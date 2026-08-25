Felfedeztük Athént: a görög történelem, a gyönyörű naplemente, és a kristálytiszta tenger városát

Régóta tervezel egy görög utazást, de nem tudod még, melyik részét fedezd fel elsőnek? Eláruljuk, hogy miért lehet Athén kiváló választás a számodra.

Cikkünkben megmutatjuk, milyen programokra, árakra, és nehézségekre kell számítanod az Attika-félszigeten, és kiemeljük azt is, hogy miért imádják ennyien ezt a várost.

Augusztusban turistaként barangoltuk végig Athént, ahol volt szerencsénk megkóstolni a legismertebb görög ételeket is.

A görög főváros hangulata páratlan. Egyszerre megtalálható benne az ókori történelem kultúrája és hagyományai, és a 21. századi nagyvárosokra jellemző pezsgés és modernitás. Erre nagyon jó példa a metrójuk, amelyben egymás mellett láthatjuk a hatalmas kivetítőkön az érkező járatokat, mellettük néhány méterre pedig több ezer éves ereklyéket és történelmi oszlopokat tekinthetünk meg. Cikkünkben bemutatjuk Athén látnivalóit és a legfontosabb tudnivalókat az utazással kapcsolatban.

Athén tele van zegzugos kis utcákkal, tavernákkal és történelmi látnivalókkal

Fotó: Origo

Elsőként a város pozitívumait emeljük ki, amelyek bőven kárpótoltak minket minden nehézségért, utána pedig röviden eláruljuk, hogy melyek voltak azok a dolgok, amelyek néha illúziórombolóan hatottak ránk az ott tartózkodásunk alatt. Az biztos, hogy nem árulunk el túl sok mindent, ha előre leszögezzük, hogy sokkal több a pro, mint a kontra.

Ami hibátlan volt: Athén árai, látnivalói, és a tömegközlekedés

6 napot és 5 éjszakát tölthettünk Athénban. A Palaio Faliro negyedben foglaltunk szállást, közvetlenül az Edemi strandnál, amely egy ingyenes tengerparti szakasz. Itt egymást érik az éttermek, bárok, és a bérelhető napágyak. A víz pedig szinte átlátszó, annyira tiszta volt. Az apartman 40 ezer forint körüli összegbe került 5 éjszakára per fő és a nyaralóövezetben minden elérhető közelségben volt, amire szükségünk lehetett.

Az athéni árak minden más területen is kedvezőek voltak: az éttermekben például egy főétkezés olcsóbb volt, mint egy átlagos budapesti ebéd. Sőt, különleges meglepetésben volt részünk, amikor egy eldugott kis helyi étkezdében, és egy Akropoliszra rálátó rooftop bárban is ugyanannyiért fogyasztottunk. A bolti árak hasonlók voltak az itthoniakhoz. A szórakozóhelyek terén is pozitív csalódásban volt részünk, a nyár egyik legnagyobb buliját mindössze 6 euróért az athéni Bolivar Beach Clubban tapasztalhattuk meg, ahol a homokos tengerparton táncolhattunk reggelig.