Szigorítottak a légitársaságok: ezt tudnod kell, ha akkumulátort is vinnél az utazásra

Csak kézipoggyászban: a power bank-eket tilos a feladott bőröndbe tenni; kizárólag a kézipoggyászban szállíthatók, és a repülés alatt nem használhatók.

a power bank-eket tilos a feladott bőröndbe tenni; kizárólag a kézipoggyászban szállíthatók, és a repülés alatt nem használhatók. Légitársasági eltérések: a legtöbb fapados és hagyományos cég (Wizz Air, Ryanair, Lufthansa) legfeljebb 2 darabot enged, míg az Emirates 1-et, a Virgin Atlantic pedig akár 5-öt is.

a legtöbb fapados és hagyományos cég (Wizz Air, Ryanair, Lufthansa) legfeljebb 2 darabot enged, míg az Emirates 1-et, a Virgin Atlantic pedig akár 5-öt is. Túlmelegedési kockázat: a szigorítások oka a lítium-ion akkumulátorok okozta esetleges tűzveszély.

Napjaink utazásainak elengedhetetlen kellékévé vált a power bank, hiszen a telefonok és egyéb elektronikai készülékek gyorsan lemerülhetnek a repülőúton. Kevesen tudják azonban, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szigorította a külső akkumulátorok szállítására vonatkozó nemzetközi irányelveket.

A power bank fedélzeten történő szállítására légitársaságonként eltérő szabályok vannak érvényben

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Hogyan szállítható a power bank a repülőgépen?

A döntés hátterében a lítium-ion akkumulátorok esetleges túlmelegedési folyamata áll, amely ritka esetben tüzet okozhat a repülőgép utasterében. Ezért a légitársaságok pontosan meghatározzák, hogy hány darab eszközt és milyen feltételekkel engednek fel a gépre. Mielőtt útnak indulna valaki, érdemes áttekinteni a választott légitársaság előírásait, mert a hiányosságok miatt a biztonsági ellenőrzésnél elkobozhatják a berendezést.

A nemzetközi előírások alapján hordozható akkumulátort kizárólag a kézipoggyászban szabad szállítani, a feladott poggyászban szigorúan tilos az elhelyezése. A gépen az eszközöket védve kell tartani a rövidzárlat ellen, és a repülés ideje alatt sem tölteni nem szabad őket, sem pedig más berendezést nem lehet róluk üzemeltetni.

A legtöbb ismert légitársaság – mint a Wizz Air, a Ryanair, az easyJet, a Lufthansa vagy a British Airways – legfeljebb két darab eszközt engedélyez személyenként. Ezen hordozható akkumulátorok kapacitása általában nem haladhatja meg a 100 wattórás (Wh) határértéket.

A lítium-ion akkumulátorok túlmelegedés esetén tüzet okozhatnak, emiatt szigorúan tilos a raktérben, a feladott csomagban szállítani

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Milyen különleges szabályok vonatkoznak az egyes légitársaságokra?

Bár a két darabos korlátozás számít általánosnak, több légitársaság eltérő szabályozást alkalmaz. Az Emirates például lényegesen szigorúbb: személyenként mindössze egyetlen 100 Wh alatti eszközt engedélyez a kézipoggyászban. Ezen felül az Emirates járatain az eszközt nem szabad a fej feletti csomagtartóba tenni, kizárólag az ülés alatti táskában vagy az ülészsebben tárolható.