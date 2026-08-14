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ünnep

Hová utazz az augusztus 20-i hosszú hétvégén? 5 kedvező árú repülős mini nyaralás, amit nem fogsz megbánni

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Ha nem szeretnél egy egész hetet szabadságra fordítani, egy repülős mini nyaralás tökéletes megoldás lehet. Az augusztus 20-i hosszú hétvége remek alkalmat kínál arra, hogy néhány nap alatt új várost fedezz fel, kikapcsolódj és feltöltődve térj haza. Mutatjuk az 5 legszebb úti célt, ahová kedvező áron juthatsz el egyedül vagy családdal.
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ünnepaugusztus 20repülőgépjáratutazási tipputazáshosszú hétvége
  • 5 kevésbé felkapott, de annál szebb európai város, ahová néhány napra is megéri elrepülni.
  • Családok, párok és szinglik is megtalálják a számukra legjobb programokat.
  • Rövid repülőúttal különleges élmények várnak az augusztus 20-i hosszú hétvégén.

Európában rengeteg olyan úti cél akad, amely néhány nap alatt is rengeteg élményt nyújthat. Az augusztus 20-i hosszú hétvégén több légitársaság kínál kedvező áron repülőjegyeket, így több se kellett, összegyűjtöttünk öt olyan várost, amelyek nem számítanak a legklasszikusabb választásnak, de remek célpont lehet családosoknak, szingliknek, pároknak és házikedvenccel utazóknak is. 

Emberek szállnak fel a repülőgépre - augusztus 20 hosszú hétvége, tippek
Az egyik legjobb dolog, amit augusztus 20-án tehetsz, ha felszállsz egy gépre
Fotó: vivooo / Shutterstock

Augusztus 20-án valami különlegesre vágysz? Adunk hozzá utazási ötleteket!

Ezek a városok éppen attól különlegesek, hogy nem szerepelnek minden bakancslistán, nincs túl nagy tömeg, mégis tökéletesek egy feltöltődést hozó hosszú hétvégére, városnézésre, vagy épp strandolásra. 

Ljubljana

Ljubljana ideális választás, ha egy nyugodt, mégis élményekkel teli hosszú hétvégére vágytok: a belváros gyalog bejárható, a folyópart hangulatos, a közeli Bledi-tó pedig egy egynapos kirándulásnak is tökéletes. Gyerekekkel a sárkányos hidak, a vár és a hajókázás nagy élmény, pároknak romantikus esti sétákat kínál a város, a szinglik pedig könnyen találnak pezsgő bárokat és hangulatos teraszokat. Budapestről rövid repülőúttal elérhető, így a hosszú hétvége nagy része valóban pihenéssel telhet.

Ljubljana épületei
A szlovén főváros Európa egyik legzöldebb városa, ahol a belváros nagy része autómentes. Igazán remek kikapcsolódás lehet itt az augusztus 20-i hétvége
Fotó: Todamo / Shutterstock

Valletta

Augusztusban ugyan meleg van, de a tenger, a strandok és a történelmi utcák különleges kalandot ígérek egy rövid kikapcsolódáshoz. Családoknak hajókirándulások és sekély öblök, pároknak naplementés vacsorák, szingliknek pedig élénk éjszakai élet és nemzetközi hangulat. A sziget kis mérete miatt rengeteg látnivaló belefér néhány napba.

Valletta panorámája tengerrel és épületekkel
Valletta történelmi belvárosa teljes egészében az UNESCO világörökség része
Fotó: fokke baarssen / Shutterstock

Bilbao

Ha Spanyolországot más oldaláról fedeznétek fel, Bilbao kiváló választás: modern építészet, zöld dombok és a víz közelsége egyszerre teszik izgalmassá. A gyerekeket lenyűgözi a futurisztikus Guggenheim Museum, a párok élvezhetik a baszk gasztronómiát, a szinglik pedig pezsgő tapasbárokban kapcsolódhatnak ki. A város kevésbé zsúfolt, mint Barcelona vagy Madrid, mégis garantált az igazi spanyol hangulat.

Női turista Bilbaóban
Egyetlen este alatt akár tucatnyi különleges ételt megkóstolhatsz.
Fotó: margouillat photo / Shutterstock

Gdańsk

A Balti-tenger partja egészen más nyári élményt ad, mint a mediterrán úti célok: kellemesebb hőmérséklet, színes óváros és hosszú homokos strandok várnak. Gyerekekkel remek program a tengerpart és a kalózos hangulatú kikötő, a párok romantikus sétákat tehetnek a történelmi belvárosban, a szinglik pedig élvezhetik a tengerparti klubokat. Ár-érték arányban is az egyik legjobb európai város egy hosszú hétvégére.

Gdansk városa este, hajóval
Gdańsk évszázadokon át a borostyánkereskedelem egyik európai központja volt, ezért ma is rengeteg borostyánnal találkozhatsz a városban
Fotó: Anetta Starowicz / Shutterstock

Tirana

Tirana még mindig kevésbé ismert úti cél, pedig színes belvárosa, kiváló konyhája és a közeli adriai strandok miatt meglepően sokat nyújt, augusztus 20-án is. Kirándulhattok felvonóval a hegyekbe, a párok hangulatos kávézókban és tetőteraszos bárokban tölthetik az estéket, a szinglik pedig egy fiatalos, egyre trendibb várost fedezhetnek fel. Az árak kedvezőbbek, mint sok népszerű mediterrán desztinációban, így a hosszú hétvége pénztárcabarát is lehet.

Tirana éjszakai fényben
Tirana épületei egy városmegújítási program keretében kaptak élénkebb árnyalatokat
Fotó: Bardhok Ndoji / Shutterstock

Egy kis videós ízelítő Vallettáról:

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