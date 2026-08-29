Évekkel tovább maradhat egészséges az agyunk, ha ezt a három dolgot elkerüljük

A New York-i Egyetemhez tartozó NYU Langone Health kutatói több mint 12 ezer, demenciamentes felnőtt egészségügyi adatait elemezték, és átlagosan 26 éven keresztül követték a résztvevőket. Az eredmények szerint azok, akik középkorukban egyik vizsgált kockázati tényezővel sem rendelkeztek, átlagosan csaknem 13 évvel hosszabb ideig éltek demencia nélkül, mint azok, akiknél mindhárom jelen volt.

Demencia: három dolgot kell elkerülni középkorban, akár 13 évvel is tovább élhetünk nélküle Fotó: Pexels

Három tényező, amely sokat számíthat

A kutatók az Atherosclerosis Risk in Communities nevű, 1986-ban indult hosszú távú vizsgálat adatait használták fel. Az elemzésben több mint 12 ezer olyan ember vett részt, akiknél a vizsgálat kezdetén nem állt fenn demencia. Átlagéletkoruk 56 év volt.

A szakemberek három, az erek és a szív- és érrendszer állapotával összefüggő tényezőre koncentráltak: a dohányzásra, a magas vérnyomásra és a cukorbetegségre. A résztvevők egészségi állapotát átlagosan 26 éven keresztül követték.

A megfigyelési időszak végére 3008 résztvevőnél alakult ki demencia, míg 5238-an kognitív hanyatlás nélkül haltak meg.

A különbség jelentős volt. Azok, akik a középkorukban mindhárom kockázati tényezőt elkerülték, átlagosan 30 évig éltek demencia nélkül a vizsgálat kezdetétől számítva. Ezzel szemben azoknál, akiknél mindhárom kockázati tényező jelen volt, ez az idő átlagosan mindössze 17 év volt.

A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy a középkorban megkezdett szív- és érrendszeri megelőzés az agy egészségének megőrzésében is fontos szerepet játszhat.

„Eredményeink azt mutatják, hogy ezeknek a tényezőknek a megelőzése középkorban több mint egy évtizeddel tovább őrizheti az agy egészségét” – mondta Josef Coresh, a kutatás vezető szakértője, az NYU Langone Optimal Aging Institute alapító igazgatója.

A nők tovább éltek demencia nélkül

A kutatásban nemcsak az egyes kockázati tényezők, hanem a résztvevők neme és származása alapján is találtak különbségeket.

A nők valamennyi vizsgált egészségi állapot mellett hosszabb ideig maradtak demenciamentesek, mint a férfiak. Azoknál a nőknél, akiknél mindhárom kockázati tényező jelen volt, átlagosan 18,1 év telt el demencia nélkül, míg a férfiaknál ez az idő 16,6 év volt.

A kutatók faji különbségeket is megfigyeltek. A mindhárom kockázati tényezővel élő fehér résztvevők átlagosan 19,6 évig maradtak demenciamentesek, míg a hasonló egészségi állapotú fekete résztvevőknél ez az érték 16 év volt.

A szakemberek szerint ezért a vérnyomás ellenőrzése, a cukorbetegség megelőzése vagy kezelése, illetve a dohányzás elhagyása különösen fontos lehet már a 40-es évek végén és az 50-es években.