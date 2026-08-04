Vége a könnyeiknek: végre visszatér a boldogság ennek a három csillagjegynek az életébe

Olyan régóta küzdünk, hogy nehéz lehet elhinni: a nehéz időszak valóban véget ért. A Chiron retrográd mozgása nemcsak abban segít, hogy elengedjük a bennünk lévő szomorúságot, hanem azt is megmutatja, hogy ez az érzés valódi. Hétfőtől végre ellazulhatunk, és teljes szívvel megélhetjük ezt az állapotot. Most ennek a három csillagjegynek a jövő ígéretesnek tűnik, és bár talán még nem szoktunk hozzá ehhez, örömmel haladunk tovább ezen az úton.

Te köztük vagy? 3 csillagjegy, amelyre hatalmas boldogság vár augusztus 3. után Fotó: Shutterstock

Te köztük vagy? 3 csillagjegy, amelyre hatalmas boldogság vár augusztus 3. után

1. Kos

Kos, már egy ideje azon dolgozol, hogy újra bízni tudj abban: nem fog kicsúszni a talaj a lábad alól. Hozzászoktál ahhoz, hogy mindig a legrosszabbra készülj, és arra számíts, hogy bármikor bekövetkezhet valami rossz. Most azonban, a Chiron retrográd időszaka alatt, végre ismét biztonságban kezded érezni magad.

Tudod, hogy valójában nincs ok az aggodalomra. Ugyanakkor annak is teljesen tudatában vagy, hogy még nem sikerült teljesen ennek a valóságnak megfelelően élned. Azt szeretnéd, hogy ez a makacsul megmaradó szomorúság végleg eltűnjön.

Mivel erős az elméd, tudatosan úgy döntesz, hogy újra a boldogságot választod – és ez működik. A pozitív gondolkodás rendkívül nagy erővel bír. Ez a fajta tudatos szándék valóban hatásos, és most a világegyetem is támogatja ezt a gyógyító folyamatot.

2. Rák

Rák, a Chiron retrográd időszaka alatt egy felismerés különösen erősen visszhangzik benned: ha sikerül kibékülnöd azzal az egy családtaggal, minden más is a helyére kerülhet.

Az utóbbi időben szomorúságot éreztél, amely abból fakad, hogy valami hiányzik, mintha nem lennél teljes. Vannak dolgok, amelyeket ki kell mondani ahhoz, hogy te és ez a másik ember is valóban gyógyulni tudjatok. Csak ezután válhat a boldogság ismét teljessé.

Most úgy döntesz, te teszed meg az első lépést, és békejobbot nyújtasz, hogy a gyógyulás végre őszintén elkezdődhessen. Lehet, hogy félre kell tenned a büszkeségedet, de megéri. Egy megromlott kapcsolat miatti szomorúság végre oszladozni kezd.