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augusztus 20

Lángra gyúl az ég az ország számos pontján: fergeteges ingyenes programok várnak a hosszú hétvégén vidéken

1 órája
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Lebilincselő programokkal készülnek az augusztus 20-i hosszú hétvégére az ország számos településének. Idén sem csak a budapesti tűzijátékkal érdemes számolni, hanem több vidéki rendezvénnyel is.
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Országszerte várják lélegzetelállító programok az érdeklődőket az államalapítás ünnepe alkalmából. Az augusztus 20-án kezdődő hosszú hétvégén a Dunántúlon és az Alföldön is rengeteg ingyenes rendezvényt szerveznek. Cikkünkben összeszedtük, hogy hazánk különböző tájain hova érdemes ellátogatni, és mely helyszíneken lesz látványos tűzijáték is, ha a budapesti programsorozatot kihagynánk.

Debreceni Virágkarnevál augusztus 20-án
Debreceni Virágkarnevál augusztus 20-án
Fotó: Czinege Melinda

Országszerte várnak ingyenes programok augusztus 20-án

Debrecen

Az ország keleti részén augusztus 16-tól 23-ig tart a Debreceni Virágkarnevál, amelynek központi eleme az augusztus 20-án utcára guruló virágkocsik felvonulása. A rendezvény keretein belül viráginstallációkban is gyönyörködhetünk, utcai fellépők előadásain és táncbemutatókon szórakozhatunk, meglátogathatjuk a civil falut és több ingyenes koncerten vehetünk részt. A Botanica Expón ingyenes növény- és fenntarthatósági kiállításon vehetünk részt, ezenkívül a Debrecen Helyőrség Zenekar, valamint a Califortune is koncertet ad augusztus 21-én. A különféle programok egészen augusztus 23-ig tartanak.

Székesfehérvár

A székesfehérvári Királyi Napokon történelmi felvonulások, szabadtéri koncertek, középkori hangulat, családi programok és kézműves vásár várja a látogatókat a hosszú hétvégén. A legtöbb szabadtéri esemény ingyenes, köztük a királyi koronázási játékok, a lovagi bemutatók és az esti koncertek.

Pécs

A pécsi Szent István-napi városi ünnepség szintén ingyenes zenei előadásokkal köszönti a lakosságot, de helyet kapnak folklór programok, családi rendezvények, néptánc bemutatók, egy kézműves vásár, illetve egy játszóudvar is. A Széchenyi téri ünnepi koncerteken egészen vasárnapig mulatozhatnak a látogatók, illetve augusztus 20-án este tűzijáték színesíti majd a sötét égboltot.
ünnepi tűzijáték.

Opitz Barbi
Opitz Barbi
Fotó: Takács józsef

Szeged

A szegedi belvárosi ünnepi programok az előbbiekhez hasonlóan szintén magukban foglalnak ingyenes szabadtéri koncerteket, néptánc bemutatókat és kézműves kirakodóvásárokat. A belvárosban több helyen is tartanak különböző rendezvényeket, ám az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó öt napos programsorozat központja a Széchenyi tér lesz, ahol 20-án az Eurodance Táncszínház adja elő az István, a király című előadást, ezenkívül Soulwave koncertet is tartanak, este pedig megkezdődik az Útközband utcabál. Pénteken többek között Opitz Barbi ad koncertet, szombaton mások mellett a Peter & Pan és a Folk Roses lép színpadra, míg vasárnap számos más előadó mellett Mil Pasos köszönti a közönséget.

A Szegedi Szabadtéri Játékokat augusztus 20-22. között rendezik a Dóm téren, ahol esténként a Wicked című musical lesz látható. Ez ugyan fizetős program, de ha a városban járunk, már önmagában a Dóm tér esti hangulata és a szabadtéri színház látványa is különleges élményt nyújt.

Győr

Győrben a Dunakapu téri koncerteken és különféle családi programokon vehetnek részt a városban élők és oda érkezők, valamint több ingyenes kulturális program és műsor is várja őket. Ilyen lesz egyebek mellett a Bécsi kapu téren helyet kapó Szent István király győri öröksége című kültéri kiállítás, amely augusztus 17-től egészen augusztus 23-ig látogatható lesz. A családi programok a Radó-szigetre koncentrálódnak, ahol a kézműves foglalkozások keretein belül a hagyományos kenyérkészítést is bemutatják. Augusztus 21-én reneszánsz és barokk zárókoncertet adnak a városban, míg 22-én ingyenesen vezetett sétán vehetnek részt az érdeklődők Győr természeti értékei között a Hajós-szigeten. Ezenfelül egy éjjeli erdei bátorságtúrára is jelentkezhetnek a bátrabbak.

Az államalapítás ünnepének napján Győrben is tűzijátékok dörrennek majd az égen.

Látogatók a STRAND Fesztiválon
STRAND Fesztivál
Fotó: Nemeth Levente Foto

Balaton térsége

A Balaton térségében a leglátványosabb program a STRAND Fesztiválon lesz, ugyanis összefogva egymással, az északi és a déli part egy hatalmas, közös programmal készül. A tavalyi összefogás sikerén felbuzdulva Tihany, Balatonfüred és Zamárdi idén is közösen kínál egész estés ünnepi programot egymásra épülő látványosságokkal. A programsorozat este fél 10-kor Tihanyban kezdődik, ahol a Bencés Apátság falán különleges fényjáték eleveníti meg az államalapítás ünnepét kétszer 12 percben. A vizuális show-t 22 órától Balatonfüred hagyományos augusztus 20-i tűzijátéka követi, amely minden évben a tó egyik legnépszerűbb ünnepi eseménye. Az est záróeseményének Zamárdi ad otthont: 22 óra 10 perckor a STRAND Fesztiválon a Balaton legnagyobb tűzijátékát rendezik meg. A több mint tíz perces produkció zenei alapját a Hundred Sins készíti. A show után a fesztivál két nagy színpadán Azahriah, valamint az Analog Balaton köszönti majd a közönséget.

Eger

Egerben a Dobó tér szolgál majd az ünnepségek központjául. Itt lesznek a koncertek, hagyományőrző bemutatók, a kézműves kirakodóvásár, esténként pedig különféle ünnepi műsorok. Augusztus 20-án a vár felett borítják majd lángba az égboltot a fellőtt rakéták.

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