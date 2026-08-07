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Csípős étel és forró ital a kánikulában? A meleg égöv lakói így élik túl a hőséget

8 órája
Olvasási idő: 9 perc
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A nyári hőségben ösztönösen a jeges üdítőkhöz, a limonádéhoz vagy egy hideg frappéhoz nyúlunk, és értetlenül nézünk arra, aki ilyenkor forró teát kortyolgat vagy fűszeres fogást rendel. Pedig a csípős étel és a forró ital fogyasztása a világ számos országában bevált módszer a kánikula elviselésére – cikkünkben megmutatjuk, mi történik ilyenkor a szervezetben, és mely népektől érdemes ellesni ezeket a szokásokat.
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hőszabályozásizzadáscsípős ételkánikulaforró ital
  • A csípős fűszerek, ételek és a forró italok fokozzák az izzadást, ami párolgással hozzájárulhat a test lehűtéséhez.
  • A forró égöv számos országában évszázadok óta alkalmazzák ezt a módszert a hőség elviselésére.
  • A csípős ételek és a meleg italok fogyasztásakor fontos a megfelelő folyadékpótlás és a fokozatosság.

Elsőre valóban ellentmondásnak tűnik, hogy éppen a legnagyobb kánikulában érdemes meleg italt inni vagy erősen fűszerezett fogást választani, a tudomány azonban már régen bebizonyította ennek létjogosultságát. A csípős étel és a forró tea fokozzák az izzadást, a verejték párolgása pedig hatékonyabban segítheti a szervezet természetes lehűlését. De nézzük csak részletesebben!

csípős étel fogyasztása után egy csésze teát tart a kezében egy férfi
Kánikula ide vagy oda, egy bögre forró tea és némi csípős étel meglepően kellemes választás lehet.
Fotó: PRIYA DARSHAN / Shutterstock

Mi történik a szervezetünkben, ha kánikulában csípős ételt eszünk?

A kánikulában elfogyasztott csípős ételek és meleg italok átmenetileg megemelik a testhőt, ami intenzív izzadást vált ki, ezáltal a párolgás révén hatékonyabban és hosszabb távon hűtik le a szervezetet, mint a jeges frissítők. Amikor chilit vagy más csípős fűszert eszel, a benne található kapszaicin nevű vegyület kapcsolatba lép a szájban, a nyelvben és az emésztőrendszerben található hő- és fájdalomérzékelő receptorokkal. 

A kapszaicin gyakorlatilag átveri az agyat: azt a hamis riasztást küldi a hipotalamusznak, hogy a szervezet túlhevült.

A test rögtön reagál: tágulnak az erek, felgyorsul a pulzus, és intenzív izzadás kezdődik az egész testen. Amikor ez a verejték elpárolog a bőrödről, a belső testhőd valójában csökkenni fog. 

Indiában csípős ételt főz egy utcai ételárus
Egy csipetnyi chili az indiai nyári melegben feldobhatja az étkezést.
Fotó: PradeepGaurs / Shutterstock

Hogyan segítenek a forró italok a kánikulában?

A forró italok, mint például a meleg tea a csípős ételekhez hasonló elven működik. 

A forró folyadék eléri a nyelőcső és a gyomor hőreceptorait, ami arra készteti az agyat, hogy a bevitt hőmennyiségnél sokkal nagyobb mértékű izzadást parancsoljon meg a testnek

A meleg teának biológiai előnyei is vannak a jeges italokkal szemben: a langyos vagy meleg folyadékok hamarabb szívódnak fel a gyomorból, mint a jéghidegek, továbbá míg a jeges italok sokkolják az emésztőrendszert, addig egy mentatea támogatja a gyomorműködést.

forró török teát és simitet tart egy férfi a kezében
Van, hogy egy forró (török) tea frissít fel a legjobban a hőségben.
Fotó: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock

Mely népeknél szokás meleg italt és a csípős ételt fogyasztani kánikulában is?

A trópusi, szubtrópusi és sivatagos éghajlaton élő népektől bizony van mit tanulnunk: évszázadok óta tudatosan alkalmazzák forró és csípős ételeket-italokat a hőség túlélésére. A dolog egyébként tudományosan is megalapozott: a University of Ottawa professzora, Ollie Jay 2012-ben és 2014-ben végzett részletes laboratóriumi kísérleteket a témában, bizonyítva a meleg italok hűtő hatását a hőszabályozásra.

  • Marokkóban és Egyiptomban az emberek még tűző napon is forró, cukros mentateát isznak. India egész területén a fűszeres, meleg chai tea a kedvenc, Közép-Ázsiában és Kína bizonyos déli részein pedig forró zöld teát vagy meleg leveseket fogyasztanak. 
  • A csípős ételt kedvelők között van Mexikó, Thaiföld, Indonézia és Közép-Afrika – itt a gasztronómia alapját képezi a chili, a cayenne és a curry. A fűszerezés egyébként nemcsak a hűtést szolgálja, hanem tartósít is. 
Mexikói férfi chilipaprikát tart a szájában
Chili a hőségben? Furcsán hangzik, mégis beválik Mexikóban.
Fotó: lunamarina / Shutterstock

Tippek a nyári csípős ételek fogyasztásához

  • Mivel a csípős étel és a tea fokozott izzadást vált ki, rengeteg vizet veszítesz. Mindig igyál mellé tiszta vizet is a dehidratáció elkerülésére.
  • Ha túlcsípte a szád a chili, ne vizet igyál rá, mert a kapszaicin olajban oldódik. Tejjel, joghurttal vagy egy kis zsíros étellel tudod semlegesíteni.
  • A fekete és zöld teák koffeint tartalmaznak, ami enyhe vízhajtó hatású. Nyári hűsítésre a legjobb a koffeinmentes mentatea, amely a mentol révén kémiailag is aktiválja a száj hidegreceptorait.
  • Ha a gyomrod nincs hozzászokva, légy óvatos, mert a hőségben bevitt erős fűszer görcsöket okozhat. 

A legcsípősebb chilipaprikák kóstolása után garantáltan lehűlünk, akárcsak a videóban szereplő férfi:

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