Mit tegyél, ha denevér repül az otthonodba? Hasznos tippek a váratlan látogatók humánus kitereléséhez

A denevérek nyáron a panelházak között is feltűnnek, és ultrahanggal tájékozódva rendkívül gyorsan repülnek

Nem vérszomjasak: a horrorfilmekkel ellentétben a hazai denevérek nem támadnak emberre, és fontos rovarevőként hasznos szerepet töltenek be.

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A panelházak között is feltűnnek nyáron – több hazai denevérfaj kifejezetten kedveli az ember által lakott övezetet. Bár látásuk gyenge, ultrahang segítségével rendkívül pontosan tájékozódnak.

A denevér magas frekvenciájú hangokat bocsát ki, amelyek visszhangjából pontos 3D-s képet kap a sötétben.

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Miért kelt a denevér sokakban ellenérzést?

A horrorfilmek és a gótikus irodalom évszázadok óta a vámpírokkal, a sötétséggel és a démoni lényekkel kapcsolja össze őket, csakhogy tévhit, hogy félelmetesek és vérszomjasak, vagy hogy szándékosan az ember hajába csimpaszkodnak. A denevér sokakban azért kelt ellenérzést, mert tartanak az esetleges betegségektől – olyan emberre is veszélyes betegségek kórokozóit hordozhatják, mint a veszettség (különböző Lyssa-vírusok), a SARS- és a COVID-19-szerű koronavírusok, az Ebola vagy a Marburg-vírus. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy ezek az éjszakai repkedők nagyon hasznos rovarevők.

Pihenés közben a lábukon lévő speciális inak miatt saját testsúlyuk rögzíti őket, így izommunka nélkül képesek lógni

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Mit tegyünk, ha berepül a lakásba?

A Magyar Madártai és természetvédelmi Egyesület szerint először célszerű lekapcsolni a lámpát, mert a fény csak összezavarja az állatot.

Tárjuk ki a lehető legszélesebbre a külső ablakokat, majd húzódjunk félre. A denevér a friss levegő áramlását és az ultrahangos visszhangokat érzékelve rövid időn belül magától ki fog repülni a szabadba. Ha mégsem, akkor vastag kesztyűben óvatosan meg lehet fogni úgy, hogy a szárnyai ne csapkodjanak. Ilyenkor a szárnyakat érdemes finoman összezárni, majd az állatot az ablakpárkányra vagy az erkélyre helyezni, ahonnan általában azonnal elrepül.

A denevér védett, ami azt jelenti, hogy

nem szabad elpusztítani,

nem szabad zavarni az életciklusukat,

bármilyen beavatkozáshoz bejelentés szükséges.

A denevérek meglehetősen törékeny állatok, ezért óvatos bánásmódot igényelnek.

Mit ne tegyünk?

Megsebezhetnek minket, de kizárólag önvédelemből teszik, ha sarokba szorítva érzik magukat, vagy ha puszta kézzel megfogják. Apró, tűhegyes fogaikkal képesek átharapni az emberi bőrt – harapásuk nyoma sokszor olyan pici, hogy alig látható, de a nyálukkal vírusok juthatnak a sebbe.

Soha ne hadonásszunk, ne próbáljuk meg a levegőben elkapni, és ne érintsük meg puszta kézzel az esetleges harapások és fertőzések elkerülése érdekében.

Mi a teendő, ha sérülés történik?

A sebet bő, szappanos vízzel alaposan ki kell mosni legalább 10-15 percen keresztül, majd fertőtleníteni. Forduljunk orvoshoz, még a legkisebb karcolás esetén is. Mivel a denevérek veszettséget hordozhatnak, az orvosnak soron kívül be kell adnia a veszettség elleni védőoltás-sorozatot.