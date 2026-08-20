Lángra gyúl az ég az ország számos pontján: fergeteges ingyenes programok várnak a hosszú hétvégén vidéken

Országszerte várják lélegzetelállító programok az érdeklődőket az államalapítás ünnepe alkalmából. Az augusztus 20-án kezdődő hosszú hétvégén a Dunántúlon és az Alföldön is rengeteg ingyenes rendezvényt szerveznek. Cikkünkben összeszedtük, hogy hazánk különböző tájain hova érdemes ellátogatni, és mely helyszíneken lesz látványos tűzijáték is, ha a budapesti programsorozatot kihagynánk.

Debreceni Virágkarnevál augusztus 20-án

Fotó: Czinege Melinda

Országszerte várnak ingyenes programok augusztus 20-án

Debrecen

Az ország keleti részén augusztus 16-tól 23-ig tart a Debreceni Virágkarnevál, amelynek központi eleme az augusztus 20-án utcára guruló virágkocsik felvonulása. A rendezvény keretein belül viráginstallációkban is gyönyörködhetünk, utcai fellépők előadásain és táncbemutatókon szórakozhatunk, meglátogathatjuk a civil falut és több ingyenes koncerten vehetünk részt. A Botanica Expón ingyenes növény- és fenntarthatósági kiállításon vehetünk részt, ezenkívül a Debrecen Helyőrség Zenekar, valamint a Califortune is koncertet ad augusztus 21-én. A különféle programok egészen augusztus 23-ig tartanak.

Székesfehérvár

A székesfehérvári Királyi Napokon történelmi felvonulások, szabadtéri koncertek, középkori hangulat, családi programok és kézműves vásár várja a látogatókat a hosszú hétvégén. A legtöbb szabadtéri esemény ingyenes, köztük a királyi koronázási játékok, a lovagi bemutatók és az esti koncertek.

Pécs

A pécsi Szent István-napi városi ünnepség szintén ingyenes zenei előadásokkal köszönti a lakosságot, de helyet kapnak folklór programok, családi rendezvények, néptánc bemutatók, egy kézműves vásár, illetve egy játszóudvar is. A Széchenyi téri ünnepi koncerteken egészen vasárnapig mulatozhatnak a látogatók, illetve augusztus 20-án este tűzijáték színesíti majd a sötét égboltot.

ünnepi tűzijáték.

Opitz Barbi

Fotó: Takács józsef

Szeged

A szegedi belvárosi ünnepi programok az előbbiekhez hasonlóan szintén magukban foglalnak ingyenes szabadtéri koncerteket, néptánc bemutatókat és kézműves kirakodóvásárokat. A belvárosban több helyen is tartanak különböző rendezvényeket, ám az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó öt napos programsorozat központja a Széchenyi tér lesz, ahol 20-án az Eurodance Táncszínház adja elő az István, a király című előadást, ezenkívül Soulwave koncertet is tartanak, este pedig megkezdődik az Útközband utcabál. Pénteken többek között Opitz Barbi ad koncertet, szombaton mások mellett a Peter & Pan és a Folk Roses lép színpadra, míg vasárnap számos más előadó mellett Mil Pasos köszönti a közönséget.