Csípős étel és forró ital a kánikulában? A meleg égöv lakói így élik túl a hőséget

A csípős fűszerek, ételek és a forró italok fokozzák az izzadást, ami párolgással hozzájárulhat a test lehűtéséhez.

A forró égöv számos országában évszázadok óta alkalmazzák ezt a módszert a hőség elviselésére.

A csípős ételek és a meleg italok fogyasztásakor fontos a megfelelő folyadékpótlás és a fokozatosság.

Elsőre valóban ellentmondásnak tűnik, hogy éppen a legnagyobb kánikulában érdemes meleg italt inni vagy erősen fűszerezett fogást választani, a tudomány azonban már régen bebizonyította ennek létjogosultságát. A csípős étel és a forró tea fokozzák az izzadást, a verejték párolgása pedig hatékonyabban segítheti a szervezet természetes lehűlését. De nézzük csak részletesebben!

Kánikula ide vagy oda, egy bögre forró tea és némi csípős étel meglepően kellemes választás lehet.

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Mi történik a szervezetünkben, ha kánikulában csípős ételt eszünk?

A kánikulában elfogyasztott csípős ételek és meleg italok átmenetileg megemelik a testhőt, ami intenzív izzadást vált ki, ezáltal a párolgás révén hatékonyabban és hosszabb távon hűtik le a szervezetet, mint a jeges frissítők. Amikor chilit vagy más csípős fűszert eszel, a benne található kapszaicin nevű vegyület kapcsolatba lép a szájban, a nyelvben és az emésztőrendszerben található hő- és fájdalomérzékelő receptorokkal.

A kapszaicin gyakorlatilag átveri az agyat: azt a hamis riasztást küldi a hipotalamusznak, hogy a szervezet túlhevült.

A test rögtön reagál: tágulnak az erek, felgyorsul a pulzus, és intenzív izzadás kezdődik az egész testen. Amikor ez a verejték elpárolog a bőrödről, a belső testhőd valójában csökkenni fog.

Egy csipetnyi chili az indiai nyári melegben feldobhatja az étkezést.

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Hogyan segítenek a forró italok a kánikulában?

A forró italok, mint például a meleg tea a csípős ételekhez hasonló elven működik.

A forró folyadék eléri a nyelőcső és a gyomor hőreceptorait, ami arra készteti az agyat, hogy a bevitt hőmennyiségnél sokkal nagyobb mértékű izzadást parancsoljon meg a testnek

A meleg teának biológiai előnyei is vannak a jeges italokkal szemben: a langyos vagy meleg folyadékok hamarabb szívódnak fel a gyomorból, mint a jéghidegek, továbbá míg a jeges italok sokkolják az emésztőrendszert, addig egy mentatea támogatja a gyomorműködést.