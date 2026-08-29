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recept

A cukkini második élete: isteni citromos cukkinilekvár − Recept

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Ha eddig fenntartásaid voltak ezzel a zöldséggel kapcsolatban, most végleg leszámolhatsz velük. Olyan cukkinilekvár recepttel kedveskedünk, ami a citrom frissességével teljesen átírja mindazt, amit korábban gondoltál. A sokak által unalmasnak tartott zöldségből üvegekbe zárt, luxusélményt nyújtó dzsem születik.
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receptgasztroélményházi lekvárcukkini
  • Mivel a cukkini nem tartalmaz saját gyümölcscukrot, a cukor és a savak arányát teljesen a saját ízlésedre szabhatod
  • A főzés során a rostok lebomlanak, így zselésítő anyagok nélkül is egyenletes, lekvárszerű textúrát kapsz
  • Mutatjuk, hogyan készítsd el a legfinomabb citromos cukkinilekvárt

A cukkini népszerű és tápláló zöldség, amelyet nyári töknek vagy zöldtöknek is neveznek. A belőle készült cukkinilekvár kiváló kiegészítője lehet pirítósnak, köretnek vagy salátákba, de még húsok mellé is passzol. Mutatjuk, hogyan készíts belőle ízletes dzsemet.

Nő cukkinit szed a cukkinilekvár elkészítéséhez
A frissen szedett, zsenge cukkini tökéletes alapként szolgál a cukkinilekvár-főzéshez
Fotó: Egor_Lint / Shutterstock

Cukkini és cukkinilekvár jótékony hatásai

Rendkívül alacsony kalóriatartalmú, magas víztartalmú zöldség, amely támogatja az emésztést, és gazdag értékes vitaminokban. Magas C-vitamin-, B6-vitamin- és folsavtartalommal rendelkezik, és olyan antioxidánsokat tartalmaz mint a béta-karotin és lutein, emellett káliumtartalmának köszönhetően hozzájárul a normális vérnyomás fenntartásához

Miért ódzkodnak sokan a cukkini fogyasztásától?

Nem mindenki rajong érte, aminek egyik oka, hogy a cukkini önmagában szinte ízetlen. Akik eddig fenntartásokkal néztek e hosszúkás zöldségre, az alábbi recept elkészítése után végérvényesen félretehetik előítéleteiket, mi több, meg is fogják szeretni. Egy különlegességet készítünk most belőle: citromos cukkinilekvárt.

Cukkinilekvár tálkában
 A citrommal összefőzött zöldségből sűrű textúrájú cukkinilekvár kerülhet az asztalra

Citromos cukkinilekvár (recept)

A cukkinilekvár első hallásra furcsának tűnhet, de valójában egy fantasztikus és modern gasztronómiai különlegesség. A cukkini húsában lévő rostok a cukorral és citrommal főzve gyönyörűen lebomlanak. Nem esik szét, hanem egy sűrű, zselés, selymes állagot ad, ami tökéletesen utánozza a hagyományos gyümölcslekvárok textúráját.

Hozzávalók:

  • 1,5 kg cukkini lereszelve
  • 2  citrom
  • 35 dkg kristálycukor
  • 1 csomag 3:1-ben zseléfix

Elkészítés

1. A cukkinit tisztítsd meg, távolítsd el a magokat és reszeld le.

2. Add hozzá a két citrom levét, majd fedő alatt párold puhára, majd mehet hozzá a cukor. Botixerrel pürésítsd, majd jöhet a zseléfix. Ezt követően főzd   2-3 percig.

3. Még forrón töltsd üvegekbe, és az üvegeket fejtetőre állítva tárold 5-10 percig.

4. A készre főzött, üvegekbe zárt cukkinilekvár nemcsak a téli palacsinták és pirítósok tökéletes kísérője, hanem elegáns ajándéknak is kiváló.

Ha pedig halmozni kívánod az élvezeteket, készíts cukkinis brownie-t:

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