Gyakran fáj a derekad? Ezekkel az egyszerű nyújtógyakorlatokkal búcsút inthetsz a problémának

- Napjainkban rengetegen küzdenek derékfájással.
- Bizonyos nyújtógyakorlatok rendszeres végzésével fájdalommentes élet élhető.
- Jó esetben orvosi segítség sem szükséges, súlyosbodó panaszok esetén azonban elengedhetetlen a kivizsgálás és a gyógyszeres terápia.
Manapság rengetegen keresik a gyógyírt derékfájás ellen, amely az egyik leggyakoribb mozgásszervi panasz. A kezelése természetes módszerekkel is lehetséges, például bizonyos nyújtógyakorlatokkal. Ha szeretnéd gyógyszerek és bármiféle orvosi beavatkozás nélkül orvosolni a problémát, olvass tovább!
Ezek a legjobb nyújtógyakorlatok derékfájás ellen
A panasz hátterében számtalan ok állhat, mint például az ülő életmód, egy meghúzódott izom, de akár konkrét betegség is. Speciális nyújtógyakorlatok segíthetnek a derékfájdalom enyhítésében, és javíthatják a gyulladt izmok rugalmasságát. Habár a nyújtás nem mindenre gyógyír, az esetek többségében enyhülést hozhat.
Amennyiben ezeket a gyakorlatokat alkalmazod, légy nagyon óvatos! Ha van bármilyen sérülésed vagy egészségügyi problémád, akkor egyeztess előtte az orvosoddal!
Következzenek tehát azok a gyakorlatok, amelyeket érdemes kipróbálnod. Alkalmazd azokat napi egyszer-kétszer, viszont ha a derékfájdalom fokozódik, akkor tarts szünetet. Ismerd meg a határaidat, ne erőltesd túl magad, és figyelj oda a légzésedre!
Gyermekpóz
A gyermekpóz egy hagyományos jógapóz, amely finoman nyújtja a nagy farizmot, a széles hátizmot és a gerincfeszítőket, ezáltal enyhülést hozhat a feszes derékizmoknak, illetve csillapíthatja a fájdalmat a gerinc, a nyak és a vállak körül.
Ülj le a sarkadra és kezdj el előrefelé mászni a kezeiddel, ameddig csak tudsz. A hasadat pihentesd a combodon, vegyél mély levegőket, és tartsd ki ezt a pozíciót legfeljebb 1 percig, majd térj vissza a kiinduló helyzetbe.
Hanyatt fekvő térd-mellkas nyújtás
Ez a gyakorlat ellazítja a csípőt, a combokat és a farizmot.
A kivitelezéshez feküdj hanyatt, tedd le a talpaid a talajra enyhén hajlított térddel. Ezt követően az egyik lábad húzd fel a mellkasodhoz úgy, hogy ne emelkedjen meg a csípőd, és tartsd ki ezt a pózt legalább fél percig. A gyakorlatot ismételd meg a másik oldalon is.
Piriformis izom nyújtás
Már a nevében is benne van, hogy ez a gyakorlat a piriformis izmot dolgoztatja meg, amely mélyen a fenékben található, a nyújtása pedig segít az alsó hátizom feszülésének csökkentésében.
Feküdj hanyatt, a talpaid tedd a talajra, majd az egyik bokád emeld a combodra, és húzd a mellkasod felé. Tartsd így magad legalább fél percig, majd végezd el a nyújtást a másik oldalon is.
Macska-tehén póz
Ez a gyakorlat egyszerre nyújtja a nyakat, a vállakat, illetve a mellkast.
Menj le négykézlábra, majd belégzés közben homoríts, emeld a fejed felfelé, kilégzés közben pedig kezdj el domborítani, és közelíts az álladdal a mellkasodhoz. Végezd ezt a gyakorlatot 1-2 percig.
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