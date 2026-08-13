Top 5 belföldi úti cél az augusztus 20-i hosszú hétvégére, ha még nincs programod

- 5 hazai úti cél az augusztus 20-i hosszú hétvégére
- Balatonfüred: strand, hajózás és ünnepi programok
- Eger: borok, wellness és történelmi látnivalók
- Pécs: mediterrán hangulat és mecseki kirándulás
- Tisza-tó: aktív kikapcsolódás az egész családnak
- Tokaj: borvidéki élmények és gasztronómiai kalandok
Az augusztus 20-i hosszú hétvége az év egyik legjobb alkalma arra, hogy néhány napra kiszakadj a hétköznapokból. Akár vízparti pihenést, történelmi városokat, wellness-kikapcsolódást vagy borvidéki hangulatot keresel, itthon is találsz olyan úti célt, amelyhez nem kell hónapokkal korábban tervezni. A négynapos pihenő pedig éppen elég ahhoz, hogy feltöltődve búcsúztasd a nyarat.
Top 5 magyarországi úti cél az augusztus 20-i hétvégére
Balatonfüred – ünnep a magyar tengernél
Ha augusztus 20., akkor a Balaton mindig biztos választás. Balatonfüreden nappal strandolás és hajózás, este pedig koncertek, pezsgő éjszakai élet a sétányon és tűzijáték várja a látogatókat. Egy hosszú hétvégére ideális, hiszen autóval és vonattal is könnyen megközelíthető az ország bármely pontjáról.
Origo-tipp: ne hagyd ki a naplementés hajókirándulást a Tagore sétányról.
Eger – bor, wellness és történelmi hangulat
Eger azoknak való, akik a pihenést egy kis kultúrával is összekötnék. A macskaköves belváros, a történelmi vár és a híres borospincék mellett a város termálfürdője is remek program lehet, ha egy napra elbújnál a nyári meleg elől.
Origo-tipp: este kóstolj Egri Bikavért a Szépasszony-völgyben.
Pécs – mediterrán nyár a Mecsek lábánál
Pécs augusztusban igazi mediterrán arcát mutatja. A teraszok, művészeti galériák és hangulatos utcák mellett a Mecsek közelsége miatt akár egy könnyű túrát is beiktathatsz. Pároknak és baráti társaságoknak egyaránt remek választás.
Origo-tipp: reggeli a belvárosban, délután kirándulás a Mecsekben.
Tisza-tó – ha aktív pihenésre vágysz
A Tisza-tó a hosszú hétvége egyik legjobb alternatívája, ha elkerülnéd a zsúfoltabb üdülőhelyeket. Kerékpározás, SUP, csónaktúrák és madármegfigyelés: a természetközeli programok által garantáltan feltöltődsz.
Origo-tipp: ne hagyd otthon a családot, ezek az aktív kikapcsolódást nyújtó programok augusztus 20. környékén gyermekek számára is tökéletesek.
Tokaj – a hosszú hétvége ínyenceknek
Ha a nyár végét egy pohár kiváló borral ünnepelnéd, Tokaj tökéletes úti cél. A történelmi pincék, a Bodrog-parti séták és a gasztronómiai élmények miatt néhány nap alatt is teljes értékű nyaralásélményt ad.
Origo-tipp: extra programként iktass be egy naplemente nézést a Kopasz-hegyi kilátóból.