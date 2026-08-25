Így készül a legfinomabb bodzalekvár – erre figyelj, hogy ne legyen mérgező

Minden év augusztusában és szeptemberében asszonyok zarándokolnak az erdőszélekre és mezsgyékre, hogy begyűjtsék az ekkor érő bodzabogyókat. Előrelátónak kell lenniük, hiszen a termést csak akkor tudják leszüretelni, ha korábban hagytak némi virágot a bokrokon, és nem szedték le mindet bodzaszörp készítéséhez. Akárcsak a növény virágának, úgy a termésének is számos pozitív egészségügyi hatása van, így a kellemes íze mellett kifejezetten hasznos a fogyasztása a szervezetre nézve. Leggyakrabban lekvár formájában hasznosítják, amely kiváló étek lehet kenyérre vagy palacsintára kenve. Alább megismerheted nagyanyáink receptjét, amelyből ellesheted, miképp a legideálisabb a bodzalekvár készítése.
Bodzalekvár készítése okosan
Erre figyelj a bodzabogyó szedésekor
Ahhoz, hogy ínycsiklandó lekvárt készíthess, elengedhetetlen, hogy a legjobb alapanyagokat hasznosítsd. Éppen ezért már a bodzabogyók szedésekor érdemes odafigyelni néhány szempontra. A legfontosabb, hogy sose szedj olyan helyszínen bodzát, ahol nagy a forgalom és emiatt porral, kipufogógázzal szennyezett a levegő. Szintén kerülendő hely a vasútvonalak környéke, illetve a különféle ipari, valamint permetezett mezőgazdasági területek. A legideálisabb, ha a bogyókat erdők vagy rétek szélein, mezsgyéken, kevésbé forgalmas földutak mentén, vagy tisztásokon gyűjtöd be.
Figyelj, hogy a bogyók teljesen érettek, feketék legyenek!
Könnyen összetéveszthető egy mérgező fajtával
Mielőtt belekezdenél a szedésbe, bizonyosodj meg róla, hogy valóban fekete bodzával van dolgod, a növény ugyanis könnyen összetéveszthető a mérgező gyalogbodzával. A két bodzának hasonló levelei, virágzata és sötét bogyói vannak. Ha valaki csak ezeket nézi, könnyen tévedhet, és később hányást, hasmenést, fejfájást tapasztalhat.
A legfontosabb különbség a két növény között, hogy a fekete bodza 3-10 méter magas fás szárú bokor vagy kisebb fa, ezzel szemben a gyalogbodza lágyszárú növény, és csupán 1-2 méter magas. Utóbbinak kellemetlen szagú, hófehér a virága, míg előbbinek inkább krémszínű kellemes illatú. Ami a termés illeti, az lehet a legszembetűnőbb, hogy míg a fekete bodza bogyó lecsüngő fürtökön lógnak, addig a gyalogbodzának felfelé ágaskodnak a termései.
Íme a nagyi bodzalekvár receptje
Miután gondosan megválasztott helyről, körültekintően begyűjtötted a fekete bodza termését, nincs más hátra, minthogy lekvárt készíts belőle. Ehhez az alábbiakra lesz szükséged:
- 2 kg érett fekete bodzabogyó
- 60-80 dkg cukor (ízlés szerint)
- 1 alma lereszelve
- 1 citrom leve
- fahéj
- szegfűszeg
Elkészítés
- Mosd meg a bodzát.
- Villával húzd le a bogyókat a szárról.
- Lassú tűzön kezdd főzni. Kb. 20-30 perc alatt szétesnek a szemek.
- Passzírozd át szitán vagy paradicsompasszírozón, hogy a magok és a héjak fennakadjanak.
- Tedd vissza a tűzre és add hozzá a cukrot, a citromlevet, valamint a reszelt almát.
- Főzd még 30-40 percig, amíg besűrűsödik.
- Forrón töltsd steril üvegekbe.
- Fejre állítva hagyd állni 5 percre, majd száraz dunsztban lassan hűtsd ki.
A végeredmény selymes, mélybordó színű, enyhén fanyar, intenzív aromájú lekvár lesz, amely palacsintához, kalácshoz vagy akár vadételek mellé is kiváló.
A bodza pozitív élettani hatásai és esetleges veszélyei
A bodzabogyó, és így a belőle készült lekvár kifejezetten gazdag C-vitaminban, antociánokban, flavonoidokban és antioxidánsokban, ennélfogva kiváló gyulladáscsökkentő és immunerősítő. Rendszeres fogyasztás esetén fontos szerepe van a sejtvédelemben, illetve a különféle vírusfertőzések tüneteinek enyhítésében. A fekete bodza ugyanakkor veszélyeket is hordozhat magában; az éretlen bogyók, levelek és hajtások úgynevezett szambunigrint tartalmaznak, amely hányást, hasmenést és gyomorpanaszokat okozhat, így a nyers fogyasztásuk szigorúan kerülendő. Mivel a lekvár hőkezelt termésből készül, ily módon feldolgozva biztonsággal fogyasztható és minden egészségügyi előnye maradéktalanul kiélvezhető.
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