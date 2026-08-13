Otthoni teszt: az orvosok szerint így derítsd ki, érint-e már téged a demencia

A feledékenység önmagában még nem jelent demenciát, de bizonyos visszatérő tünetek figyelmeztető jelek lehetnek.

Az egyszerű órarajzolós teszt a kognitív működés több területét is vizsgálhatja.

A számok, a mutatók vagy az óra szerkezetének feltűnő hibái kognitív problémára utalhatnak.

A teszt nem diagnózis: gyanús eredmény esetén mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni.

Megesik, hogy elfelejtjük, hová tettük a kulcsot, de ez még nem jelenti azt, hogy demenciánk van. A kor előrehaladtával természetes, hogy egyes dolgok lassabban mennek. De ha valakinek rendszeresen nem jut eszébe egy közeli hozzátartozója neve, vagy eltéved a saját környékén, az már aggodalomra adhat okot.

A demencia meglétés és súlyosságát egy egyszerű órateszttel is mérni lehet.

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Mi is pontosan a demencia?

A demencia nem egy konkrét betegség, hanem egy gyűjtőfogalom, ami többféle agyi rendellenességet is takar. Jellemző tünetei között szerepel a memóriazavar, a nyelvi nehézségek, a döntéshozatal romlása és az időbeli, térbeli tájékozódás zavara is. Sokan halogatják az orvosi kivizsgálást, pedig a megelőzés és a korai diagnózis óriási segítség lehet az életminőség szempontjából. Ehhez a teszthez csupán egy toll és egy papírlap szükséges. Ez a módszer hivatalosan is része az orvosi demenciaszűréseknek, de otthoni környezetben is könnyen alkalmazható. Mutatjuk, hogyan csináld és mire figyelj!

Mi is az a órarajzolós demenciateszt?

A demencia jeleit sokszor nehéz elsőre észrevenni – főleg, mert a legtöbben a feledékenységet az öregedés természetes velejárójának tartják. Pedig létezik egy egyszerű és gyors vizsgálat, amely segíthet felismerni a problémát már a kezdeti szakaszban: ez az órarajzolós teszt.

A teszt célja, hogy feltárja, milyen állapotban van az illető kognitív működése: azaz mennyire képes összefüggéseket átlátni, emlékezni, összpontosítani, és mozgásos feladatokat kivitelezni. A feladatban ezek mind egyszerre jelennek meg.

A teszt alapverziója végtelenül egyszerű: rajzolj egy kört, ami egy óraszámlap lesz.

Kérd meg a tesztalanyt, hogy írja be a számokat az óralapra úgy, hogy az egy hagyományos számlapra hasonlítson.

Majd rajzoljon mutatókat, amelyek 11 óra 10 percet mutatnak.

Fontos, hogy a feladat során nem szabad segítséget adni. A cél az, hogy a tesztalany önállóan dolgozza ki a megoldást.

Mit jelez a rajz a szellemi állapotunkról?

A teszt értékelése lehet nagyon részletes, de van egy egyszerű módszer is: ha az óraszámlap arányos, a számok sorrendben vannak, és a mutatók helyesen jelzik a megadott időpontot, akkor az eredmény normálisnak tekinthető.