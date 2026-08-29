Évekkel tovább maradhat egészséges az agyunk, ha ezt a három dolgot elkerüljük

A New York-i Egyetemhez tartozó NYU Langone Health kutatói több mint 12 ezer, demenciamentes felnőtt egészségügyi adatait elemezték, és átlagosan 26 éven keresztül követték a résztvevőket. Az eredmények szerint azok, akik középkorukban egyik vizsgált kockázati tényezővel sem rendelkeztek, átlagosan csaknem 13 évvel hosszabb ideig éltek demencia nélkül, mint azok, akiknél mindhárom jelen volt.
Három tényező, amely sokat számíthat
A kutatók az Atherosclerosis Risk in Communities nevű, 1986-ban indult hosszú távú vizsgálat adatait használták fel. Az elemzésben több mint 12 ezer olyan ember vett részt, akiknél a vizsgálat kezdetén nem állt fenn demencia. Átlagéletkoruk 56 év volt.
A szakemberek három, az erek és a szív- és érrendszer állapotával összefüggő tényezőre koncentráltak: a dohányzásra, a magas vérnyomásra és a cukorbetegségre. A résztvevők egészségi állapotát átlagosan 26 éven keresztül követték.
A megfigyelési időszak végére 3008 résztvevőnél alakult ki demencia, míg 5238-an kognitív hanyatlás nélkül haltak meg.
A különbség jelentős volt. Azok, akik a középkorukban mindhárom kockázati tényezőt elkerülték, átlagosan 30 évig éltek demencia nélkül a vizsgálat kezdetétől számítva. Ezzel szemben azoknál, akiknél mindhárom kockázati tényező jelen volt, ez az idő átlagosan mindössze 17 év volt.
A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy a középkorban megkezdett szív- és érrendszeri megelőzés az agy egészségének megőrzésében is fontos szerepet játszhat.
„Eredményeink azt mutatják, hogy ezeknek a tényezőknek a megelőzése középkorban több mint egy évtizeddel tovább őrizheti az agy egészségét” – mondta Josef Coresh, a kutatás vezető szakértője, az NYU Langone Optimal Aging Institute alapító igazgatója.
A nők tovább éltek demencia nélkül
A kutatásban nemcsak az egyes kockázati tényezők, hanem a résztvevők neme és származása alapján is találtak különbségeket.
A nők valamennyi vizsgált egészségi állapot mellett hosszabb ideig maradtak demenciamentesek, mint a férfiak. Azoknál a nőknél, akiknél mindhárom kockázati tényező jelen volt, átlagosan 18,1 év telt el demencia nélkül, míg a férfiaknál ez az idő 16,6 év volt.
A kutatók faji különbségeket is megfigyeltek. A mindhárom kockázati tényezővel élő fehér résztvevők átlagosan 19,6 évig maradtak demenciamentesek, míg a hasonló egészségi állapotú fekete résztvevőknél ez az érték 16 év volt.
A szakemberek szerint ezért a vérnyomás ellenőrzése, a cukorbetegség megelőzése vagy kezelése, illetve a dohányzás elhagyása különösen fontos lehet már a 40-es évek végén és az 50-es években.
A kutatás ugyanakkor nem bizonyítja, hogy a három tényező közvetlenül okozza a demenciát. A vizsgálat megfigyeléses jellegű volt, ezért ok-okozati kapcsolatot nem lehet egyértelműen megállapítani. Emellett az egészségi állapotot a kutatás kezdetén egyetlen alkalommal rögzítették, így az ezt követő életmódbeli változásokat nem minden esetben tudták figyelembe venni.
A kutatók szerint azonban az eredmények így is azt mutatják, hogy a szív- és érrendszer egészségének megőrzése középkorban az agy hosszú távú állapotára is kedvező hatással lehet.
Az sem mindegy, hogy mit dolgozunk. Egyes munkahelyek segítenek megelőzni a demencia kialakulásának kockázatát.