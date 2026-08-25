Így készül a legfinomabb bodzalekvár – erre figyelj, hogy ne legyen mérgező

Minden év augusztusában és szeptemberében asszonyok zarándokolnak az erdőszélekre és mezsgyékre, hogy begyűjtsék az ekkor érő bodzabogyókat. Előrelátónak kell lenniük, hiszen a termést csak akkor tudják leszüretelni, ha korábban hagytak némi virágot a bokrokon, és nem szedték le mindet bodzaszörp készítéséhez. Akárcsak a növény virágának, úgy a termésének is számos pozitív egészségügyi hatása van, így a kellemes íze mellett kifejezetten hasznos a fogyasztása a szervezetre nézve. Leggyakrabban lekvár formájában hasznosítják, amely kiváló étek lehet kenyérre vagy palacsintára kenve. Alább megismerheted nagyanyáink receptjét, amelyből ellesheted, miképp a legideálisabb a bodzalekvár készítése.

Rém egyszerű a bodzalekvár készítése, előtte azonban sok mindenre kell figyelni

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Bodzalekvár készítése okosan

Erre figyelj a bodzabogyó szedésekor

Ahhoz, hogy ínycsiklandó lekvárt készíthess, elengedhetetlen, hogy a legjobb alapanyagokat hasznosítsd. Éppen ezért már a bodzabogyók szedésekor érdemes odafigyelni néhány szempontra. A legfontosabb, hogy sose szedj olyan helyszínen bodzát, ahol nagy a forgalom és emiatt porral, kipufogógázzal szennyezett a levegő. Szintén kerülendő hely a vasútvonalak környéke, illetve a különféle ipari, valamint permetezett mezőgazdasági területek. A legideálisabb, ha a bogyókat erdők vagy rétek szélein, mezsgyéken, kevésbé forgalmas földutak mentén, vagy tisztásokon gyűjtöd be.

Figyelj, hogy a bogyók teljesen érettek, feketék legyenek!

Könnyen összetéveszthető egy mérgező fajtával

Mielőtt belekezdenél a szedésbe, bizonyosodj meg róla, hogy valóban fekete bodzával van dolgod, a növény ugyanis könnyen összetéveszthető a mérgező gyalogbodzával. A két bodzának hasonló levelei, virágzata és sötét bogyói vannak. Ha valaki csak ezeket nézi, könnyen tévedhet, és később hányást, hasmenést, fejfájást tapasztalhat.

A legfontosabb különbség a két növény között, hogy a fekete bodza 3-10 méter magas fás szárú bokor vagy kisebb fa, ezzel szemben a gyalogbodza lágyszárú növény, és csupán 1-2 méter magas. Utóbbinak kellemetlen szagú, hófehér a virága, míg előbbinek inkább krémszínű kellemes illatú. Ami a termés illeti, az lehet a legszembetűnőbb, hogy míg a fekete bodza bogyó lecsüngő fürtökön lógnak, addig a gyalogbodzának felfelé ágaskodnak a termései.