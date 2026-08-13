Top 5 belföldi úti cél az augusztus 20-i hosszú hétvégére, ha még nincs programod

5 hazai úti cél az augusztus 20-i hosszú hétvégére

az augusztus 20-i hosszú hétvégére Balatonfüred: strand, hajózás és ünnepi programok

strand, hajózás és ünnepi programok Eger: borok, wellness és történelmi látnivalók

borok, wellness és történelmi látnivalók Pécs: mediterrán hangulat és mecseki kirándulás

mediterrán hangulat és mecseki kirándulás Tisza-tó: aktív kikapcsolódás az egész családnak

aktív kikapcsolódás az egész családnak Tokaj: borvidéki élmények és gasztronómiai kalandok

Az augusztus 20-i hosszú hétvége az év egyik legjobb alkalma arra, hogy néhány napra kiszakadj a hétköznapokból. Akár vízparti pihenést, történelmi városokat, wellness-kikapcsolódást vagy borvidéki hangulatot keresel, itthon is találsz olyan úti célt, amelyhez nem kell hónapokkal korábban tervezni. A négynapos pihenő pedig éppen elég ahhoz, hogy feltöltődve búcsúztasd a nyarat.

Ha még nem tudod, hová utazz el az augusztus 20-i hosszú hétvégére, mutatunk 5 szuper belföldi úti célt!

Fotó: shutterstock / Shutterstock

Top 5 magyarországi úti cél az augusztus 20-i hétvégére

Balatonfüred – ünnep a magyar tengernél

Ha augusztus 20., akkor a Balaton mindig biztos választás. Balatonfüreden nappal strandolás és hajózás, este pedig koncertek, pezsgő éjszakai élet a sétányon és tűzijáték várja a látogatókat. Egy hosszú hétvégére ideális, hiszen autóval és vonattal is könnyen megközelíthető az ország bármely pontjáról.

Origo-tipp: ne hagyd ki a naplementés hajókirándulást a Tagore sétányról.

A Tagore-sétány Balatonfüred leghangulatosabb helyszíne.

Fotó: wikipedia

Eger – bor, wellness és történelmi hangulat

Eger azoknak való, akik a pihenést egy kis kultúrával is összekötnék. A macskaköves belváros, a történelmi vár és a híres borospincék mellett a város termálfürdője is remek program lehet, ha egy napra elbújnál a nyári meleg elől.

Origo-tipp: este kóstolj Egri Bikavért a Szépasszony-völgyben.

Eger és környéke szintén sok programot tartogat a hosszú hétvégére.

Fotó: shutterstock / Shutterstock

Pécs – mediterrán nyár a Mecsek lábánál

Pécs augusztusban igazi mediterrán arcát mutatja. A teraszok, művészeti galériák és hangulatos utcák mellett a Mecsek közelsége miatt akár egy könnyű túrát is beiktathatsz. Pároknak és baráti társaságoknak egyaránt remek választás.

Origo-tipp: reggeli a belvárosban, délután kirándulás a Mecsekben.

Pécs történelmi belvárosa hangulatos sétákkal könnyedén bejárható.

Fotó: shutterstock / Shutterstock

Tisza-tó – ha aktív pihenésre vágysz

A Tisza-tó a hosszú hétvége egyik legjobb alternatívája, ha elkerülnéd a zsúfoltabb üdülőhelyeket. Kerékpározás, SUP, csónaktúrák és madármegfigyelés: a természetközeli programok által garantáltan feltöltődsz.