad, jellemzően nem alapoz meg biztosítási kártérítést. Ha azonban a növényzetet egy szerződésben meghatározott, hirtelen bekövetkező káresemény – például vihar, jégverés, felhőszakadás vagy bizonyos esetekben más elemi kár – pusztítja el, már lehet alapja a térítésnek.
A legfontosabb ezért az, hogy ne csak azt nézzük meg, biztosítva van-e a kert, hanem azt is, hogy mire és milyen feltételekkel szól a biztosítás.
A legfontosabb tudnivalók a kiszáradt kertek biztosításával kapcsolatban
- A hőség és az aszály önmagában jellemzően nem biztosítási esemény.
- A locsolási tilalom miatt kiszáradt növények után általában nem jár kártérítés.
- Egyes lakásbiztosítások külön fedezetet tartalmaznak a kerti vagy lábon álló növényzetre.
- Vihar, jégverés vagy felhőszakadás okozta növénykárokra már lehet térítés, ha erre kiterjed a szerződés.
- Érdemes átnézni a biztosítási feltételeket, mert nem elég az, hogy a kerti növényzet szerepel a fedezetek között: azt is meg kell nézni, milyen eseményekre vonatkozik a biztosítás.