A cukkini második élete: isteni citromos cukkinilekvár − Recept

Mivel a cukkini nem tartalmaz saját gyümölcscukrot, a cukor és a savak arányát teljesen a saját ízlésedre szabhatod

A főzés során a rostok lebomlanak, így zselésítő anyagok nélkül is egyenletes, lekvárszerű textúrát kapsz

Mutatjuk, hogyan készítsd el a legfinomabb citromos cukkinilekvárt

A cukkini népszerű és tápláló zöldség, amelyet nyári töknek vagy zöldtöknek is neveznek. A belőle készült cukkinilekvár kiváló kiegészítője lehet pirítósnak, köretnek vagy salátákba, de még húsok mellé is passzol. Mutatjuk, hogyan készíts belőle ízletes dzsemet.

A frissen szedett, zsenge cukkini tökéletes alapként szolgál a cukkinilekvár-főzéshez

Fotó: Egor_Lint / Shutterstock

Cukkini és cukkinilekvár jótékony hatásai

Rendkívül alacsony kalóriatartalmú, magas víztartalmú zöldség, amely támogatja az emésztést, és gazdag értékes vitaminokban. Magas C-vitamin-, B6-vitamin- és folsavtartalommal rendelkezik, és olyan antioxidánsokat tartalmaz mint a béta-karotin és lutein, emellett káliumtartalmának köszönhetően hozzájárul a normális vérnyomás fenntartásához

Miért ódzkodnak sokan a cukkini fogyasztásától?

Nem mindenki rajong érte, aminek egyik oka, hogy a cukkini önmagában szinte ízetlen. Akik eddig fenntartásokkal néztek e hosszúkás zöldségre, az alábbi recept elkészítése után végérvényesen félretehetik előítéleteiket, mi több, meg is fogják szeretni. Egy különlegességet készítünk most belőle: citromos cukkinilekvárt.

A citrommal összefőzött zöldségből sűrű textúrájú cukkinilekvár kerülhet az asztalra

Citromos cukkinilekvár (recept)

A cukkinilekvár első hallásra furcsának tűnhet, de valójában egy fantasztikus és modern gasztronómiai különlegesség. A cukkini húsában lévő rostok a cukorral és citrommal főzve gyönyörűen lebomlanak. Nem esik szét, hanem egy sűrű, zselés, selymes állagot ad, ami tökéletesen utánozza a hagyományos gyümölcslekvárok textúráját.

Hozzávalók:

1,5 kg cukkini lereszelve

2 citrom

35 dkg kristálycukor

1 csomag 3:1-ben zseléfix

Elkészítés

1. A cukkinit tisztítsd meg, távolítsd el a magokat és reszeld le.

2. Add hozzá a két citrom levét, majd fedő alatt párold puhára, majd mehet hozzá a cukor. Botixerrel pürésítsd, majd jöhet a zseléfix. Ezt követően főzd 2-3 percig.

3. Még forrón töltsd üvegekbe, és az üvegeket fejtetőre állítva tárold 5-10 percig.