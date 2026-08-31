Bőség és szerencse: négy csillagjegyre igazán kecsegtető szeptember vár

Négy csillagjegy számára a bőség és a szerencse időszaka lesz az egész szeptember.

4 csillagjegy számára hatalmas szerencsét tartogat a szeptember. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Ez a hónap csendes, mégis elsöprő szerencsét tartogat. A Jupiter továbbhalad az Oroszlán jegyében, így folyamatosan biztosítja a növekedéshez és a fejlődéshez szükséges energiákat. Ezzel párhuzamosan a szeptember 11-i Szűz újhold új utat nyit a tudatosabb mindennapi szokások és az okosabb döntések előtt. Majd a hónap energetikája még izgalmasabbá válik, amikor a Vénusz belép a Skorpióba, a Merkúr pedig szeptember 10-én megérkezik a Mérleg jegyébe.

4 csillagjegy, akiknek igazán szerencsés hónapja lesz

Oroszlán

A szeptember a bőség és a szerencse hónapja, ahol a Jupiter növeli az önbizalmat, a Nap a pénzügyek rendezésében segít, míg a Mars a családra fókuszál. Szeptember 25-én a kos telihold új kalandokat és lehetőségeket hoz. Szeptember 28-ig pedig a Rákban járó Mars miatt érzelmesebb leszel, így ez az időszak ideális a családi kötődések erősítésére és a gyökerek ápolására.

Szűz

A szeptember számodra a bőség és a személyes megújulás időszaka, hiszen szeptember 22-ig tart a születésnapi hónapod, a szeptember 11-i Szűz újhold pedig tökéletes esélyt ad az éves újrakezdésre. Szeptember 10-ig a Merkúr fokozza a szellemi kíváncsiságot, majd a Mérleg jegyébe lépve a szigorú költségvetés betartására és a pénzügyek sikeres rendezésére ösztönöz. Ezt követően a Vénusz a Skorpióban igazi társasági lénnyé tesz, ami kiváló alkalom a környék felfedezésére egy barát vagy rokon társaságában. Mindeközben a Rákban járó Mars szeptember 28-ig fellendíti a szociális életet, így a baráti kapcsolatok is jelentősen megerősödnek.

Skorpió

A szeptember rendkívüli bőséget és szerencsét hoz számodra, különösen szeptember 10-től, amikor a jegyedbe lépő Vénusz felerősíti a vonzerődet és a kisugárzásodat. A hónap elején a Szűz Nap és Merkúr támogatja a vágyaid beteljesülését, majd a Merkúr Mérlegbe lépése a romantikának és az egyezségeknek kedvez. Szeptember 22-től, a napfordulót követően felerősödik az elvonulás és az öngondoskodás iránti igényed, miközben a Rákban járó Mars miatt a döntéseidben az érzelmeid és a szíved vezetnek.