Neveljünk babért a kertben! - A babér gondozása és szaporítása

A spanyolok kedvelt mediterrán növénye az albertlevél, amelyet a magyar konyhában is előszeretettel használunk. Néhány egyszerű szabályt betartva akár mi magunk is könnyedén nevelhetünk formás bokrot belőle, levelei pedig mehetnek a gulyáslevesbe és a paradicsomos káposztába. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a babérlevél gondozásához!
9 tanácsa a babér gondozásához
- A babér (Laurus nobilis) a Földközi-tenger térségéből származó örökzöld növény, amelyet évszázadok óta fűszer- és dísznövényként is termesztenek számos országban, a te kerted éke is lehet, ha néhány apróságra odafigyelsz.
- Megfelelő gondozás mellett hosszú életű, cserépben és dézsában is szépen fejlődik, ezért népszerű terasz- és balkonnövény.
- Azért is olyan népszerűek, mert levelei jellegzetes aromáját a konyhában számos leveshez, mártáshoz, savanyúsághoz és húsételhez fel lehet használni. A Life.hu cikkében elolvashatod mennyi mindenre lehet a babérlevelet felhasználni.
1. Megbízható helyről szerezzük be a babért
Babért kertészetben, faiskolában vagy jól felszerelt gazdaboltban érdemes vásárolni. Olyan példányt válasszunk, amelynek levelei élénkzöldek, hajtásai erősek. Ha később a leveleit a konyhában is felhasználnánk, mindenképpen valódi nemes babért, vagyis Laurus nobilis fajt keressünk.
2. Keressünk neki napos helyet
Ha megvizsgáljuk, hogy hol terem a babérlevél, akkor egyértelműen láthatjuk, hogy a világos, napos vagy félárnyékos helyeket kedveli. Nyáron bátran kitehetjük a teraszra vagy a kert egy szélvédett részére, de a lakásból kiköltöztetett növényt fokozatosan szoktassuk hozzá az erős napsütéshez.
3. Babár ültetése vízáteresztő földbe
Laza szerkezetű, tápanyagban gazdag, de könnyen száradó talajban fejlődik a legszebben. Tavasztól őszig rendszeresen adjunk neki vizet, de két locsolás között hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni.
4. Nyáron ügyelni kell a babérlevél locsolására
A nagy melegben, különösen kisebb cserépben, gyorsabban kiszáradhat a földje. Ilyenkor gyakrabban ellenőrizzük a talajt, és lehetőleg reggel vagy este öntözzünk. A frissen ültetett, fiatal növények az első években rendszeresebb vízellátást igényelnek.
5. Tavasszal kapjon tápanyagot
A növekedési időszakban, márciustól augusztus végéig 2 hetente adhatunk neki mediterrán növényekhez való folyékony tápoldatot. Ne vigyük azonban túlzásba, mert az sérülékeny hajtásokat és aránytalan lombnövekedést okozhat.
6. Metszéssel könnyen formázhatjuk
Jól viseli a metszést, ezért bokros, gömb alakú vagy akár törzses formára is nevelhetjük. A nagyobb igazítást tavasszal, az elhalt és sérült ágak eltávolítását pedig szükség szerint végezzük el.
7. Babér teleltetése
Mediterrán származása miatt érzékeny lehet a tartós, erős fagyokra, ezért hazánkban biztonságosabb dézsában nevelni. A hideg hónapokra vigyük világos, hűvös, fagymentes helyiségbe. A növények teleltetéséről az Origo cikkében olvashatsz részleteket.
8. Néhány évente költöztessük
Ha a gyökerek már teljesen behálózták a földlabdát, vagy kibújnak a cserép alján, tavasszal ültessük át a babért. Ne válasszunk rögtön hatalmas cserepet, mert a túl sok nedves földben könnyebben károsodhatnak a gyökerek.
9. Figyeljük rendszeresen a leveleit
A száraz, meleg teleltetőhelyen pajzstetvek, takácsatkák vagy levéltetvek jelenhetnek meg a babérleveleken. A fertőzött részeket időben tisztítsuk meg vagy távolítsuk el. A konyhában kizárólag egészséges, növényvédő szerrel nem kezelt leveleket használjunk, frissen vagy megszárítva - írja a Fanny magazin.