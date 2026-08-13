Büdösek a ruhák mosás után? Így vedd fel a harcot a kellemetlen szagok ellen

Koszos mosógép: a lerakódások kellemetlen szagot okozhatnak.

a lerakódások kellemetlen szagot okozhatnak. Túl sok vagy kevés mosószer: mindkettő problémát okozhat.

mindkettő problémát okozhat. Túlpakolt gép: a ruhák nem tudnak megfelelően kitisztulni.

a ruhák nem tudnak megfelelően kitisztulni. Mosás után ne hagyd bent a ruhákat: gyorsan befülledhetnek.

gyorsan befülledhetnek. Alapos szárítás: segít megelőzni a dohos szagokat.

segít megelőzni a dohos szagokat. Rendszeres géptisztítás: az egyik legfontosabb megelőző lépés.

Nincs is annál bosszantóbb, amikor végre erőt veszel magadon, hogy a felhalmozódott szennyest bedobd a gépbe, azonban büdösek a ruhák mosás után is. Cikkünkben feltárjuk ennek okait, valamint tanácsokkal látunk el, hogy a jövőben elkerülhesd a problémát.

Ha büdösek a ruhák mosás után, ne ess kétségbe, mutatjuk a megoldást!

Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Erre nem is gondoltál: ettől büdösek a ruhák mosás után

Koszos a mosógép

Amennyiben régebbi a géped és egy jó ideje nem látott már szerelőt sem, akkor szennyeződések rakódhatna le a dobban, ami érződik a frissen mosott ruhákon is. Ne feledkezz meg ezért a gép takarításáról és időnként ellenőrizd a dob tisztaságát.

Túl sok vagy kevés mosószert öntöttél

Mindenkivel előfordul, hogy a mosószeres flakon kicsit megborul, de vannak olyanok is, akik spórolni szeretnének vele. Bár a megfelelő mennyiségű mosószer eltávolítja a ruhákról a foltokat és szennyeződéseket, azonban, ha túl sokat használsz belőle, felhalmozódhat, ami büdös ruhákat eredményez, a kevés pedig nem lesz hatásos.

Teletömöd a mosógépet

Amikor a szennyeskosárban felhalmozódnak a ruhák, szeretnénk minél előbb csökkenteni a mennyiségen. De ilyenkor se tömd tele a mosógépet, figyelj a megfelelő adagra, különben a ruhák nem lesznek teljesen tiszták és kellemetlen szagot fognak árasztani.

Túl sokáig hagyod állni a ruhákat a gépben

Éppen csak el akartál ugrani a boltba vagy halogatod a házimunkát? Bármelyikről is legyen szó, ha hosszabb időn keresztül, akár órákig hagyod állni a vizes ruhákat a mosógépben, a nedvesség bennük ragadhat, amitől dohos szaguk lehet.

Nedvesen tetted őket a szennyesbe

Nem akartad megvárni, hogy megszáradjanak vagy figyelmetlenségből landoltak vizesen a szennyesben? Mindig figyelj arra, hogy a ruhákat ne nedvesen tedd a szennyesbe, mivel ezzel tökéletes környezetet teremtesz a baktériumoknak és a penésznek, ami kellemetlen szagokhoz vezet.