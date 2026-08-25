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cukkini

Ellenállhatatlanul sajtos, csőben sült cukkini recept, amit neked is ki kell próbálnod

37 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Ha már unod a megszokott cukkinis recepteket, próbáld ki ezt a csőben sült verziót! Pillanatok alatt elkészíthető egyszerű recept, hétköznapi alapanyagokból, mennyei ízekkel.
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cukkinisütésreceptreceptötlet
  • A csőben sült cukkini egyszerű, húsmentes nyári fogás, ami ebédre és vacsorára is tökéletes.
  • Krémes tejszínes-sajtos öntet teszi igazán szaftossá a pirított cukkinit.
  • Mindössze néhány hétköznapi hozzávalóból elkészíthető, így nem kell hozzá különleges alapanyagokat beszerezni.
  • Köretként is megállja a helyét, de önálló egytálételként is remekül működik.
  • 50 perc alatt elkészül, a tetején pedig aranybarnára olvad a sajt.

A cukkini a nyár egyik sztárja, igazi jolly joker a konyhában. Hétköznapi alapanyag, viszont sokoldalúan felhasználható, csak egy cseppnyi kreativitás kell hozzá. Ha te is szereted a cukkinit, mindenképp próbáld ki ezt a csőben sült verziót! Az olvadó sajt és a puha cukkini tökéletes harmóniája egy ízletes egytálételben, ami biztosan téged is lenyűgöz. Készítsd el a receptet, csak ne lepődj meg rajta, ha újra és újra meg akarod majd sütni!  

csőben sült cukkini recept
Mutatjuk a legfinomabb csőben sült cukkini receptet.
Fotó: Olha_Afanasieva / Getty Images

Csőben sült cukkini recept

Cukkini szezon van, és bár a cukkinis recepteknek csak a képzelet szab határt, mégis előfordulhat, hogy kifogytál az ötletekből. Ha nem tudod, mit kezdj a hatalmas készlettel, akkor próbáld ki ezt a csőben sült cukkini receptet! Ez a húsmentes étel azért is szuper, mert a cukkini mellett csupa olyan hozzávalót tartalmaz, ami szinte bármelyik konyhában megtalálható. Ez a szaftos, zöldséges rakott étel tökéletes választás egy nyári vacsorához, vagy egy gyors hétvégi ebédhez, de akár köretként is megállja a helyét.

Hozzávalók (4 személyre):

  • 4 db kisebb cukkini
  • 4 ek. olívaolaj
  • 300 ml cukrozatlan habtejszín
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 db tojássárgája
  • 100 g sajt
  • fehér bors
  • vaj a tálhoz

Elkészítési idő: 50 perc

Egy adag: 325 kcal

Elkészítés

  1. A megmosott cukkiniket karikázzuk fel, és kis adagokban kissé pirítsuk meg a felforrósított olívaolajon.
  2. Keverjük simára a tejszínt a meghámozott, átnyomott fokhagymával, a tojássárgájával és a lereszelt sajttal. Ezután sózzuk és borsozzuk meg.
  3. Rendezzük el a cukkinikarikákat egy kivajazott tűzálló tálban, hintsük meg egy kevés sóval és borssal, majd locsoljuk rá a tejszínes keveréket. Végül süssük aranyszínűre a 180 fokos sütőben kb. 30 perc alatt.

Origo-tipp: a cukkinikarikákat kis adagokban pirítsuk meg. Ha egyszerre túl sok zöldséget teszünk a serpenyőbe, akkor párolódni, nem pedig sülni fog.

Érdemes megnézned a Mindmegette tepsis gombás cukkini receptjét is:

 

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