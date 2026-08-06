Szigorítottak a légitársaságok: ezt tudnod kell, ha akkumulátort is vinnél az utazásra

- Csak kézipoggyászban: a power bank-eket tilos a feladott bőröndbe tenni; kizárólag a kézipoggyászban szállíthatók, és a repülés alatt nem használhatók.
- Légitársasági eltérések: a legtöbb fapados és hagyományos cég (Wizz Air, Ryanair, Lufthansa) legfeljebb 2 darabot enged, míg az Emirates 1-et, a Virgin Atlantic pedig akár 5-öt is.
- Túlmelegedési kockázat: a szigorítások oka a lítium-ion akkumulátorok okozta esetleges tűzveszély.
Napjaink utazásainak elengedhetetlen kellékévé vált a power bank, hiszen a telefonok és egyéb elektronikai készülékek gyorsan lemerülhetnek a repülőúton. Kevesen tudják azonban, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szigorította a külső akkumulátorok szállítására vonatkozó nemzetközi irányelveket.
Hogyan szállítható a power bank a repülőgépen?
A döntés hátterében a lítium-ion akkumulátorok esetleges túlmelegedési folyamata áll, amely ritka esetben tüzet okozhat a repülőgép utasterében. Ezért a légitársaságok pontosan meghatározzák, hogy hány darab eszközt és milyen feltételekkel engednek fel a gépre. Mielőtt útnak indulna valaki, érdemes áttekinteni a választott légitársaság előírásait, mert a hiányosságok miatt a biztonsági ellenőrzésnél elkobozhatják a berendezést.
A nemzetközi előírások alapján hordozható akkumulátort kizárólag a kézipoggyászban szabad szállítani, a feladott poggyászban szigorúan tilos az elhelyezése. A gépen az eszközöket védve kell tartani a rövidzárlat ellen, és a repülés ideje alatt sem tölteni nem szabad őket, sem pedig más berendezést nem lehet róluk üzemeltetni.
A legtöbb ismert légitársaság – mint a Wizz Air, a Ryanair, az easyJet, a Lufthansa vagy a British Airways – legfeljebb két darab eszközt engedélyez személyenként. Ezen hordozható akkumulátorok kapacitása általában nem haladhatja meg a 100 wattórás (Wh) határértéket.
Milyen különleges szabályok vonatkoznak az egyes légitársaságokra?
Bár a két darabos korlátozás számít általánosnak, több légitársaság eltérő szabályozást alkalmaz. Az Emirates például lényegesen szigorúbb: személyenként mindössze egyetlen 100 Wh alatti eszközt engedélyez a kézipoggyászban. Ezen felül az Emirates járatain az eszközt nem szabad a fej feletti csomagtartóba tenni, kizárólag az ülés alatti táskában vagy az ülészsebben tárolható.
Ezzel szemben a Virgin Atlantic megengedőbb, náluk kapacitástól függően akár öt darab hordozható akkumulátor is szállítható. A kellemetlenségek elkerülése érdekében utazás előtt mindig ellenőrizni kell a légi fuvarozó hivatalos tájékoztatását.
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