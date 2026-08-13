Augusztus 20-i hosszú hétvége: 5 belföldi fürdős úti cél, ahol a wellnessé a főszerep

Hajdúszoboszló: családbarát fürdőzés, élménymedencék és wellness egy helyen.

családbarát fürdőzés, élménymedencék és wellness egy helyen. Hévíz: nyugodt, termálvizes kikapcsolódás azoknak, akik inkább pihennének.

nyugodt, termálvizes kikapcsolódás azoknak, akik inkább pihennének. Zalakaros: egész napos fürdőprogram, amely családoknak és pároknak is jó választás lehet.

egész napos fürdőprogram, amely családoknak és pároknak is jó választás lehet. Egerszalók: termálvíz, wellness és különleges környezet, kirándulással és borvidéki programokkal kombinálva.

termálvíz, wellness és különleges környezet, kirándulással és borvidéki programokkal kombinálva. Budapest: akkor is élvezheted a wellnesshétvégét, ha nem szeretnél messzire utazni – a főváros ikonikus fürdői kínálnak változatos programokat.

Minőségi, lazulós kikapcsolódás az augusztus 20-i hosszú hétvégére családdal, barátokkal, pároknak. Összegyűjtöttük a kedvenc fürdős-wellness helyszíneinket Magyarországon.

Az augusztus 20-i hosszú hétvégét akár a szaunában is töltheted

Fotó: Mr. Tempter / Shutterstock

Wellness és fürdőzés az augusztus 20-i hosszú hétvégén

1. Hajdúszoboszló – ha az egész családot vinnéd

Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő

Hajdúszoboszló az egyik legkézenfekvőbb választás, ha a hosszú hétvégén minden korosztály számára szeretnél programot. A gyógyfürdő mellett az élményfürdős kínálat miatt a gyerekek és a felnőttek is megtalálhatják a számításukat.

Origo-tipp: ha a családi fürdőzés mellett egy kis nyugalomra is vágysz, érdemes külön időt szánni a wellness- és pihenőrészlegre.

2. Hévíz – termálvíz és nyugodt kikapcsolódás

Hévízi Tófürdő

Ha az augusztus 20-i hétvégét inkább lassítással töltenéd, Hévíz jó választás lehet. A tófürdő különleges hangulata mellett a városban számos wellness- és spa-szolgáltatás közül lehet választani.

Origo-tipp: a fürdőzés mellé tervezz be egy könnyed sétát is a városban, így nem kell az egész napot a medencében töltened.

3. Zalakaros – fürdőzés minden mennyiségben

Zalakarosi Fürdő

Zalakaros azoknak lehet ideális, akik szeretnék maximálisan kihasználni a hosszú hétvégét, és szinte ki sem mozdulnának a fürdőkomplexumból. A gyógy- és élményelemek mellett a családosok számára is bőséges programkínálat áll rendelkezésre.

Origo-tipp: érdemes legalább egy teljes napot rászánni a fürdőzésre, a többi időben pedig felfedezni a környéket.

4. Egerszalók – wellness különleges környezetben

Hunguest Saliris Egerszalók