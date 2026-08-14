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nyújtás

Gyakran fáj a derekad? Ezekkel az egyszerű nyújtógyakorlatokkal búcsút inthetsz a problémának

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Nem tudsz normálisan állni, és már az ülés is problémát okoz? Ha kíváncsi vagy a leghatékonyabb derékfájás elleni nyújtógyakorlatokra, akkor a legjobb helyen jársz. Cikkünkben összegyűjtöttük számodra azokat a módszereket, amelyek segítségével végre fellélegezhetsz, és újra fájdalom nélkül mozoghatsz.
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nyújtáséletmódderékfájástermészetes módszerekderékfájdalom
  • Napjainkban rengetegen küzdenek derékfájással.
  • Bizonyos nyújtógyakorlatok rendszeres végzésével fájdalommentes élet élhető.
  • Jó esetben orvosi segítség sem szükséges, súlyosbodó panaszok esetén azonban elengedhetetlen a kivizsgálás és a gyógyszeres terápia.

Manapság rengetegen keresik a gyógyírt derékfájás ellen, amely az egyik leggyakoribb mozgásszervi panasz. A kezelése természetes módszerekkel is lehetséges, például bizonyos nyújtógyakorlatokkal. Ha szeretnéd gyógyszerek és bármiféle orvosi beavatkozás nélkül orvosolni a problémát, olvass tovább!

Derékfájás ellen nyújtógyakorlatot végző fiatal nő
Végre itt egy természetes módszer derékfájás ellen Fotó: Shutterstock

Ezek a legjobb nyújtógyakorlatok derékfájás ellen

A panasz hátterében számtalan ok állhat, mint például az ülő életmód, egy meghúzódott izom, de akár konkrét betegség is. Speciális nyújtógyakorlatok segíthetnek a derékfájdalom enyhítésében, és javíthatják a gyulladt izmok rugalmasságát. Habár a nyújtás nem mindenre gyógyír, az esetek többségében enyhülést hozhat.

Amennyiben ezeket a gyakorlatokat alkalmazod, légy nagyon óvatos! Ha van bármilyen sérülésed vagy egészségügyi problémád, akkor egyeztess előtte az orvosoddal!

Következzenek tehát azok a gyakorlatok, amelyeket érdemes kipróbálnod. Alkalmazd azokat napi egyszer-kétszer, viszont ha a derékfájdalom fokozódik, akkor tarts szünetet. Ismerd meg a határaidat, ne erőltesd túl magad, és figyelj oda a légzésedre!

Gyermekpóz

A gyermekpóz egy hagyományos jógapóz, amely finoman nyújtja a nagy farizmot, a széles hátizmot és a gerincfeszítőket, ezáltal enyhülést hozhat a feszes derékizmoknak, illetve csillapíthatja a fájdalmat a gerinc, a nyak és a vállak körül.

Ülj le a sarkadra és kezdj el előrefelé mászni a kezeiddel, ameddig csak tudsz. A hasadat pihentesd a combodon, vegyél mély levegőket, és tartsd ki ezt a pozíciót legfeljebb 1 percig, majd térj vissza a kiinduló helyzetbe.

Hanyatt fekvő térd-mellkas nyújtás

Ez a gyakorlat ellazítja a csípőt, a combokat és a farizmot.

A kivitelezéshez feküdj hanyatt, tedd le a talpaid a talajra enyhén hajlított térddel. Ezt követően az egyik lábad húzd fel a mellkasodhoz úgy, hogy ne emelkedjen meg a csípőd, és tartsd ki ezt a pózt legalább fél percig. A gyakorlatot ismételd meg a másik oldalon is.

Piriformis izom nyújtás

Már a nevében is benne van, hogy ez a gyakorlat a piriformis izmot dolgoztatja meg, amely mélyen a fenékben található, a nyújtása pedig segít az alsó hátizom feszülésének csökkentésében.

Feküdj hanyatt, a talpaid tedd a talajra, majd az egyik bokád emeld a combodra, és húzd a mellkasod felé. Tartsd így magad legalább fél percig, majd végezd el a nyújtást a másik oldalon is.

Macska-tehén póz

Ez a gyakorlat egyszerre nyújtja a nyakat, a vállakat, illetve a mellkast.

Menj le négykézlábra, majd belégzés közben homoríts, emeld a fejed felfelé, kilégzés közben pedig kezdj el domborítani, és közelíts az álladdal a mellkasodhoz. Végezd ezt a gyakorlatot 1-2 percig.

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