Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
betakarítás

Így készül a legfinomabb bodzalekvár – erre figyelj, hogy ne legyen mérgező

8 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Fakanalat kézbe és irány a konyha! Cikkünkben bemutatjuk, hogy nagyanyáink szerint miképp zajlik a tökéletes bodzalekvár készítése, ezenkívül azt is eláruljuk, mire érdemes vigyázni bodzaszedés közben, hogy a befőzött finomság ne legyen mérgező.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betakarításéletmódbodzabogyóbodzalekvárrecept

Minden év augusztusában és szeptemberében asszonyok zarándokolnak az erdőszélekre és mezsgyékre, hogy begyűjtsék az ekkor érő bodzabogyókat. Előrelátónak kell lenniük, hiszen a termést csak akkor tudják leszüretelni, ha korábban hagytak némi virágot a bokrokon, és nem szedték le mindet bodzaszörp készítéséhez. Akárcsak a növény virágának, úgy a termésének is számos pozitív egészségügyi hatása van, így a kellemes íze mellett kifejezetten hasznos a fogyasztása a szervezetre nézve. Leggyakrabban lekvár formájában hasznosítják, amely kiváló étek lehet kenyérre vagy palacsintára kenve. Alább megismerheted nagyanyáink receptjét, amelyből ellesheted, miképp a legideálisabb a bodzalekvár készítése.

Bodzalekvár készítése
Rém egyszerű a bodzalekvár készítése, előtte azonban sok mindenre kell figyelni
Fotó: shutterstock / Shutterstock

Bodzalekvár készítése okosan

Erre figyelj a bodzabogyó szedésekor

Ahhoz, hogy ínycsiklandó lekvárt készíthess, elengedhetetlen, hogy a legjobb alapanyagokat hasznosítsd. Éppen ezért már a bodzabogyók szedésekor érdemes odafigyelni néhány szempontra. A legfontosabb, hogy sose szedj olyan helyszínen bodzát, ahol nagy a forgalom és emiatt porral, kipufogógázzal szennyezett a levegő. Szintén kerülendő hely a vasútvonalak környéke, illetve a különféle ipari, valamint permetezett mezőgazdasági területek. A legideálisabb, ha a bogyókat erdők vagy rétek szélein, mezsgyéken, kevésbé forgalmas földutak mentén, vagy tisztásokon gyűjtöd be. 

Figyelj, hogy a bogyók teljesen érettek, feketék legyenek!

Könnyen összetéveszthető egy mérgező fajtával

Mielőtt belekezdenél a szedésbe, bizonyosodj meg róla, hogy valóban fekete bodzával van dolgod, a növény ugyanis könnyen összetéveszthető a mérgező gyalogbodzával. A két bodzának hasonló levelei, virágzata és sötét bogyói vannak. Ha valaki csak ezeket nézi, könnyen tévedhet, és később hányást, hasmenést, fejfájást tapasztalhat.

A legfontosabb különbség a két növény között, hogy a fekete bodza 3-10 méter magas fás szárú bokor vagy kisebb fa, ezzel szemben a gyalogbodza lágyszárú növény, és csupán 1-2 méter magas. Utóbbinak kellemetlen szagú, hófehér a virága, míg előbbinek inkább krémszínű kellemes illatú. Ami a termés illeti, az lehet a legszembetűnőbb, hogy míg a fekete bodza bogyó lecsüngő fürtökön lógnak, addig a gyalogbodzának felfelé ágaskodnak a termései.

Földi bodza felfelé növő termése
A fekete bodza könnyen összetéveszthető a mérgező földi bodzával, amelynek jellegzetessége, hogy a bogyói felfelé ágaskodva fejlődnek
Fotó: shutterstock / Shutterstock

Íme a nagyi bodzalekvár receptje

Miután gondosan megválasztott helyről, körültekintően begyűjtötted a fekete bodza termését, nincs más hátra, minthogy lekvárt készíts belőle. Ehhez az alábbiakra lesz szükséged:

  • 2 kg érett fekete bodzabogyó
  • 60-80 dkg cukor (ízlés szerint)
  • 1 alma lereszelve
  • 1 citrom leve
  • fahéj
  • szegfűszeg

Elkészítés

  1. Mosd meg a bodzát.
  2. Villával húzd le a bogyókat a szárról.
  3. Lassú tűzön kezdd főzni. Kb. 20-30 perc alatt szétesnek a szemek.
  4. Passzírozd át szitán vagy paradicsompasszírozón, hogy a magok és a héjak fennakadjanak.
  5. Tedd vissza a tűzre és add hozzá a cukrot, a citromlevet, valamint a reszelt almát.
  6. Főzd még 30-40 percig, amíg besűrűsödik.
  7. Forrón töltsd steril üvegekbe.
  8. Fejre állítva hagyd állni 5 percre, majd száraz dunsztban lassan hűtsd ki.

A végeredmény selymes, mélybordó színű, enyhén fanyar, intenzív aromájú lekvár lesz, amely palacsintához, kalácshoz vagy akár vadételek mellé is kiváló.

Bodzalekvár és fekete bodza bogyói
A bodzalekvárnak számos pozitív élettani hatása van, nem mellesleg ínycsiklandóan finom
Fotó: shutterstock / Shutterstock

A bodza pozitív élettani hatásai és esetleges veszélyei

A bodzabogyó, és így a belőle készült lekvár kifejezetten gazdag C-vitaminban, antociánokban, flavonoidokban és antioxidánsokban, ennélfogva kiváló gyulladáscsökkentő és immunerősítő. Rendszeres fogyasztás esetén fontos szerepe van a sejtvédelemben, illetve a különféle vírusfertőzések tüneteinek enyhítésében. A fekete bodza ugyanakkor veszélyeket is hordozhat magában; az éretlen bogyók, levelek és hajtások úgynevezett szambunigrint tartalmaznak, amely hányást, hasmenést és gyomorpanaszokat okozhat, így a nyers fogyasztásuk szigorúan kerülendő. Mivel a lekvár hőkezelt termésből készül, ily módon feldolgozva biztonsággal fogyasztható és minden egészségügyi előnye maradéktalanul kiélvezhető.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Bodzafeldolgozó nagyhatalom vagyunk
Aperol helyett Hugo Spritz: így készül a nyár legnépszerűbb frissítő koktélja
Megpakolt teherkocsival próbáltak meglógni a bodzatolvajok

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!