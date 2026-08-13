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házi praktika

Büdösek a ruhák mosás után? Így vedd fel a harcot a kellemetlen szagok ellen

9 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Te is találkoztál már azzal a kellemetlenséggel, amikor teregetésnél borzalmas bűz csapta meg az orrodat? Ha igen, nem vagy egyedül, hiszen számos oka lehet annak, hogy miért büdösek a ruhák mosás után. Mutatjuk milyen okok állhatnak a háttérben, és mit tehetsz ellenük.
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házi praktikakellemetlen szagmosásruhamosógép
  • Koszos mosógép: a lerakódások kellemetlen szagot okozhatnak.
  • Túl sok vagy kevés mosószer: mindkettő problémát okozhat.
  • Túlpakolt gép: a ruhák nem tudnak megfelelően kitisztulni.
  • Mosás után ne hagyd bent a ruhákat: gyorsan befülledhetnek.
  • Alapos szárítás: segít megelőzni a dohos szagokat.
  • Rendszeres géptisztítás: az egyik legfontosabb megelőző lépés.

Nincs is annál bosszantóbb, amikor végre erőt veszel magadon, hogy a felhalmozódott szennyest bedobd a gépbe, azonban büdösek a ruhák mosás után is. Cikkünkben feltárjuk ennek okait, valamint tanácsokkal látunk el, hogy a jövőben elkerülhesd a problémát.

büdösek a ruhák mosás után amiket egy nő kivett a mogépből
Ha büdösek a ruhák mosás után, ne ess kétségbe, mutatjuk a megoldást! 
Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Erre nem is gondoltál: ettől büdösek a ruhák mosás után

Koszos a mosógép

Amennyiben régebbi a géped és egy jó ideje nem látott már szerelőt sem, akkor szennyeződések rakódhatna le a dobban, ami érződik a frissen mosott ruhákon is. Ne feledkezz meg ezért a gép takarításáról és időnként ellenőrizd a dob tisztaságát.

Túl sok vagy kevés mosószert öntöttél

Mindenkivel előfordul, hogy a mosószeres flakon kicsit megborul, de vannak olyanok is, akik spórolni szeretnének vele. Bár a megfelelő mennyiségű mosószer eltávolítja a ruhákról a foltokat és szennyeződéseket, azonban, ha túl sokat használsz belőle, felhalmozódhat, ami büdös ruhákat eredményez, a kevés pedig nem lesz hatásos.

Teletömöd a mosógépet

Amikor a szennyeskosárban felhalmozódnak a ruhák, szeretnénk minél előbb csökkenteni a mennyiségen. De ilyenkor se tömd tele a mosógépet, figyelj a megfelelő adagra, különben a ruhák nem lesznek teljesen tiszták és kellemetlen szagot fognak árasztani.

Túl sokáig hagyod állni a ruhákat a gépben

Éppen csak el akartál ugrani a boltba vagy halogatod a házimunkát? Bármelyikről is legyen szó, ha hosszabb időn keresztül, akár órákig hagyod állni a vizes ruhákat a mosógépben, a nedvesség bennük ragadhat, amitől dohos szaguk lehet.

Nedvesen tetted őket a szennyesbe

Nem akartad megvárni, hogy megszáradjanak vagy figyelmetlenségből landoltak vizesen a szennyesben? Mindig figyelj arra, hogy a ruhákat ne nedvesen tedd a szennyesbe, mivel ezzel tökéletes környezetet teremtesz a baktériumoknak és a penésznek, ami kellemetlen szagokhoz vezet.

Túl sokáig tárolod a ruhákat

Amennyiben a halogatás mestere vagy, valószínűleg könnyen felhalmozódhatnak a ruhák a szennyesedben, amik egy ideig ott is maradnak. A hosszantartó tárolás azonban kellemetlen szagokat idézhet elő.

Így előzd meg vagy orvosold a kellemetlen szagokat mosás után:

  • Válassz finom öblítőt: a ruhák finom illatához elengedhetetlen a jó minőségű, kellemes aromájú öblítő használata, ami segít a rossz szagok megelőzésében.
  • Pontosan mérd ki a mosószert: ne találomra borítsd bele a gépbe, ezzel kiküszöbölheted, hogy túl sokat vagy túl keveset használj belőle. Emellett pedig válasz jó minőségű, finom illatút.
  • Jól szárítsd meg a ruhákat: amennyiben dohos szagot tapasztalsz, tedd a ruhákat a friss levegőre száradni, hogy jobban átszellőzzenek. Vizesen pedig semmiképp se tedd el őket.
  • Tisztítsd ki a mosógépet: próbál meg kitakarítani a gépet, ha pedig egy alaposabb tisztításra is szüksége van, akkor kérd szakember segítségét.

Az említett praktikákkal elkerülheted, hogy a ruhák mosás után is büdösek legyenek és amiatt kelljen bosszankodnod, hogy újra moshatod őket.


 

 

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