Filléres dezodor házilag, amitől garantáltan eldobod a bolti stiftedet

Természetes összetevők: a házi dezodor alumínium- és alkoholmentes, így kíméli a bőrt és nem tömíti el a pórusokat.

Egyszerű elkészítés: szódabikarbóna, keményítő és növényi zsiradékok segítségével pár perc alatt összeállítható.

Pénztárcabarát megoldás: csupán néhány konyhai alapanyagból hetekre elegendő, vegyszermentes frissességet biztosít.

A nyári melegben mindannyian kíméletes megoldást keresünk a fokozott izzadás és a kellemetlen szagok ellen. A boltok polcain található hagyományos kozmetikumok jelentős része irritálhatja az érzékeny bőrfelületet, miközben vegyszereket tartalmaz. Szerencsére a konyhában fellelhető összetevőkből egy bőrbarát, hatékony filléres dezodor házilag pillanatok alatt összeállítható. Ez a házi alternatíva elkerüli a pórusok eltömítését, miközben kíméli a pénztárcádat. Az alábbiakban megmutatjuk, hogyan készítheted el a saját keverékedet.

A filléres dezodor házilag is könnyen elkészíthető, ráadásul azt is tudod, hogy mit tettél bele, így a mesterséges adalékoktól sem kell tartanod

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Filléres dezodor házilag – miért éri meg elkészíteni?

Az izzadás teljesen természetes élettani reakció, amellyel a szervezet a testhőmérsékletet szabályozza. A szintetikus gátló szerek gyakran alumíniummal vagy alkohollal akadályozzák meg ezt a folyamatot, ami hosszabb távon kedvezőtlen hatással lehet a bőr egészségére. A házilag kevert változat ezzel szemben engedi a bőrt lélegezni, miközben a kellemetlen szagokat okozó baktériumok elszaporodását gátolja.

Mivel pontosan tudod, mi kerül a tégelybe, nem kell tartanod az ismeretlen eredetű mesterséges adalékoktól. A saját készítésű kozmetikum ráadásul jelentős megtakarítást jelent a havi kiadásokban, miközben környezetkímélő megoldást biztosít a mindennapokban.

Egy saját magad által készített illatszer, vagy kozmetikum még ajándéknak is kiváló ötlet lehet

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Milyen természetes összetevőkre lesz szükséged?

A sikeres recept titka a gondosan összeválogatott hatóanyagokban rejlik. A szódabikarbóna semlegesíti a szagokért felelős mikrobákat, míg a kukoricakeményítő a felesleges nedvesség felszívásáért felel. A növényi zsiradékok, mint a shea vaj, a kakaóvaj vagy a kókuszolaj, táplálják és megnyugtatják az irritációra hajlamos bőrt. A kókuszolaj természetes gomba- és baktériumellenes tulajdonságaival járul hozzá a frissességhez. Az E-vitamin vagy a teafaolaj a tartósításért és a gyulladáscsökkentésért felel, az illóolajok pedig a kellemes aromát biztosítják.