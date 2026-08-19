10 meglepő babona és hagyomány, ami augusztus 20-ához kapcsolódik

Az új kenyér ünnepe: augusztus 20-án a frissen learatott búzából készült első kenyér is fontos szerepet kapott, amely az életet, az otthont és a betakarítás végét jelképezi.

augusztus 20-án a frissen learatott búzából készült első kenyér is fontos szerepet kapott, amely az életet, az otthont és a betakarítás végét jelképezi. Időjósló hagyományok: a régi hiedelem szerint az ünnep időjárásából a következő hetekre is következtetni lehetett, ezért a gazdák különösen figyelték, milyen napra virradnak.

a régi hiedelem szerint az ünnep időjárásából a következő hetekre is következtetni lehetett, ezért a gazdák különösen figyelték, milyen napra virradnak. Gólyák és a nyár vége: a néphit augusztus 20-át a gólyák útra kelésével is összekapcsolta, és sokan ezt a nyár és az ősz közötti választóvonalnak tekintették.

a néphit augusztus 20-át a gólyák útra kelésével is összekapcsolta, és sokan ezt a nyár és az ősz közötti választóvonalnak tekintették. Különleges babonák: a szerelmi jóslásoktól a vízi szellemekről szóló hiedelmekig számos különös történet kapcsolódik Szent István napjához.

Régi babonák, különös népszokások és máig élő hagyományok kapcsolódnak az államalapítás ünnepéhez. Mutatjuk, milyen érdekességeket tartogathat még számunkra augusztus 20.

Augusztus 20-hoz kapcsolódik az új kenyér megsütése is.

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Augusztus 20-i hagyományok és babonák

Az új kenyér ünnepe

Augusztus 20-a nem csak az államalapítás ünnepe, hanem az új kenyéré is. Ugyanis az évben ekkor ehetünk először a frissen learatott búzaszemekből készült lisztből és kenyérből. Az aratás végét hatalmas bálokkal és lakodalmakkal szokás ünnepelni, hiszen ezzel egyidőben a munka időszaka is lezárul. A ropogós vekni jelképezi az otthont és az életet, hiszen egyik fő alapélelmiszerünk.

Kevesebb szúnyog

A nép hiedelmek szerint Szent István király napján fejezik le a „szúnyog királyt”. Ettől a naptól kezdve egyre kevesebb vérszívó rovarral találkozhatunk. Ez több mint valószínű, hogy nem így van. De az valóban igaz, hogy a nyár végéhez közeledve ők is fokozatosan tűnnek el.

Időjárás előrejelzés

Az országban sokan úgy tartották, hogy augusztus 20-a úgynevezett negyvenes nap. Ez annyit takar, hogy őseink sokáig abban hittek, hogy az ünnepnap időjárása még negyven napig velük lesz. Mindenki imádkozott a napsütésért és jó időért, hogy az aratást és betakarítást kényelmesen elvégezhessék a nyár végéig.

Útnak indulnak a gólyák

A népi hiedelmek szerint az államalapítás ünnepén indulnak útnak a gólyák. Augusztus 20-át sokan tartják választóvonalnak a nyár és az ősz között. Bizonyára a szárnyasok költözésnek nem az ünnephez van köze, hanem a teleléshez. Melegebb helyet keresnek maguknak a hidegebb hónapokra, majd jövőre ismét visszatérnek.