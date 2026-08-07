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kozmetikum

Filléres dezodor házilag, amitől garantáltan eldobod a bolti stiftedet

23 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Unod a bolti termékek magas árát és a szintetikus összetevőket? Próbáld ki ezt az egyszerű receptet, hiszen egy filléres dezodor házilag, saját kezűleg is könnyedén összeállítható!
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kozmetikumdiy ötletekcsináld magaddezodor
  • Természetes összetevők: a házi dezodor alumínium- és alkoholmentes, így kíméli a bőrt és nem tömíti el a pórusokat.
  • Egyszerű elkészítés: szódabikarbóna, keményítő és növényi zsiradékok segítségével pár perc alatt összeállítható.
  • Pénztárcabarát megoldás: csupán néhány konyhai alapanyagból hetekre elegendő, vegyszermentes frissességet biztosít.

A nyári melegben mindannyian kíméletes megoldást keresünk a fokozott izzadás és a kellemetlen szagok ellen. A boltok polcain található hagyományos kozmetikumok jelentős része irritálhatja az érzékeny bőrfelületet, miközben vegyszereket tartalmaz. Szerencsére a konyhában fellelhető összetevőkből egy bőrbarát, hatékony filléres dezodor házilag pillanatok alatt összeállítható. Ez a házi alternatíva elkerüli a pórusok eltömítését, miközben kíméli a pénztárcádat. Az alábbiakban megmutatjuk, hogyan készítheted el a saját keverékedet.

Filléres dezodor házilag hozzávalóit keveri össze egy nő, akinek csak a keze látszik.
A filléres dezodor házilag is könnyen elkészíthető, ráadásul azt is tudod, hogy mit tettél bele, így a mesterséges adalékoktól sem kell tartanod
Fotó: Shutterstock

Filléres dezodor házilag – miért éri meg elkészíteni?

Az izzadás teljesen természetes élettani reakció, amellyel a szervezet a testhőmérsékletet szabályozza. A szintetikus gátló szerek gyakran alumíniummal vagy alkohollal akadályozzák meg ezt a folyamatot, ami hosszabb távon kedvezőtlen hatással lehet a bőr egészségére. A házilag kevert változat ezzel szemben engedi a bőrt lélegezni, miközben a kellemetlen szagokat okozó baktériumok elszaporodását gátolja.

Mivel pontosan tudod, mi kerül a tégelybe, nem kell tartanod az ismeretlen eredetű mesterséges adalékoktól. A saját készítésű kozmetikum ráadásul jelentős megtakarítást jelent a havi kiadásokban, miközben környezetkímélő megoldást biztosít a mindennapokban.

DIY dezodor rusztikus környezetben.
Egy saját magad által készített illatszer, vagy kozmetikum még ajándéknak is kiváló ötlet lehet
Fotó: Shutterstock

Milyen természetes összetevőkre lesz szükséged?

A sikeres recept titka a gondosan összeválogatott hatóanyagokban rejlik. A szódabikarbóna semlegesíti a szagokért felelős mikrobákat, míg a kukoricakeményítő a felesleges nedvesség felszívásáért felel. A növényi zsiradékok, mint a shea vaj, a kakaóvaj vagy a kókuszolaj, táplálják és megnyugtatják az irritációra hajlamos bőrt. A kókuszolaj természetes gomba- és baktériumellenes tulajdonságaival járul hozzá a frissességhez. Az E-vitamin vagy a teafaolaj a tartósításért és a gyulladáscsökkentésért felel, az illóolajok pedig a kellemes aromát biztosítják.

A pontos adagolás a következőképpen alakul:

  • 3 evőkanál szódabikarbóna
  • 3 evőkanál kukoricakeményítő
  • 3 evőkanál shea vaj vagy kakaóvaj
  • 1,5 evőkanál kókuszolaj
  • 15–20 csepp tetszőleges illóolaj
  • néhány csepp E-vitamin vagy teafaolaj

Így keverd össze az alapanyagokat lépésről lépésre

Az elkészítés folyamata meglepően gyors és egyszerű. Először vegyél elő egy tálat, szitáld bele a szódabikarbónát és a kukoricakeményítőt, majd alaposan keverd össze a száraz porokat. Ezután forralj vizet, és vízgőz felett, egy hőálló edényben olvaszd fel a kiválasztott shea vajat vagy kakaóvajat a kókuszolajjal együtt. Amikor a zsiradékok teljesen folyékonnyá váltak, öntsd őket a porszerű összetevőkhöz, és keverd az egészet csomómentesre.

Ezen a ponton adhatod hozzá a kedvenc illóolajodat a kellemes illatért, valamint az E-vitamint vagy teafaolajat a tartósság növelése érdekében. A kész, még folyékony masszát öntsd alaposan kitisztított és fertőtlenített üvegtégelyekbe. A hűlési fázisban érdemes néha megkeverni a keveréket: így a szódabikarbóna nem ülepszik le az edény aljára, hanem egyenletesen oszlik el. Miután a krém teljesen megdermedt, a természetes kozmetikum használatra kész, és körülbelül négy hétig megőrzi a minőségét.

Nézd meg a videót is a témában:

 

 

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