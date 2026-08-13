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hosszú hétvége

Augusztus 20-i hosszú hétvége: 5 belföldi fürdős úti cél, ahol a wellnessé a főszerep

38 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A hosszú hétvége tökéletes alkalom egy utolsó nyári feltöltődésre. Ha most nem szeretnél külföldre utazni, Magyarországon is számtalan fürdő és wellnessközpont kínál egész napos kikapcsolódást augusztus 20. környékén. Mutatjuk, hová érdemes elindulni, ha a nemzeti ünnepet medencében, termálvízben vagy éppen egy szaunában töltenéd.
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hosszú hétvégeaugusztus 20 programokwellnesshotelfürdőwellness
  • Hajdúszoboszló: családbarát fürdőzés, élménymedencék és wellness egy helyen.
  • Hévíz: nyugodt, termálvizes kikapcsolódás azoknak, akik inkább pihennének.
  • Zalakaros: egész napos fürdőprogram, amely családoknak és pároknak is jó választás lehet.
  • Egerszalók: termálvíz, wellness és különleges környezet, kirándulással és borvidéki programokkal kombinálva.
  • Budapest: akkor is élvezheted a wellnesshétvégét, ha nem szeretnél messzire utazni – a főváros ikonikus fürdői kínálnak változatos programokat.

Minőségi, lazulós kikapcsolódás az augusztus 20-i hosszú hétvégére családdal, barátokkal, pároknak. Összegyűjtöttük a kedvenc fürdős-wellness helyszíneinket Magyarországon.

szaunázó nő az augusztus 20-i hosszú hétvégén
Az augusztus 20-i hosszú hétvégét akár a szaunában is töltheted
Fotó: Mr. Tempter / Shutterstock

Wellness és fürdőzés az augusztus 20-i hosszú hétvégén

1. Hajdúszoboszló – ha az egész családot vinnéd

Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő

Hajdúszoboszló az egyik legkézenfekvőbb választás, ha a hosszú hétvégén minden korosztály számára szeretnél programot. A gyógyfürdő mellett az élményfürdős kínálat miatt a gyerekek és a felnőttek is megtalálhatják a számításukat.

Origo-tipp: ha a családi fürdőzés mellett egy kis nyugalomra is vágysz, érdemes külön időt szánni a wellness- és pihenőrészlegre.

2. Hévíz – termálvíz és nyugodt kikapcsolódás

Hévízi Tófürdő

Ha az augusztus 20-i hétvégét inkább lassítással töltenéd, Hévíz jó választás lehet. A tófürdő különleges hangulata mellett a városban számos wellness- és spa-szolgáltatás közül lehet választani.

Origo-tipp: a fürdőzés mellé tervezz be egy könnyed sétát is a városban, így nem kell az egész napot a medencében töltened.

3. Zalakaros – fürdőzés minden mennyiségben

Zalakarosi Fürdő

Zalakaros azoknak lehet ideális, akik szeretnék maximálisan kihasználni a hosszú hétvégét, és szinte ki sem mozdulnának a fürdőkomplexumból. A gyógy- és élményelemek mellett a családosok számára is bőséges programkínálat áll rendelkezésre.

Origo-tipp: érdemes legalább egy teljes napot rászánni a fürdőzésre, a többi időben pedig felfedezni a környéket.

4. Egerszalók – wellness különleges környezetben

Hunguest Saliris Egerszalók

Egerszalók egyik nagy különlegessége a sódomb környezetében kialakított termál- és wellnessvilág. A hely azoknak is jó választás, akik a fürdőzés mellé kirándulást, borozást vagy gasztronómiai programot is beiktatnának.

Origo-tipp: a fürdőzés után fedezd fel Eger környékét, így a három-négy napos pihenésből valódi mini nyaralás lehet.

5. Budapest – wellness vidéki utazás nélkül

Nem feltétlenül kell hosszú útra indulnod ahhoz, hogy különleges fürdős programod legyen. Budapest ikonikus fürdői a fővárosban maradva is igazi ünnepi kikapcsolódást kínálnak. A Széchenyi mellett más fürdők, köztük a Rudas és a Palatinus is szóba jöhetnek.

Origo-tipp: a fürdőzést kösd össze egy esti városi programmal, így az augusztus 20-i ünnepi hangulatból is többet kaphatsz.

Melyik fürdőt válaszd?

Ha gyerekekkel utazol, Hajdúszoboszló vagy Zalakaros lehet kézenfekvő. Ha inkább nyugalomra és termálvízre vágysz, Hévíz vagy Egerszalók lehet a jobb választás. Ha pedig nem szeretnél sokat utazni, Budapest fürdői is tökéletes alternatívát kínálnak.

Az augusztus 20-i időszakban azonban érdemes előre ellenőrizni az aktuális nyitvatartást, programokat és jegyárakat, mert az ünnepi hétvégén ezek eltérhetnek a megszokottól. A budapesti fürdőknél ráadásul 2026 augusztusában átmeneti szolgáltatás- és nyitvatartásbeli változások is vannak.

 

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