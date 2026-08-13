5 ártalmatlannak tűnő dolog, amiért kemény bírság járhat a spanyol nyaralás alatt

A tengerparti homokban nem csinálhatsz, amit akarsz - ha egy dolgot elkövetsz, mélyen a pénztárcádba kell nyúlnod

Egyes spanyol településeken a ruhaszárítást is szabályozzák.

A zajra és a közterületen történő éjszakázásra is szigorú helyi előírások vonatkozhatnak.

A mediterrán országban településenként eltérő előírások vonatkoznak a közterületek használatára, a zajra vagy éppen az épített környezetre. Egy-egy ártatlannak tűnő tevékenységnek komoly bírság lehet a vége, ha valaki nincs tisztában a helyi rendeletekkel.

Bírság Spanyolországban: súlyos tízezreket vasalhatnak be a turistákon, ha megszegik az előírásokat.

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5 dolog, amit ha elkövetsz, bírság fizetésére kötelezhetnek

Napfény, koktélok, hajnalig tartó táncmulatság – Spanyolország az egyik legvidámabb ország, ahová sokan visszavágynak, ha már egyszer felfedezték szépségeit. Csakhogy a nyaralóknak is jár a bírság, ha bizonyos helyi szabályokat megszegnek. Mutatjuk, mi az az 5 ártalmatlannak tűnő dolog, amit ha elkövetsz, jelentős összeggel leszel szegényebb:

Eszedbe ne jusson homokvárat építeni a parton

A tengerparton a homokvárakkal nem árt óvatosan bánni. Az egyszerű, gyerekek által épített kis várak általában nem jelentenek problémát, a nagyobb homoképítmények azonban egyes helyeken tiltottak. Tenerifén bizonyos településeken a méretesebb alkotásokat egyáltalán nem engedik, míg Costa Blanca egyes részein csak a parton található homok használható, és az építményt távozás előtt el kell bontani.

A szigorúbb szabályozás hátterében egy korábbi eset áll: valaki külön szállíttatott homokot a partra, hogy abból hatalmas középkori erődöt építsen.

Erkélyszabály

Castilla-La Manchában egyes helyi előírások szerint akár 750 euróval is sújthatják azt, aki felmosót tart az utcáról látható erkélyen. Ugyancsak kifogásolható lehet a közterületről jól látható ruhaszárítás.

A rendelkezések célja, hogy a települések látképe rendezett maradjon.

Sevillában a zaj miatt kerülhetünk kellemetlen helyzetbe

A legtöbb kültéri teraszon a dominózás is tilos, mivel a játék − a hangos csattogásával − zavarhatja a környéken élőket. Emellett korlátozzák a hordók utcai gurítását, és az sem megengedett, hogy valaki éttermi teraszok közelében állva fogyasszon ételt vagy italt.

A szabályok megsértése miatt 300 eurótól induló bírságot szabhatnak ki.

Jaj, annak, aki elszenderedik!

Bilbaó közterületein nem megengedett az autóban alvás, és ugyanez vonatkozik furgonra vagy lakókocsira, ráadásul közpadon és sátorban sem lehet éjszakázni. A díszkutak használata szintén tilos: nem lehet bennük fürdeni, hűsölni, illetve ruhát vagy zoknit mosni.

A város ezt a közterület nem rendeltetésszerű használataként kezeli.

Tartsa vissza az ugatást a kutyusod!

A csendet más spanyol településeken is komolyan veszik. Villanueva de la Torre helyi szabályozása például délután 2 és 4 óra között, valamint éjszaka is korlátozza a kutyák ugatását. Bár egy ilyen előírás betartatása a gyakorlatban nem egyszerű, jól mutatja, mennyire részletesek lehetnek a helyi zajvédelmi szabályok.