Hogyan nevelhetünk citrusféléket otthon?

Sokan úgy gondolják, hogy a citrom- és narancsfák gondozása a mediterrán térségek privilégiuma, pedig otthoni környezetben is lehetséges, ha ismerjük a legfontosabb szakmai praktikákat. A citrusfélék nevelése különös odafigyelést igényel a megfelelő teleltetéstől a cserépválasztáson át a precíz öntözésig. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan biztosíthat maximális egészséget és gazdag termést növényeinek.
Citrusfélék gondozásának alapjai
A citrusfélék egészséges fejlődéséhez nem elég a rendszeres öntözés: a megfelelő fényviszonyok, a gondos teleltetés és a jól megválasztott cserép, föld és tápoldat is fontos. Mutatjuk, mire érdemes figyelni a citrom- és narancsfák gondozásánál az év különböző időszakaiban.
Mikor tehetjük ki a citrusféléket a szabadba?
A mediterrán növényeket április végétől, május elejétől helyezhetjük kültérre, amikor az éjszakai hőmérséklet már tartósan 10 fok fölött marad. Már október végén célszerű védett környezetet találni a délszaki gyümölcsfáinknak, mert egy enyhébb fagy is nagy kárt tehet bennük.
A citrusfélék teleltetésének szakszerű módja
A citrusfélék teleltetése kardinális feladat a hasonló mediterrán növények gondozásában. A meleg lakásban legyengülhetnek, hullathatják leveleiket, tavasszal pedig nehezebben indulnak fejlődésnek. A hideg hónapokban helyezzük őket 5–12 fokos helyiségbe, például egy fűtetlen, zárt verandára vagy télikertbe.
Kényes fajták, óvatosan változtassuk a növények helyét
A citrusfák érzékenyen reagálnak a hirtelen környezeti változásokra. Nem szeretik a huzatot, a hideg levegőt és azt sem, ha sűrűn forgatjuk, helyezgetjük őket egyik helyről a másikra. A költöztetést télen és tavasszal is szépen, fokozatosan kell végrehajtanunk.
A bőséges termés titka a sok napfény
A citrom- és narancsfák kimondottan fényigényes növények. Árnyékos környezetben lassabban fejlődnek, kevesebb virágot hoznak, és a termésük sem lesz igazán nagy és szép. A kertben olyan helyet kell keresnünk számukra, ahol naponta legalább 6–8 órán át éri őket a nap.
Milyen gyakran öntözzük a citrusféléket?
Nagy kánikulában, akár naponta, kétnaponta is szükség lehet az öntözésre, míg tavasszal heti 2-3 alkalom elegendő. Azonban a citrusfélék kifejezetten rosszul viselik a pangó vizet, ezért minden locsolás előtt ellenőrizzük, száraz-e már a föld felső rétege. A teleltetés alatt heti egy öntözéssel egészségesek maradhatnak.
Milyen cserepet válasszunk a citrusféléknek?
Nem szükséges hatalmas dézsába helyeznünk a növényt. A felesleges föld túlöntözéshez vezethet. A palánták általában egy 20–30 centiméter átmérőjű cserépben érzik jól magukat. Az átültetés 2–3 évente esedékes. Ekkor mindig csak egy mérettel nagyobb edényt válasszunk.
Milyen földbe ültessük a citrusnövényeket?
A citrom- és narancsfák számára a laza szerkezetű, jó vízáteresztő képességekkel rendelkező föld az ideális. A hagyományos virágföld helyett kifejezetten citrusnövényeknek készült ültetőközeget válasszunk, amely megfelelően savas és bőséges tápanyagot tartalmaz. Ezen kívül fontos, hogy a cserép aljára mindig kerüljön egy vízelvezető réteg is.
Mikor és mivel tápoldatozzuk őket?
A gyors növekedéshez és a terméshozamhoz sok energiára van szükségük. Márciustól szeptemberig célszerű hetente vagy kéthetente citrusok számára kevert tápoldattal támogatni a fejlődésüket, amelyek a fajtának megfelelő arányban tartalmaznak nitrogént, káliumot, valamint vasat és magnéziumot is.
Hogyan metsszük a citrom- és narancsfát?
A citrom- és narancsfák lombja nem igényel rendszeres vagy drasztikus igazgatást, de a jó idő beköszöntével eltávolíthatjuk az elszáradt ágakat. Így a korona nemcsak csinosabbá és szellősebbé válik, de a levelek több fényhez juthatnak.
Mire figyeljünk citrusfa vásárlásakor?
A megfelelő citrusfa kiválasztása már a vásárlásnál elkezdődik. Nemcsak az ár és a növény mérete számít, hanem az is, honnan szerezzük be, mennyire egészséges a példány, és hogyan alkalmazkodik majd az új környezetéhez.
Hol érdemes citrusfát vásárolni?
Kertészetekben, nagyobb faiskolákban, de leginkább citrusokra specializálódott üzletekben érdemes megvásárolni a töveket. Ezeken a helyeken általában pontos tanácsokat kaphatunk a gondozásról, és nagyobb eséllyel vihetünk haza egészséges, jó minőségű példányokat.
Mennyibe kerül egy citromfa vagy más citrusféle?
A kisebb palánták ára jellemzően 10–20 ezer forint között mozog, míg a nagyobb, termőképes fákért akár 40–80 ezer forintot is elkérhetnek. A különlegesebb fajták, mint a kumkvat, ennél drágábbak lehetnek. Vásárlás előtt nem árt több kertészet kínálatát összehasonlítani.
Miért lehet jobb választás egy fiatal növény?
Bár csábító lehet egy idősebb, már termést hozó fa beszerzése, a kisebb példányokkal jobban járunk, hiszen könnyebben alkalmazkodnak az új otthonuk környezetéhez. A fejlettebb darabok érzékenyen reagálnak a költözésre.
Hogyan ismerjük fel az egészséges citrusfát?
Mindig ellenőrizzük, hogy a kiválasztott palánta levelei élénkzöldek, egészségesek-e. A sárguló, pöttyös vagy ragacsos zöldrészek betegségekre utalhatnak. Javasolt a hajtásokat és a levelek fonákját is megfigyelni, mert a pajzstetvek és más kártevők ezeken a részeken bújnak meg leggyakrabban.
Mennyi idő alatt érnek be és hoznak termést a citrusfélék?
A legtöbb oltott citrom- és narancsfa már 3–5 éves korában teremni kezd. A virágzás rendszerint tavasszal indul, de a megfelelő törődés mellett évente többször is megismétlődhet. A gyümölcsök lassan érnek be; a virágzás után gyakran 6–9 hónapot is várnunk kell a szüretre - írja a Fanny magazin.