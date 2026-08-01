Diétás, mégis hizlal? Ezt a hibát követed el a mentes és csökkentett energiatartalmú termékekkel

- Nem kalóriamentesek: a zero termékek kevesebb zsírt vagy cukrot tartalmaznak, de ez nem jelenti azt, hogy korlátlanul fogyaszthatók diéta alatt.
- Mennyiségi csapda: sokan a mentes jelölés miatt jóval többet fogyasztanak ezekből a termékekből, így több kalóriát is bevihetnek, mint a normál változattal.
- Az ultra-feldolgozottság hátránya: a mesterséges édesítők és adalékanyagok felboríthatják a bélflórát, ráadásul éhségrohamokat is kiválthatnak.
A boltok polcain végeláthatatlan mennyiségben sorakoznak a light vagy zero megjelölésű zsír- és cukormentes termékek, a zsírmentes joghurtoktól kezdve a light sajtokon át egészen a cukormentes desszertekig és üdítőitalokig. A fogyókúrázók közül sokan akkor nyúlnak az efféle megjelölésű élelmiszerek után, amikor úgy érzik, jól esne egy kis „bűnözés” anélkül, hogy az megbosszulná magát. Egy nagy doboz zsírszegény joghurt, néhány szelet light sajt vagy egy cukormentes desszert ilyenkor kevésbé tűnik lelkiismeret-furdalást okozó választásnak.
Valóban büntetlenül fogyaszthatók a light és zero megjelölésű cukormentes termékek?
Éppen ez a szemlélet lehet megtévesztő. Habár ezek a termékek valóban kevesebb zsírt, cukrot, és így kalóriát tartalmaznak, attól még nem fogyaszthatók korlátlan mennyiségben, és a napi energiabevitelbe ugyanúgy beleszámítanak. Ha a nap végén a bevitt energia meghaladja a felhasznált mennyiséget, a fogyás lelassulhat vagy akár meg is állhat.
A light, zero, vagy 0%-os jelölés nem jelenti azt, hogy egy termék kalóriamentes. A zsírmentes élelmiszerek is tartalmazhatnak jelentős mennyiségű kalóriát, ami szintén energiát ad. Ugyanez igaz számos cukormentes desszertre is: attól, hogy nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, még nem lesz elhanyagolható a kalóriatartalmuk.
A másik gyakori hiba a mennyiség. Sokan azért esznek meg egy egész doboz 0 %-os joghurtot vagy egy csomag light sajtot, mert úgy érzik, ezek „beleférnek”. Könnyen előfordulhat azonban, hogy a végén több kalóriát visznek be, mint amennyit egy kisebb adag hagyományos termékkel fogyasztottak volna.
Mit jelent valójában a light, zero és a 0%-os jelölés?
A megjelölések nem ugyanazt jelentik. A zero felirat legtöbbször arra utal, hogy az adott termék nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy az energiatartalma rendkívül alacsony, míg a 0%-os jelölés gyakran a zsírtartalomra vonatkozik. Ami a light megjelölést illeti, ez esetben a termék energiatartalma vagy valamely összetevője – például zsír vagy cukor – legalább 30 százalékkal alacsonyabb a hagyományos válozathoz képest. Egyik sem jelent tehát felmentést a mértékletesség alól.
Ha valaki fogyókúrázik, ezek a termékek hasznos alternatívát jelenthetnek, hiszen segíthetnek csökkenteni a napi kalóriabevitelt. A hibát általában nem maga a termék okozza, hanem az a gondolat, hogy a 0%-os, light vagy zero felirat miatt többet is meg lehet enni, inni az adott termékből. A fogyás szempontjából továbbra is a teljes napi energiabevitel számít, ezért az ezekkel az élelmiszerekkel történő „bűnözés” sem marad feltétlenül következmények nélkül.
Az ultra-feldolgozott diétás termékek csapdája
A zero joghurtkrémekhez hasonló ultra-feldolgozott diétás ételek fogyasztása könnyen csapdába ejthet bennünket. A csomagolásuk ugyan kevés kalóriát ígér, a bennük lévő mesterséges adalékok és édesítők viszont felboríthatják a bélflóra működését. A becsapott agyunk ráadásul az édes íz miatt folyamatosan várja a kalóriákat, és amikor ezek nem érkeznek meg, éhségrohamokat kiváltva követeli az energiát. Így ahelyett, hogy segítenék a fogyást, az ilyen ételek észrevétlenül állandó éhséget és puffadást okozhatnak, ami alaposan megnehezíti a diétát.
Nézd meg az alábbi videót is a témában: