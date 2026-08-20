Sokan úgy gondolják, hogy a citrom- és narancsfák gondozása a mediterrán térségek privilégiuma, pedig otthoni környezetben is lehetséges, ha ismerjük a legfontosabb szakmai praktikákat. A citrusfélék nevelése különös odafigyelést igényel a megfelelő teleltetéstől a cserépválasztáson át a precíz öntözésig. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan biztosíthat maximális egészséget és gazdag termést növényeinek.

Hogyan nevelhetünk citrusféléket otthon? Fotó: unsplash.com

Citrusfélék gondozásának alapjai

A citrusfélék egészséges fejlődéséhez nem elég a rendszeres öntözés: a megfelelő fényviszonyok, a gondos teleltetés és a jól megválasztott cserép, föld és tápoldat is fontos. Mutatjuk, mire érdemes figyelni a citrom- és narancsfák gondozásánál az év különböző időszakaiban.

Mikor tehetjük ki a citrusféléket a szabadba?

A mediterrán növényeket április végétől, május elejétől helyezhetjük kültérre, amikor az éjszakai hőmérséklet már tartósan 10 fok fölött marad. Már október végén célszerű védett környezetet találni a délszaki gyümölcsfáinknak, mert egy enyhébb fagy is nagy kárt tehet bennük.

A citrusfélék teleltetésének szakszerű módja

A citrusfélék teleltetése kardinális feladat a hasonló mediterrán növények gondozásában. A meleg lakásban legyengülhetnek, hullathatják leveleiket, tavasszal pedig nehezebben indulnak fejlődésnek. A hideg hónapokban helyezzük őket 5–12 fokos helyiségbe, például egy fűtetlen, zárt verandára vagy télikertbe.

Kényes fajták, óvatosan változtassuk a növények helyét

A citrusfák érzékenyen reagálnak a hirtelen környezeti változásokra. Nem szeretik a huzatot, a hideg levegőt és azt sem, ha sűrűn forgatjuk, helyezgetjük őket egyik helyről a másikra. A költöztetést télen és tavasszal is szépen, fokozatosan kell végrehajtanunk.

A bőséges termés titka a sok napfény

A citrom- és narancsfák kimondottan fényigényes növények. Árnyékos környezetben lassabban fejlődnek, kevesebb virágot hoznak, és a termésük sem lesz igazán nagy és szép. A kertben olyan helyet kell keresnünk számukra, ahol naponta legalább 6–8 órán át éri őket a nap.

Milyen gyakran öntözzük a citrusféléket?

Nagy kánikulában, akár naponta, kétnaponta is szükség lehet az öntözésre, míg tavasszal heti 2-3 alkalom elegendő. Azonban a citrusfélék kifejezetten rosszul viselik a pangó vizet, ezért minden locsolás előtt ellenőrizzük, száraz-e már a föld felső rétege. A teleltetés alatt heti egy öntözéssel egészségesek maradhatnak.