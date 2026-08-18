A spanyolok kedvelt mediterrán növénye az albertlevél, amelyet a magyar konyhában is előszeretettel használunk. Néhány egyszerű szabályt betartva akár mi magunk is könnyedén nevelhetünk formás bokrot belőle, levelei pedig mehetnek a gulyáslevesbe és a paradicsomos káposztába. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a babérlevél gondozásához!

Neveljünk babért a kertben! - A babér gondozása és szaporítása Fotó: unsplash.com

9 tanácsa a babér gondozásához

A babér (Laurus nobilis) a Földközi-tenger térségéből származó örökzöld növény, amelyet évszázadok óta fűszer- és dísznövényként is termesztenek számos országban, a te kerted éke is lehet, ha néhány apróságra odafigyelsz.

Megfelelő gondozás mellett hosszú életű, cserépben és dézsában is szépen fejlődik, ezért népszerű terasz- és balkonnövény.

Azért is olyan népszerűek, mert levelei jellegzetes aromáját a konyhában számos leveshez, mártáshoz, savanyúsághoz és húsételhez fel lehet használni. A Life.hu cikkében elolvashatod mennyi mindenre lehet a babérlevelet felhasználni.

1. Megbízható helyről szerezzük be a babért

Babért kertészetben, faiskolában vagy jól felszerelt gazdaboltban érdemes vásárolni. Olyan példányt válasszunk, amelynek levelei élénkzöldek, hajtásai erősek. Ha később a leveleit a konyhában is felhasználnánk, mindenképpen valódi nemes babért, vagyis Laurus nobilis fajt keressünk.

2. Keressünk neki napos helyet

Ha megvizsgáljuk, hogy hol terem a babérlevél, akkor egyértelműen láthatjuk, hogy a világos, napos vagy félárnyékos helyeket kedveli. Nyáron bátran kitehetjük a teraszra vagy a kert egy szélvédett részére, de a lakásból kiköltöztetett növényt fokozatosan szoktassuk hozzá az erős napsütéshez.

3. Babár ültetése vízáteresztő földbe

Laza szerkezetű, tápanyagban gazdag, de könnyen száradó talajban fejlődik a legszebben. Tavasztól őszig rendszeresen adjunk neki vizet, de két locsolás között hagyjuk a föld felső rétegét kissé kiszáradni.

4. Nyáron ügyelni kell a babérlevél locsolására

A nagy melegben, különösen kisebb cserépben, gyorsabban kiszáradhat a földje. Ilyenkor gyakrabban ellenőrizzük a talajt, és lehetőleg reggel vagy este öntözzünk. A frissen ültetett, fiatal növények az első években rendszeresebb vízellátást igényelnek.