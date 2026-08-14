Hová utazz az augusztus 20-i hosszú hétvégén? 5 kedvező árú repülős mini nyaralás, amit nem fogsz megbánni

5 kevésbé felkapott, de annál szebb európai város, ahová néhány napra is megéri elrepülni.

Családok, párok és szinglik is megtalálják a számukra legjobb programokat.

Rövid repülőúttal különleges élmények várnak az augusztus 20-i hosszú hétvégén.

Európában rengeteg olyan úti cél akad, amely néhány nap alatt is rengeteg élményt nyújthat. Az augusztus 20-i hosszú hétvégén több légitársaság kínál kedvező áron repülőjegyeket, így több se kellett, összegyűjtöttünk öt olyan várost, amelyek nem számítanak a legklasszikusabb választásnak, de remek célpont lehet családosoknak, szingliknek, pároknak és házikedvenccel utazóknak is.

Az egyik legjobb dolog, amit augusztus 20-án tehetsz, ha felszállsz egy gépre

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Augusztus 20-án valami különlegesre vágysz? Adunk hozzá utazási ötleteket!

Ezek a városok éppen attól különlegesek, hogy nem szerepelnek minden bakancslistán, nincs túl nagy tömeg, mégis tökéletesek egy feltöltődést hozó hosszú hétvégére, városnézésre, vagy épp strandolásra.

Ljubljana

Ljubljana ideális választás, ha egy nyugodt, mégis élményekkel teli hosszú hétvégére vágytok: a belváros gyalog bejárható, a folyópart hangulatos, a közeli Bledi-tó pedig egy egynapos kirándulásnak is tökéletes. Gyerekekkel a sárkányos hidak, a vár és a hajókázás nagy élmény, pároknak romantikus esti sétákat kínál a város, a szinglik pedig könnyen találnak pezsgő bárokat és hangulatos teraszokat. Budapestről rövid repülőúttal elérhető, így a hosszú hétvége nagy része valóban pihenéssel telhet.

A szlovén főváros Európa egyik legzöldebb városa, ahol a belváros nagy része autómentes. Igazán remek kikapcsolódás lehet itt az augusztus 20-i hétvége

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Valletta

Augusztusban ugyan meleg van, de a tenger, a strandok és a történelmi utcák különleges kalandot ígérek egy rövid kikapcsolódáshoz. Családoknak hajókirándulások és sekély öblök, pároknak naplementés vacsorák, szingliknek pedig élénk éjszakai élet és nemzetközi hangulat. A sziget kis mérete miatt rengeteg látnivaló belefér néhány napba.

Valletta történelmi belvárosa teljes egészében az UNESCO világörökség része

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Bilbao

Ha Spanyolországot más oldaláról fedeznétek fel, Bilbao kiváló választás: modern építészet, zöld dombok és a víz közelsége egyszerre teszik izgalmassá. A gyerekeket lenyűgözi a futurisztikus Guggenheim Museum, a párok élvezhetik a baszk gasztronómiát, a szinglik pedig pezsgő tapasbárokban kapcsolódhatnak ki. A város kevésbé zsúfolt, mint Barcelona vagy Madrid, mégis garantált az igazi spanyol hangulat.