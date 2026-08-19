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házi praktika

Nem tudod, mit tegyél a darazsak ellen? Mutatjuk a legegyszerűbb házi praktikát ellenük

32 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A darazsak nyár végén gyakori vendégekké válhatnak a kertekben és a teraszokon, de létezik egy egyszerű házi praktika, amely segíthet távol tartani őket. A szakértők szerint a megoldás ott lapulhat a konyhai maradékaink között. Mutatjuk, hogyan tudsz hatékonyan védekezni a darazsak ellen!
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házi praktikadarazsakkertrovarirtás
  • Eláruljuk,  hogy miért a nyár végén kezdődik a darázsinvázió.
  • Emellett bemutatjuk az egyik leghatékonyabb, de kevésbé ismert trükköt, amivel távol tarthatjuk őket a kertünktől!
  • Emellett utánajárunk annak is, hogy egyáltalán miért lepik el darazsak a kertünket! Tarts velünk a részletekért!

A nyár végén nehéz úgy szabadtéri programot szervezni a kertbe, hogy ne jelenjenek meg darazsak a közelünkben. Ezek a rovarok ugyanis előszeretettel keresik fel ilyenkor az embereket, a náluk lévő édes ételek és italok miatt. Bár teljesen megszabadulni nem lehet tőlük, egy egyszerű házi trükk hatékonyan veheti fel a harcot a darazsak ellen!

A darazsak elleni védekezés titkos fegyvere a kávézacc lehet. A képen egy darázs látható.
Gondoltad volna? A kávézacc lehet az egyik leghatékonyabb fegyver a darazsak ellen
Fotó: Unsplash

Mit tehetünk a darazsak ellen házilag? A konyhai maradékok között rejlik a titok

A Futura Sciences szakértői a szárított kávézaccra úgy tekintenek, mint egy természetes darázsriasztóra. A módszer lényege, hogy a teljesen kiszárított kávézaccot hőálló tálkába helyezik, majd meggyújtják. Az izzó zacc füstje erős aromát áraszt, amelyet ki nem állhatnak, emiatt pedig nagy ívben el is kerülik. Így válik a darazsak távoltartása egyszerűvé és környezetbaráttá.

A szakértők szerint ennek az az oka, hogy a füst és az intenzív szag megzavarja a rovarok tájékozódását, így kevésbé találják meg azokat a helyeket, ahol élelmet keresnének. A trükk hatékonyságához fontos, hogy a kávézacc valóban száraz legyen, mert nedves állapotban nem termel elegendő füstöt.

Miért lesz több darázs nyár végén?

A darázskolóniák általában a nyár közepén érik el a legnagyobb méretüket. A meleg idő miatt a lárvák gyorsan fejlődnek, és egyre több rovar kezd el élelmet keresni a fészken kívül.  A kifejlett darázslárvák cukros folyadékkal táplálkoznak a nyár végére azonban ez a forrásuk lecsökken. Nem véletlen, hogy ilyenkor különösen vonzó számukra az érett gyümölcs-, és az üdítő illata, vagy éppen a lekvár vagy a fagylalt.

Így csökkentheted a darazsak számát a kertben

  • Rendszeresen szedd össze a lehullott gyümölcsöket,
  • ne hagyj kint nyitott üdítőt vagy édességet az asztalon, ablakpárkányon,
  • az ételt lehetőleg tartsd lefedve a kerti étkezések során is.

A szakemberek ugyanakkor felhívták arra is a figyelmet, hogy a darazsak hasznos szerepet töltenek be a természetben, ezért a darazsak elleni védekezés során érdemes inkább a távoltartásukra törekedni, nem pedig az elpusztításukra.

További hasznos tippekért nézd meg ezt a videót a témában:

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