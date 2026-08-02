Itt a titkos nyári recept: miért őrül meg mindenki a cold brew kávéért?

Történeti gyökerek: a hideg áztatással készülő cold brew kávét a holland tengerészek találmányából a japánok emelték mesteri szintre.

a hideg áztatással készülő cold brew kávét a holland tengerészek találmányából a japánok emelték mesteri szintre. Gyomorkímélő és selymes: az alacsonyabb titrálható savtartalom miatt nem marja a gyomrot, íze pedig természetesen édeskés.

az alacsonyabb titrálható savtartalom miatt nem marja a gyomrot, íze pedig természetesen édeskés. Egyszerű otthoni recept: mindössze durvára őrölt kávéra, hideg vízre és 16-24 óra türelemre van szükség a tökéletes frissítőhöz.

A hideg áztatással készülő cold brew kávé az elmúlt években meghódította a világ legpatinásabb kávézóit és a tudatos kávékedvelők otthonait. De vajon honnan származik a kávé ezen különleges elkészítési módja? A történet egészen a XVII. századig nyúlik vissza, amikor a Holland Kelet-indiai Társaság tengerészei hideg vízben áztatták a durvára őrölt kávét, hogy a hosszú hajóutak során is könnyen fogyasztható italt kapjanak. Ezt a praktikus módszert vették át később a japánok, ahol Kiotó városában mesteri szintű, csepegtetős technológiává fejlesztették. A végeredmény egy rendkívül lágy, alacsony savtartalmú ital, amely tökéletes alternatívát nyújt a hagyományos, forró vízzel kifőzött változatokkal szemben.

Te tudod, mi az és hogy készül a cold brew kávé? Most elmondjuk.

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Miért vált ennyire népszerűvé a cold brew kávé, és tényleg egészségesebb a hagyományos jeges kávénál?

Gyakran felmerül a kérdés, hogy pontosan mi az a cold brew, és miként különbözik a klasszikus jegeskávétól. Míg a megszokott jegeskávé többnyire forró eszpresszó jégkockára öntésével készül, addig a hideg áztatás során a kávéőrlemény soha nem találkozik meleg vízzel. A hosszas, 12-24 órás áztatási folyamat során a babokból kevesebb keserű sav és olaj oldódik ki, így az ital természetesen édeskés, selymes ízű lesz.

De vajon ez a leginkább egészséges kávé választás a mindennapokban? A válasz a kémiai összetételben rejlik: a kioldódó titrálható savak alacsonyabb mennyisége miatt sokkal kíméletesebb a gyomorhoz és a fogzománchoz. Ugyanakkor érdemes figyelni a koffeintartalomra, hiszen a hosszú érlelési idő miatt a koncentrátum koffeinkoncentrációja magasabb lehet. Ha azon gondolkodsz, mennyi kávé egészséges egy nap, a szakértők szerint a napi 400 milligramm koffeinbevitelt nem célszerű túllépni, ami körülbelül két-három csésze felhígított cold brew italnak felel meg.