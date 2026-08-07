A csapadékos idő után robbanhat be igazán a szúnyoginvázió: ezt tedd a vérszívók ellen

A csapadékos idő után néhány nap alatt elszaporodhatnak a szúnyogok a ház körül.

Hiába ér véget hamarosan a hőkupola, a kánikula továbbra is velünk marad, ez pedig kedvezhet a rovaroknak.

Néhány egyszerű módszerrel azonban sokat tehetünk a szúnyogok ellen házilag.

A következő napok viharai, a várható eső és a lehulló csapadék nemcsak a növényeknek fog jól esni, hanem a szúnyogoknak is. A meteorológusok szerint ráadásul hamarosan ismét felmelegedés várható. A néhány napos nedves idő és a fokozódó hőség pedig tovább gyorsíthatja a rovarok szaporodását. Emiatt több helyen is megnőhet a vérszívók száma.

A csapadékos idő sajnálatos módon a szúnyogoknak is kedvező.

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Miért van több szúnyog a csapadékos időben?

A szakemberek szerint a szúnyogoknak már egészen kis mennyiségű pangó víz is elegendő ahhoz, hogy petéket rakjanak. Egy vödörben, virágalátétben, ereszcsatornában vagy akár egy elhagyott gyermekjátékban összegyűlt esővíz is ideális szaporodóhely lehet a számukra. A nagyobb csapadék után gyakran néhány nappal már érezhetően több szúnyog jelenik meg. Ennek oka, hogy a korábban lerakott peték a nedvesség hatására gyorsan kikelhetnek, a meleg idő pedig felgyorsítja fejlődésüket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az esőzések után különösen fontos a pangó víz felszámolása.

Mit tehetünk otthon a vérszívók ellen?

A szúnyogok ellen házilag is sokat tehetünk. A CDC szakmai lap szerint az egyik leghatékonyabb védekezési módszer ellenük a lakókörnyezetben található állóvizek rendszeres kiürítése. Érdemes hetente kiönteni a virágalátétekben összegyűlt vizet, letakarni az esővízgyűjtő hordókat, kitisztítani az ereszcsatornákat, valamint szúnyoghálót használni az ablakokon. Ha este hosszabb időt töltünk a szabadban, a szúnyogriasztók és a hosszú ujjú ruházat is csökkentheti a szúnyogcsípések esélyét.

A közelgő viharok után érkező felmelegedés miatt könnyen kialakulhat egy kisebb szúnyoginvázió, ezért érdemes már most átnézni a kertet és a ház környékét. Néhány percnyi megelőző munkával jelentősen csökkenthető annak az esélye, hogy a következő napokban a szúnyogok vegyék birtokba az udvarunkat.

Milyen időjárás lesz a hétvégén? A pénteki hidegfront hatására több helyen lehet számítani gomolyfelhőkre, elszórtan záporokra és zivatarokra. A zivatarokat ráadásul néhol erős széllökések és felhőszakadás is kísérheti. Szombaton szintén előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar és a hőmérséklet szerencsére néhány fokkal már enyhébb lehet, mint a hét során. Vasárnap azonban ismét túlnyomóan napos és száraz időre számíthatunk. A meleg és párás idő pedig csak erősíti a szúnyogok elszaporodásának esélyét.

Ha kíváncsi vagy további tippekre a szúnyogok ellen, akkor nézd meg ezt az ismeretterjesztő videót a természetes alapanyagú szúnyogriasztókról: