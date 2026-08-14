Megszólalt az asztrológus: ennek a 4 csillagjegynek végre véget érnek a karmikus megpróbáltatásai

Hosszú két év áll mögöttük. 2024 óta ezeknek a csillagjegyeknek szinte megállás nélkül megpróbáltatásokkal és nehézségekkel kellett szembenézniük. Szerencsére ez a karmikus ciklus most véget ért. Amy Demure asztrológus szerint „ennek az az oka, hogy az Északi és a Déli Holdcsomópont – amelyek életünk legnehezebb leckéinek elsajátítására késztetnek bennünket – végre jegyet váltottak.”

Horoszkóp: ennek a 4 csillagjegynek végre véget érnek a karmikus megpróbáltatásai Fotó: Unplash

Négy csillagjegy életében érhet véget egy közel két éve tartó nehéz időszak.

Az asztrológus szerint a Holdcsomópontok jegyváltása hozhat jelentős fordulatot.

A változás a szerelmi életben és a karrierben is új lehetőségeket tartogathat.

A Szűz, a Halak, az Ikrek és a Nyilas lehet a most kezdődő időszak legnagyobb nyertese.

Horoszkóp: ennek a 4 csillagjegynek végre véget érnek a karmikus megpróbáltatásai

1. Szűz

A Szüzek számára az elmúlt két év igencsak nehéz volt. Mivel a Déli Holdcsomópont a jegyükben járt, úgy érezhették, hogy bármennyire is próbálkoznak, semmi sem alakul a terveik szerint. A szerelmi kapcsolataiktól kezdve a karrierjükig egyik csalódás érhette őket a másik után. A Déli Holdcsomópont azonban most már az Oroszlán jegyében jár, így hivatalosan is véget ért az az időszak, amikor folyton veszteségekkel kellett szembenézniük.

„Megtanulták a szükséges leckéket, és mostantól sokkal könnyebben haladhatnak a vágyott szerelem és szakmai siker felé” – mondta Demure. Talán túl szépnek tűnhet ahhoz, hogy igaz legyen, de végre kedvező fordulatot vehetnek a dolgok. Az asztrológus szerint 2026 második felében már jóval kevesebb akadály állhat a Szüzek útjában.

2. Halak

A Halaknak az utóbbi időben alaposan kijutott a nehézségekből. „Az elmúlt két évben több fájdalmat és lelki megrázkódtatást éltek át, mint bármely más csillagjegy, mivel egyszerre tartózkodott a jegyükben az Északi Holdcsomópont és a Szaturnusz” – magyarázta Demure. „Mostanra azonban mindkettő elhagyta a jegyüket, így az összes csillagjegy közül ők érezhetik majd a legnagyobb megkönnyebbülést.”

Az asztrológus szerint a Halak most végre maguk mögött hagyhatják azokat a csalódásokat és árulásokat, amelyek korábban komoly fájdalmat okoztak nekik. Egy nehéz szakítás emléke is egyre inkább a múlté lehet. Nem csupán továbbléphetnek azonban: az előrejelzés szerint mindazért, amin keresztülmentek, jutalom is várhat rájuk. Találkozhatnak álmaik párjával, vagy olyan szakmai sikereket érhetnek el, amilyenekben korábban még nem volt részük.