Hihetetlen dolog derült ki a D-vitaminról: lehet, hogy te is rosszul szeded?

A D-vitamin kulcsszerepet játszik mind a csontok erősségében, mind az immunrendszer egészségében, mind az izomműködésben: az viszont, hogy miként szedjük be, nagyban befolyásolhatja azt, mennyire szívódik fel a szervezetben. Ugyan nem káros éhgyomorra sem beszedni, akad azonban ennél hatékonyabb mód is arra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a táplálékkiegészítő előnyeit.

D-vitamin szedése: így a legjobb bevenni / Fotó: Kristīne Kozaka / Unsplash

Miért érdemes a D-vitamint étkezés közben bevenni?

A D-vitamin egy zsírban oldódó vitamin, ami közvetlenül befolyásolja, hogyan szívódik fel a szervezetben. A D-vitamin étellel, különösen zsírosabb ételekkel történő beszedése segíti a szervezetet a hatékonyabb felszívódásban és felhasználásban.

A zsír serkenti az epetermelést : Az epe segít lebontani a zsírokat és támogatja a zsírban oldódó vitaminok felszívódását .

: Az epe segít lebontani a zsírokat és támogatja a zsírban oldódó vitaminok felszívódását Javítja az emésztést: Az étkezés emésztőenzimeket indít el, amelyek segítik a tápanyagok feldolgozását

Az étkezés emésztőenzimeket indít el, amelyek segítik a tápanyagok feldolgozását Jobb szállítás: A zsír segít a D-vitaminnak a bélfalon keresztül a véráramba jutni.

Egyes tanulmányok szerint azoknak az embereknél, akik a nap legnagyobb étkezése során vették be a D-vitamint, jóval magasabb volt a vér D-vitamin szintje, mint azoknál, akik étkezés nélkül szedték.

Amennyiben a D-vitamint éhgyomorra szedik be, abban az esetben kevés vagy egyáltalán nincs elegendő zsír a felszívódás elősegítésére. Az emésztési folyamat, amely a zsírban oldódó vitaminok felvételét támogatja, ugyancsak kevésbé aktív, így a szervezet az adag kisebb részét szívhatja fel. Ugyanakkor fontos kiemelni, ez nem azt jelenti, hogy a D-vitamin éhgyomorra történő bevétele haszontalan; bizonyos mértékig így is felszívódik, a folyamat azonban kevésbé hatékony - írja a VeryWell Health.