Ez a három csillagjegy igen szerencsésnek érezheti magát egész augusztusban

Horoszkópunk egyszerre határozza meg jellemünket, valamint azt is, miként alakul az életünk: milyen kihívásokkal kell szembenéznünk, vagy épp miként támogat minket az univerzum – persze csak akkor, ha elég nyitottak vagyunk meghallani a szavát. Most felfedjük, mely csillagjegyek érezhetik úgy, mintha egész augusztusban segítené őket valami láthatatlan erő.
Augusztusi horoszkóp: ezek a csillagjegyek lesznek a hónap nagy győztesei
Oroszlán csillagjegy
A Jupiter, a nagy szerencse bolygója épp a te jegyeden halad keresztül, kedves Oroszlán. Ilyen 12 évente fordul csupán elő, így ki kell használnod minden percét! Optimizmus, lehetőségek és újonnan meglelt bölcsesség: ezek segítenek utadon augusztusban. Neked csak annyi a dolgod, hogy élj a sors kínálta lehetőségekkel! Ráadásul augusztus 9 és 25 között a kommunikatív Merkúr is a jegyedben tartózkodik, aminek köszönhetően sok, igazán izgalmas beszélgetésre számíthatsz.
Mérleg csillagjegy
A Jupiter épp egy hosszú utat tesz meg a reményekért, kívánságokért, barátságokért és más kapcsolatokért felelős 11. házadban: ennek köszönhetően e területeken jelentős előrelépéseket érhetsz el. Ráadásul augusztus 6-án a kis szerencse bolygója, a Vénusz belép a jegyedbe. Ez ugyan nem ritka esemény, minden évben eljön, ugyanakkor épp ezért alighanem már jól tudod: minden évben ilyenkor vagy a legfittebb, ilyenkor érzed magad a legjobban a bőrödben, ilyenkor vagy igazán önmagad.
Szűz csillagjegy
A hónap nagy részében egész pontosan 9. és 25. között a kommunikatív Merkúr a 12. házadban, az Oroszlánban tartózkodik. Ennek köszönhetően önreflexióval, önelemzéssel teli időszakra számíthatsz. Azonban nem kell ettől félned: az ilyen kiértékelések végén erősebb, jobb leszel. Ráadásul ezt követően a Merkúr épp a te jegyedbe lép át, ami kíváncsisággal teli három hetet jelent számodra. Ebben az időszakban sokkal szívesebben megnyílsz majd a barátaid előtt. Ráadásul a kis szerencse bolygója, a Vénusz hatodikán a jegyedből a pénzügyeidért felelős második házadba lép át, ami azt jelenti, hogy augusztusban számíthatsz némi plusz bevételre.