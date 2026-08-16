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állatok viselkedése

Mit tegyél, ha denevér repül az otthonodba? Hasznos tippek a váratlan látogatók humánus kitereléséhez

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Ha berepül az otthonodba, valószínűleg nem az az első gondolatod, hogy milyen hasznos állat. Inkább az, hogy vajon hogyan lehet a denevért minél gyorsabban kikergetni. Pedig ezek az éjszakai repkedők sokkal ártalmatlanabbak, mint ahogy filmek alapján gondolnánk. Van azonban néhány fontos szabály, amit érdemes betartani, ha egyszer váratlan vendégként megjelennek nálad.
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  • A denevérek nyáron a panelházak között is feltűnnek, és ultrahanggal tájékozódva rendkívül gyorsan repülnek
  • Nem vérszomjasak: a horrorfilmekkel ellentétben a hazai denevérek nem támadnak emberre, és fontos rovarevőként hasznos szerepet töltenek be.
  • Denevér repült otthonodba? Tippeket adunk a denevérek humánus kikergetésére

A panelházak között is feltűnnek nyáron – több hazai denevérfaj kifejezetten kedveli az ember által lakott övezetet. Bár látásuk gyenge, ultrahang segítségével rendkívül pontosan tájékozódnak. 

Repülő denevér
A denevér magas frekvenciájú hangokat bocsát ki, amelyek visszhangjából pontos 3D-s képet kap a sötétben.
Fotó: Dennis W Donohue / Shutterstock

Miért kelt a denevér sokakban ellenérzést?

A horrorfilmek és a gótikus irodalom évszázadok óta a vámpírokkal, a sötétséggel és a démoni lényekkel kapcsolja össze őket, csakhogy tévhit, hogy félelmetesek és vérszomjasak, vagy hogy szándékosan az ember hajába csimpaszkodnak. A denevér sokakban azért kelt ellenérzést, mert tartanak az esetleges betegségektől – olyan emberre is veszélyes betegségek kórokozóit hordozhatják, mint a veszettség (különböző Lyssa-vírusok), a SARS- és a COVID-19-szerű koronavírusok, az Ebola vagy a Marburg-vírus. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy ezek az éjszakai repkedők nagyon hasznos rovarevők.

A denevér fertőzéseket terjeszt
Pihenés közben a lábukon lévő speciális inak miatt saját testsúlyuk rögzíti őket, így izommunka nélkül képesek lógni
Fotó: frank60 / Shutterstock

Mit tegyünk, ha berepül a lakásba?

A Magyar Madártai és természetvédelmi Egyesület szerint először célszerű lekapcsolni a lámpát, mert a fény csak összezavarja az állatot. 

Tárjuk ki a lehető legszélesebbre a külső ablakokat, majd húzódjunk félre. A denevér a friss levegő áramlását és az ultrahangos visszhangokat érzékelve rövid időn belül magától ki fog repülni a szabadba. Ha mégsem, akkor vastag kesztyűben óvatosan meg lehet fogni úgy, hogy a szárnyai ne csapkodjanak. Ilyenkor a szárnyakat érdemes finoman összezárni, majd az állatot az ablakpárkányra vagy az erkélyre helyezni, ahonnan általában azonnal elrepül.

A denevér védett, ami azt jelenti, hogy 

A denevérek meglehetősen törékeny állatok, ezért óvatos bánásmódot igényelnek.

Mit ne tegyünk?

Megsebezhetnek minket, de kizárólag önvédelemből teszik, ha sarokba szorítva érzik magukat, vagy ha puszta kézzel megfogják. Apró, tűhegyes fogaikkal képesek átharapni az emberi bőrt – harapásuk nyoma sokszor olyan pici, hogy alig látható, de a nyálukkal vírusok juthatnak a sebbe. 

Soha ne hadonásszunk, ne próbáljuk meg a levegőben elkapni, és ne érintsük meg puszta kézzel az esetleges harapások és fertőzések elkerülése érdekében. 

Mi a teendő, ha sérülés történik?

A sebet bő, szappanos vízzel alaposan ki kell mosni legalább 10-15 percen keresztül, majd fertőtleníteni. Forduljunk orvoshoz, még a legkisebb karcolás esetén is. Mivel a denevérek veszettséget hordozhatnak, az orvosnak soron kívül be kell adnia a veszettség elleni védőoltás-sorozatot.

Tudtad, hogy a denevérek nem is vakok? Meglepő tények a videóban:

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