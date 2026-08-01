Diétás, mégis hizlal? Ezt a hibát követed el a mentes és csökkentett energiatartalmú termékekkel

Nem kalóriamentesek: a zero termékek kevesebb zsírt vagy cukrot tartalmaznak, de ez nem jelenti azt, hogy korlátlanul fogyaszthatók diéta alatt.

a zero termékek kevesebb zsírt vagy cukrot tartalmaznak, de ez nem jelenti azt, hogy korlátlanul fogyaszthatók diéta alatt. Mennyiségi csapda: sokan a mentes jelölés miatt jóval többet fogyasztanak ezekből a termékekből, így több kalóriát is bevihetnek, mint a normál változattal.

sokan a mentes jelölés miatt jóval többet fogyasztanak ezekből a termékekből, így több kalóriát is bevihetnek, mint a normál változattal. Az ultra-feldolgozottság hátránya: a mesterséges édesítők és adalékanyagok felboríthatják a bélflórát, ráadásul éhségrohamokat is kiválthatnak.

A boltok polcain végeláthatatlan mennyiségben sorakoznak a light vagy zero megjelölésű zsír- és cukormentes termékek, a zsírmentes joghurtoktól kezdve a light sajtokon át egészen a cukormentes desszertekig és üdítőitalokig. A fogyókúrázók közül sokan akkor nyúlnak az efféle megjelölésű élelmiszerek után, amikor úgy érzik, jól esne egy kis „bűnözés” anélkül, hogy az megbosszulná magát. Egy nagy doboz zsírszegény joghurt, néhány szelet light sajt vagy egy cukormentes desszert ilyenkor kevésbé tűnik lelkiismeret-furdalást okozó választásnak.

Vajon az üzletek polcain sorakozó light és zero megjelölésű cukormentes termékek büntetlenül fogyaszthatók fogyókúra idején? Fotó: Shutterstock

Valóban büntetlenül fogyaszthatók a light és zero megjelölésű cukormentes termékek?

Éppen ez a szemlélet lehet megtévesztő. Habár ezek a termékek valóban kevesebb zsírt, cukrot, és így kalóriát tartalmaznak, attól még nem fogyaszthatók korlátlan mennyiségben, és a napi energiabevitelbe ugyanúgy beleszámítanak. Ha a nap végén a bevitt energia meghaladja a felhasznált mennyiséget, a fogyás lelassulhat vagy akár meg is állhat.

A light, zero, vagy 0%-os jelölés nem jelenti azt, hogy egy termék kalóriamentes. A zsírmentes élelmiszerek is tartalmazhatnak jelentős mennyiségű kalóriát, ami szintén energiát ad. Ugyanez igaz számos cukormentes desszertre is: attól, hogy nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, még nem lesz elhanyagolható a kalóriatartalmuk.

A másik gyakori hiba a mennyiség. Sokan azért esznek meg egy egész doboz 0 %-os joghurtot vagy egy csomag light sajtot, mert úgy érzik, ezek „beleférnek”. Könnyen előfordulhat azonban, hogy a végén több kalóriát visznek be, mint amennyit egy kisebb adag hagyományos termékkel fogyasztottak volna.