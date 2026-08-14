Megszólalt az asztrológus: ennek a 4 csillagjegynek végre véget érnek a karmikus megpróbáltatásai

Hosszú két év áll mögöttük. 2024 óta ezeknek a csillagjegyeknek szinte megállás nélkül megpróbáltatásokkal és nehézségekkel kellett szembenézniük. Szerencsére ez a karmikus ciklus most véget ért. Amy Demure asztrológus szerint „ennek az az oka, hogy az Északi és a Déli Holdcsomópont – amelyek életünk legnehezebb leckéinek elsajátítására késztetnek bennünket – végre jegyet váltottak.”
- Négy csillagjegy életében érhet véget egy közel két éve tartó nehéz időszak.
- Az asztrológus szerint a Holdcsomópontok jegyváltása hozhat jelentős fordulatot.
- A változás a szerelmi életben és a karrierben is új lehetőségeket tartogathat.
- A Szűz, a Halak, az Ikrek és a Nyilas lehet a most kezdődő időszak legnagyobb nyertese.
Horoszkóp: ennek a 4 csillagjegynek végre véget érnek a karmikus megpróbáltatásai
1. Szűz
A Szüzek számára az elmúlt két év igencsak nehéz volt. Mivel a Déli Holdcsomópont a jegyükben járt, úgy érezhették, hogy bármennyire is próbálkoznak, semmi sem alakul a terveik szerint. A szerelmi kapcsolataiktól kezdve a karrierjükig egyik csalódás érhette őket a másik után. A Déli Holdcsomópont azonban most már az Oroszlán jegyében jár, így hivatalosan is véget ért az az időszak, amikor folyton veszteségekkel kellett szembenézniük.
„Megtanulták a szükséges leckéket, és mostantól sokkal könnyebben haladhatnak a vágyott szerelem és szakmai siker felé” – mondta Demure. Talán túl szépnek tűnhet ahhoz, hogy igaz legyen, de végre kedvező fordulatot vehetnek a dolgok. Az asztrológus szerint 2026 második felében már jóval kevesebb akadály állhat a Szüzek útjában.
2. Halak
A Halaknak az utóbbi időben alaposan kijutott a nehézségekből. „Az elmúlt két évben több fájdalmat és lelki megrázkódtatást éltek át, mint bármely más csillagjegy, mivel egyszerre tartózkodott a jegyükben az Északi Holdcsomópont és a Szaturnusz” – magyarázta Demure. „Mostanra azonban mindkettő elhagyta a jegyüket, így az összes csillagjegy közül ők érezhetik majd a legnagyobb megkönnyebbülést.”
Az asztrológus szerint a Halak most végre maguk mögött hagyhatják azokat a csalódásokat és árulásokat, amelyek korábban komoly fájdalmat okoztak nekik. Egy nehéz szakítás emléke is egyre inkább a múlté lehet. Nem csupán továbbléphetnek azonban: az előrejelzés szerint mindazért, amin keresztülmentek, jutalom is várhat rájuk. Találkozhatnak álmaik párjával, vagy olyan szakmai sikereket érhetnek el, amilyenekben korábban még nem volt részük.
3. Ikrek
Az Ikrek számára az elmúlt időszak olyan lehetett, mintha egy pillanatnyi nyugalmuk sem lenne. „Közel két éven át olyan érzésük lehetett, mintha az élet folyamatosan eltérítené őket attól a jövőtől, amelyre mindig is vágytak, és amelyről álmodtak” – mondta az asztrológus. „Annyi visszatérő csalódás és egyre halmozódó teher nehezedett rájuk, hogy úgy tűnhetett, a legnagyobb céljaik elérhetetlenek.”
Most azonban mindez megváltozhat. Mivel a Holdcsomópontok új jegyekbe léptek, az Ikrek végre könnyebben haladhatnak a céljaik felé. A bizonytalanság és a korábbi fájdalmak fokozatosan eltűnhetnek, miközben egyre több új lehetőség nyílhat meg előttük. Az asztrológus szerint ezzel esélyt kaphatnak arra, hogy megteremtsék azt az életet, amelyről mindig is álmodtak.
4. Nyilas
A Nyilasoknak nagy álmaik vannak, ám egy ideje úgy érezhették, hogy azok elérhetetlenek. Rengeteg nehézségen mentek keresztül, de ez az időszak most véget érhet. Egy megterhelő karmikus ciklust tudhatnak maguk mögött, amelyből az asztrológus szerint minden eddiginél erősebben kerülhetnek ki. Az univerzum pedig készen állhat arra, hogy megjutalmazza a kitartásukat.
„Végre özönleni kezdenek azok a lehetőségek, amelyek elhozhatják számukra a vágyott szerelmi kapcsolatot, a szakmai sikert és mindazokat az álmokat, amelyeket már gyermekkoruk óta dédelgetnek” – mondta Demure. A kihívások és akadályok, amelyek eddig visszatartották a Nyilasokat, eltűnhetnek az útjukból. Így végre jóval több terük nyílhat arra, hogy fejlődjenek és közelebb kerüljenek régóta dédelgetett céljaikhoz.
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