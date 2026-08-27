Íme egy házi demencia-teszt, amely sokat elárulhat az agy állapotáról

Világszerte évente mintegy tízmillió embernél diagnosztizálnak demenciát. A betegség memóriavesztést, valamint a gondolkodás és a tervezés nehézségeit okozhatja, így például problémamegoldás vagy döntéshozatal során. Emellett az érintettek elveszíthetik az időérzéküket, illetve könnyebben eltévedhetnek. Arról nem is beszélve, hogy a demenciával élőknek a kommunikáció is nehézséget okozhat: problémát jelenthet számukra a megfelelő szavak megtalálása, illetve idővel elveszíthetik a beszéd vagy az olvasás képességét. De a betegség a a mozgásra is hatással lehet, ezért egy neurológus a közösségi médiában most megosztott egy egyszerű demenciatesztet, amely fontos jelet adhat arra vonatkozóan, hogy valakinél később kialakulhat-e a kór.

Egy egyszerű, házi demenciateszt is fontos jelet adhat. Fotó: Pexels

A teszt abban hivatott segíteni, hogy az emberek jobban megértsék saját kognitív működésüket. Ehhez pedig Dr. Adnan Husein TikTok-videója szerint három egyszerű kézmozdulatra van szükség. A tesztet a legtöbben Luria-tesztként, vagyik "ököl-él-tenyér tesztként" ismerik.

A kezek finom jeleket árulhatnak el az agy egészségi állapotáról. A kéz mozgásában, izomtónusában, ügyességében vagy használatában bekövetkező bizonyos változások olyan betegségek gyanúját kelthetik. Alzheimer-kór, a frontotemporális demencia vagy más neurológiai rendellenességek

- sorolta.

Így kell elvégezni a demencia-tesztet

Először az egyik kezünkkel ökölbe szorítjuk a kezünket, majd az ökölbe szorított kezet a másik, nyitott tenyerünkbe helyezzük.Ezután kinyitjuk a kezünket, és úgy helyezzük a másik tenyerünkre, hogy a kisujj felőli él érintkezzen vele, hasonlóan egy karateütéshez. A harmadik mozdulat során a kezet lefelé fordítjuk úgy, hogy a tenyér érintse a másik tenyeret.

Husein szerint a mozdulatsor az agy különböző területeinek működését vizsgálja: a motoros működést, a végrehajtó funkciókat és a mozdulatok sorrendiségét.

Egyes emberek nem tudják gördülékenyen végrehajtani a mozdulatsort. Előfordul, hogy újra és újra ugyanazt a mozdulatot ismétlik, vagy kihagyják a sorrend valamelyik elemét

- árulta el Dr. Husein kiemelve, a frontotemporális demenciában szenvedő betegek közel 70 százalékának problémát okozhat ez a teszt. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy nem minden, a kezeken tapasztalható változás jelent demenciát. Ha azonban a kézmozgások megváltozása memóriavesztéssel, személyiségváltozással, nyelvi nehézségekkel vagy a tervezés és ítélőképesség problémáival együtt jelentkezik, az erősítheti egy neurológiai kivizsgálás szükségességét.

A frontotemporális demencia gyakran viselkedésbeli változásokkal és a kezek társas használatának megváltozásával jelentkezik, míg az Alzheimer-kór jellemzően memóriazavarokkal és fokozatos funkcióvesztéssel kezdődik, amely idővel a finom motorikus képességek romlását is magában foglalhatja. A kezek értékes jeleket szolgáltathatnak az agy egészségi állapotáról, de ezek csak egy részét képezik a teljes klinikai képnek. Ha a kézmozgások megváltozása memóriavesztéssel, viselkedésbeli változásokkal vagy nyelvi problémákkal együtt jelentkezik, érdemes neurológiai kivizsgálást kérni az ok tisztázása és a következő lépések meghatározása érdekében

- idézte őt a LadBible.