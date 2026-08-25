Ellenállhatatlanul sajtos, csőben sült cukkini recept, amit neked is ki kell próbálnod

- A csőben sült cukkini egyszerű, húsmentes nyári fogás, ami ebédre és vacsorára is tökéletes.
- Krémes tejszínes-sajtos öntet teszi igazán szaftossá a pirított cukkinit.
- Mindössze néhány hétköznapi hozzávalóból elkészíthető, így nem kell hozzá különleges alapanyagokat beszerezni.
- Köretként is megállja a helyét, de önálló egytálételként is remekül működik.
- 50 perc alatt elkészül, a tetején pedig aranybarnára olvad a sajt.
A cukkini a nyár egyik sztárja, igazi jolly joker a konyhában. Hétköznapi alapanyag, viszont sokoldalúan felhasználható, csak egy cseppnyi kreativitás kell hozzá. Ha te is szereted a cukkinit, mindenképp próbáld ki ezt a csőben sült verziót! Az olvadó sajt és a puha cukkini tökéletes harmóniája egy ízletes egytálételben, ami biztosan téged is lenyűgöz. Készítsd el a receptet, csak ne lepődj meg rajta, ha újra és újra meg akarod majd sütni!
Csőben sült cukkini recept
Cukkini szezon van, és bár a cukkinis recepteknek csak a képzelet szab határt, mégis előfordulhat, hogy kifogytál az ötletekből. Ha nem tudod, mit kezdj a hatalmas készlettel, akkor próbáld ki ezt a csőben sült cukkini receptet! Ez a húsmentes étel azért is szuper, mert a cukkini mellett csupa olyan hozzávalót tartalmaz, ami szinte bármelyik konyhában megtalálható. Ez a szaftos, zöldséges rakott étel tökéletes választás egy nyári vacsorához, vagy egy gyors hétvégi ebédhez, de akár köretként is megállja a helyét.
Hozzávalók (4 személyre):
- 4 db kisebb cukkini
- 4 ek. olívaolaj
- 300 ml cukrozatlan habtejszín
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 db tojássárgája
- 100 g sajt
- só
- fehér bors
- vaj a tálhoz
Elkészítési idő: 50 perc
Egy adag: 325 kcal
Elkészítés
- A megmosott cukkiniket karikázzuk fel, és kis adagokban kissé pirítsuk meg a felforrósított olívaolajon.
- Keverjük simára a tejszínt a meghámozott, átnyomott fokhagymával, a tojássárgájával és a lereszelt sajttal. Ezután sózzuk és borsozzuk meg.
- Rendezzük el a cukkinikarikákat egy kivajazott tűzálló tálban, hintsük meg egy kevés sóval és borssal, majd locsoljuk rá a tejszínes keveréket. Végül süssük aranyszínűre a 180 fokos sütőben kb. 30 perc alatt.
Origo-tipp: a cukkinikarikákat kis adagokban pirítsuk meg. Ha egyszerre túl sok zöldséget teszünk a serpenyőbe, akkor párolódni, nem pedig sülni fog.
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