Otthoni teszt: az orvosok szerint így derítsd ki, érint-e már téged a demencia

- A feledékenység önmagában még nem jelent demenciát, de bizonyos visszatérő tünetek figyelmeztető jelek lehetnek.
- Az egyszerű órarajzolós teszt a kognitív működés több területét is vizsgálhatja.
- A számok, a mutatók vagy az óra szerkezetének feltűnő hibái kognitív problémára utalhatnak.
- A teszt nem diagnózis: gyanús eredmény esetén mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni.
Megesik, hogy elfelejtjük, hová tettük a kulcsot, de ez még nem jelenti azt, hogy demenciánk van. A kor előrehaladtával természetes, hogy egyes dolgok lassabban mennek. De ha valakinek rendszeresen nem jut eszébe egy közeli hozzátartozója neve, vagy eltéved a saját környékén, az már aggodalomra adhat okot.
Mi is pontosan a demencia?
A demencia nem egy konkrét betegség, hanem egy gyűjtőfogalom, ami többféle agyi rendellenességet is takar. Jellemző tünetei között szerepel a memóriazavar, a nyelvi nehézségek, a döntéshozatal romlása és az időbeli, térbeli tájékozódás zavara is. Sokan halogatják az orvosi kivizsgálást, pedig a megelőzés és a korai diagnózis óriási segítség lehet az életminőség szempontjából. Ehhez a teszthez csupán egy toll és egy papírlap szükséges. Ez a módszer hivatalosan is része az orvosi demenciaszűréseknek, de otthoni környezetben is könnyen alkalmazható. Mutatjuk, hogyan csináld és mire figyelj!
Mi is az a órarajzolós demenciateszt?
A demencia jeleit sokszor nehéz elsőre észrevenni – főleg, mert a legtöbben a feledékenységet az öregedés természetes velejárójának tartják. Pedig létezik egy egyszerű és gyors vizsgálat, amely segíthet felismerni a problémát már a kezdeti szakaszban: ez az órarajzolós teszt.
A teszt célja, hogy feltárja, milyen állapotban van az illető kognitív működése: azaz mennyire képes összefüggéseket átlátni, emlékezni, összpontosítani, és mozgásos feladatokat kivitelezni. A feladatban ezek mind egyszerre jelennek meg.
- A teszt alapverziója végtelenül egyszerű: rajzolj egy kört, ami egy óraszámlap lesz.
- Kérd meg a tesztalanyt, hogy írja be a számokat az óralapra úgy, hogy az egy hagyományos számlapra hasonlítson.
- Majd rajzoljon mutatókat, amelyek 11 óra 10 percet mutatnak.
- Fontos, hogy a feladat során nem szabad segítséget adni. A cél az, hogy a tesztalany önállóan dolgozza ki a megoldást.
Mit jelez a rajz a szellemi állapotunkról?
A teszt értékelése lehet nagyon részletes, de van egy egyszerű módszer is: ha az óraszámlap arányos, a számok sorrendben vannak, és a mutatók helyesen jelzik a megadott időpontot, akkor az eredmény normálisnak tekinthető.
A hibák viszont árulkodóak lehetnek:
- ha kimaradnak számok,
- ha rossz sorrendben szerepelnek,
- ha a mutatók nem jó időpontot mutatnak,
- vagy ha maga az óra szerkezete torzult, zavaros,
Ezek utalhatnak kognitív hanyatlásra. Sőt, az is fontos jelzés, ha valaki egyáltalán nem hajlandó elvégezni a feladatot.
Miért olyan különleges ez a demencia teszt?
- Gyors és olcsó. Nincs szükség gépekre, időpontra, laborra, csupán papír és ceruza kell hozzá.
- Több területet mér egyszerre. Figyelem, mozgáskoordináció, látás-érzékelés, problémamegoldás mind egyszerre felmérhető.
- Korai figyelmeztető jel. Még akkor is mutathat eltérést, amikor más memóriatesztek még nem.
Hátrányai:
- Nem mondja meg, milyen típusú demenciáról van szó. Azt további vizsgálatokkal lehet pontosítani.
- Csak akkor megbízható, ha értő szem elemzi. Egy laikus könnyen félreértelmezhet egy furcsának tűnő rajzot.
Mikor érdemes elvégezni?
Ha azt látod magadon vagy egy szeretteden, hogy egyre gyakrabban felejt el megszokott dolgokat, nem találja a szavakat, vagy zavarba jön ismerős helyzetekben, érdemes lehet egy ilyen egyszerű teszttel elindítani az önellenőrzést. Fontos azonban, hogy ez a teszt nem diagnózis, csak egy jelzés. Ha az eredmény aggasztó, mindenképp érdemes szakemberhez fordulni, aki további vizsgálatokkal pontos képet tud adni.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Egy kis videós segítség a teszthez: