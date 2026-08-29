A cukkini második élete: isteni citromos cukkinilekvár − Recept

- Mivel a cukkini nem tartalmaz saját gyümölcscukrot, a cukor és a savak arányát teljesen a saját ízlésedre szabhatod
- A főzés során a rostok lebomlanak, így zselésítő anyagok nélkül is egyenletes, lekvárszerű textúrát kapsz
- Mutatjuk, hogyan készítsd el a legfinomabb citromos cukkinilekvárt
A cukkini népszerű és tápláló zöldség, amelyet nyári töknek vagy zöldtöknek is neveznek. A belőle készült cukkinilekvár kiváló kiegészítője lehet pirítósnak, köretnek vagy salátákba, de még húsok mellé is passzol. Mutatjuk, hogyan készíts belőle ízletes dzsemet.
Cukkini és cukkinilekvár jótékony hatásai
Rendkívül alacsony kalóriatartalmú, magas víztartalmú zöldség, amely támogatja az emésztést, és gazdag értékes vitaminokban. Magas C-vitamin-, B6-vitamin- és folsavtartalommal rendelkezik, és olyan antioxidánsokat tartalmaz mint a béta-karotin és lutein, emellett káliumtartalmának köszönhetően hozzájárul a normális vérnyomás fenntartásához
Miért ódzkodnak sokan a cukkini fogyasztásától?
Nem mindenki rajong érte, aminek egyik oka, hogy a cukkini önmagában szinte ízetlen. Akik eddig fenntartásokkal néztek e hosszúkás zöldségre, az alábbi recept elkészítése után végérvényesen félretehetik előítéleteiket, mi több, meg is fogják szeretni. Egy különlegességet készítünk most belőle: citromos cukkinilekvárt.
Citromos cukkinilekvár (recept)
A cukkinilekvár első hallásra furcsának tűnhet, de valójában egy fantasztikus és modern gasztronómiai különlegesség. A cukkini húsában lévő rostok a cukorral és citrommal főzve gyönyörűen lebomlanak. Nem esik szét, hanem egy sűrű, zselés, selymes állagot ad, ami tökéletesen utánozza a hagyományos gyümölcslekvárok textúráját.
Hozzávalók:
- 1,5 kg cukkini lereszelve
- 2 citrom
- 35 dkg kristálycukor
- 1 csomag 3:1-ben zseléfix
Elkészítés
1. A cukkinit tisztítsd meg, távolítsd el a magokat és reszeld le.
2. Add hozzá a két citrom levét, majd fedő alatt párold puhára, majd mehet hozzá a cukor. Botixerrel pürésítsd, majd jöhet a zseléfix. Ezt követően főzd 2-3 percig.
3. Még forrón töltsd üvegekbe, és az üvegeket fejtetőre állítva tárold 5-10 percig.
4. A készre főzött, üvegekbe zárt cukkinilekvár nemcsak a téli palacsinták és pirítósok tökéletes kísérője, hanem elegáns ajándéknak is kiváló.
Ha pedig halmozni kívánod az élvezeteket, készíts cukkinis brownie-t:
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