Ellenállhatatlanul sajtos, csőben sült cukkini recept, amit neked is ki kell próbálnod

A csőben sült cukkini egyszerű, húsmentes nyári fogás , ami ebédre és vacsorára is tökéletes.

, ami ebédre és vacsorára is tökéletes. Krémes tejszínes-sajtos öntet teszi igazán szaftossá a pirított cukkinit.

teszi igazán szaftossá a pirított cukkinit. Mindössze néhány hétköznapi hozzávalóból elkészíthető, így nem kell hozzá különleges alapanyagokat beszerezni.

elkészíthető, így nem kell hozzá különleges alapanyagokat beszerezni. Köretként is megállja a helyét , de önálló egytálételként is remekül működik.

, de önálló egytálételként is remekül működik. 50 perc alatt elkészül, a tetején pedig aranybarnára olvad a sajt.

A cukkini a nyár egyik sztárja, igazi jolly joker a konyhában. Hétköznapi alapanyag, viszont sokoldalúan felhasználható, csak egy cseppnyi kreativitás kell hozzá. Ha te is szereted a cukkinit, mindenképp próbáld ki ezt a csőben sült verziót! Az olvadó sajt és a puha cukkini tökéletes harmóniája egy ízletes egytálételben, ami biztosan téged is lenyűgöz. Készítsd el a receptet, csak ne lepődj meg rajta, ha újra és újra meg akarod majd sütni!

Mutatjuk a legfinomabb csőben sült cukkini receptet.

Fotó: Olha_Afanasieva / Getty Images

Csőben sült cukkini recept

Cukkini szezon van, és bár a cukkinis recepteknek csak a képzelet szab határt, mégis előfordulhat, hogy kifogytál az ötletekből. Ha nem tudod, mit kezdj a hatalmas készlettel, akkor próbáld ki ezt a csőben sült cukkini receptet! Ez a húsmentes étel azért is szuper, mert a cukkini mellett csupa olyan hozzávalót tartalmaz, ami szinte bármelyik konyhában megtalálható. Ez a szaftos, zöldséges rakott étel tökéletes választás egy nyári vacsorához, vagy egy gyors hétvégi ebédhez, de akár köretként is megállja a helyét.

Hozzávalók (4 személyre):

4 db kisebb cukkini

4 ek. olívaolaj

300 ml cukrozatlan habtejszín

2 gerezd fokhagyma

1 db tojássárgája

100 g sajt

só

fehér bors

vaj a tálhoz

Elkészítési idő: 50 perc

Egy adag: 325 kcal

Elkészítés

A megmosott cukkiniket karikázzuk fel, és kis adagokban kissé pirítsuk meg a felforrósított olívaolajon. Keverjük simára a tejszínt a meghámozott, átnyomott fokhagymával, a tojássárgájával és a lereszelt sajttal. Ezután sózzuk és borsozzuk meg. Rendezzük el a cukkinikarikákat egy kivajazott tűzálló tálban, hintsük meg egy kevés sóval és borssal, majd locsoljuk rá a tejszínes keveréket. Végül süssük aranyszínűre a 180 fokos sütőben kb. 30 perc alatt.

Origo-tipp: a cukkinikarikákat kis adagokban pirítsuk meg. Ha egyszerre túl sok zöldséget teszünk a serpenyőbe, akkor párolódni, nem pedig sülni fog.

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