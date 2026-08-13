Augusztus 20-i hosszú hétvége: 5 belföldi fürdős úti cél, ahol a wellnessé a főszerep

- Hajdúszoboszló: családbarát fürdőzés, élménymedencék és wellness egy helyen.
- Hévíz: nyugodt, termálvizes kikapcsolódás azoknak, akik inkább pihennének.
- Zalakaros: egész napos fürdőprogram, amely családoknak és pároknak is jó választás lehet.
- Egerszalók: termálvíz, wellness és különleges környezet, kirándulással és borvidéki programokkal kombinálva.
- Budapest: akkor is élvezheted a wellnesshétvégét, ha nem szeretnél messzire utazni – a főváros ikonikus fürdői kínálnak változatos programokat.
Minőségi, lazulós kikapcsolódás az augusztus 20-i hosszú hétvégére családdal, barátokkal, pároknak. Összegyűjtöttük a kedvenc fürdős-wellness helyszíneinket Magyarországon.
Wellness és fürdőzés az augusztus 20-i hosszú hétvégén
1. Hajdúszoboszló – ha az egész családot vinnéd
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő
Hajdúszoboszló az egyik legkézenfekvőbb választás, ha a hosszú hétvégén minden korosztály számára szeretnél programot. A gyógyfürdő mellett az élményfürdős kínálat miatt a gyerekek és a felnőttek is megtalálhatják a számításukat.
Origo-tipp: ha a családi fürdőzés mellett egy kis nyugalomra is vágysz, érdemes külön időt szánni a wellness- és pihenőrészlegre.
2. Hévíz – termálvíz és nyugodt kikapcsolódás
Hévízi Tófürdő
Ha az augusztus 20-i hétvégét inkább lassítással töltenéd, Hévíz jó választás lehet. A tófürdő különleges hangulata mellett a városban számos wellness- és spa-szolgáltatás közül lehet választani.
Origo-tipp: a fürdőzés mellé tervezz be egy könnyed sétát is a városban, így nem kell az egész napot a medencében töltened.
3. Zalakaros – fürdőzés minden mennyiségben
Zalakarosi Fürdő
Zalakaros azoknak lehet ideális, akik szeretnék maximálisan kihasználni a hosszú hétvégét, és szinte ki sem mozdulnának a fürdőkomplexumból. A gyógy- és élményelemek mellett a családosok számára is bőséges programkínálat áll rendelkezésre.
Origo-tipp: érdemes legalább egy teljes napot rászánni a fürdőzésre, a többi időben pedig felfedezni a környéket.
4. Egerszalók – wellness különleges környezetben
Hunguest Saliris Egerszalók
Egerszalók egyik nagy különlegessége a sódomb környezetében kialakított termál- és wellnessvilág. A hely azoknak is jó választás, akik a fürdőzés mellé kirándulást, borozást vagy gasztronómiai programot is beiktatnának.
Origo-tipp: a fürdőzés után fedezd fel Eger környékét, így a három-négy napos pihenésből valódi mini nyaralás lehet.
5. Budapest – wellness vidéki utazás nélkül
Nem feltétlenül kell hosszú útra indulnod ahhoz, hogy különleges fürdős programod legyen. Budapest ikonikus fürdői a fővárosban maradva is igazi ünnepi kikapcsolódást kínálnak. A Széchenyi mellett más fürdők, köztük a Rudas és a Palatinus is szóba jöhetnek.
Origo-tipp: a fürdőzést kösd össze egy esti városi programmal, így az augusztus 20-i ünnepi hangulatból is többet kaphatsz.
Melyik fürdőt válaszd?
Ha gyerekekkel utazol, Hajdúszoboszló vagy Zalakaros lehet kézenfekvő. Ha inkább nyugalomra és termálvízre vágysz, Hévíz vagy Egerszalók lehet a jobb választás. Ha pedig nem szeretnél sokat utazni, Budapest fürdői is tökéletes alternatívát kínálnak.
Az augusztus 20-i időszakban azonban érdemes előre ellenőrizni az aktuális nyitvatartást, programokat és jegyárakat, mert az ünnepi hétvégén ezek eltérhetnek a megszokottól. A budapesti fürdőknél ráadásul 2026 augusztusában átmeneti szolgáltatás- és nyitvatartásbeli változások is vannak.