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rejtélyes haláleset

Diana hercegné halála: mi történt azon a végzetes párizsi éjszakán?

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Olvasási idő: 14 perc
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1997. augusztus 31-én hajnalban az egész világot megrázta a hír: Diana walesi hercegné meghalt egy párizsi autóbalesetben. A Mercedes, amelyben Dodi al-Fayed és Diana utazott, az Alma-alagútban csapódott egy pillérnek. A tragédia után azonban nemcsak a baleset körülményeit vizsgálták éveken át, hanem számtalan összeesküvés-elmélet is napvilágot látott Diana hercegnével kapcsolatban.
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rejtélyes halálesetDiana hercegnéösszeesküvés-elméletangol királyi család
  • 1997. augusztus 31-én halt meg Diana hercegnő egy párizsi autóbalesetben.
  • A Mercedes az Alma-alagútban csapódott egy pillérnek, miután nagy sebességgel haladt.
  • A balesetben Dodi al-Fayed és a sofőr, Henri Paul is életét vesztette.
  • Diana halála után számos összeesküvés-elmélet terjedt el a királyi család és a brit titkosszolgálat állítólagos szerepéről.
  • A későbbi vizsgálatok nem találtak bizonyítékot arra, hogy Dianát meggyilkolták volna.

A világ közel 3 évtizeddel később is gyászolja az angol királyi család tündöklő tagját, a tragikus hirtelenséggel elhunyt Diana hercegnét. Kedvessége, empátiája, eleganciája, számtalan jótékonysági akciója világszerte kedvelt közszereplővé tette a kétgyermekes édesanyját, aki után a paparazzik is élénk érdeklődést mutattak. Diana hercegné halála a mai napig foglalkoztatja a közvéleményt, ezért utánajártunk, hogy mi is történt azon a végzetes éjszakán. 

Diana hercegné estélyiben
Diana hercegné halálának okait és körülményeit máig sokan vitatják. 
Fotó: DAVID CHESKIN / PA

Diana hercegné halála

Diana 1997 nyarán egyre nagyobb médiafigyelem középpontjában állt. Augusztus végén kedvesével, Dodi al-Fayeddel Franciaországban tartózkodott, majd augusztus 30-án együtt érkeztek Párizsba. Aznap este a pár a párizsi Ritz szállodában vacsorázott. A fotósok folyamatosan követték őket, ezért amikor késő este távozni készültek, megpróbálták kijátszani a paparazzókat.

A Mercedes volánja mögé Henri Paul, a Ritz biztonsági vezetőhelyettese ült. Mellette Diana testőre, Trevor Rees-Jones foglalt helyet, hátul pedig Diana és Dodi utazott. A sofőr megpróbált nagy sebességgel eltávolodni a fotósoktól. A jármű röviddel éjfél után érte el a Pont de l'Alma alagutat. A vizsgálatok szerint az autó a megengedettnél jóval gyorsabban haladt, majd az alagútban egy fehér Fiat Uno közelébe került, ezt követően pedig a sofőr elveszítette az irányítást és az autó az alagút 13-as pillérének csapódott.

Diana még élt a baleset után

A balesetben Henri Paul és Dodi al-Fayed a helyszínen meghaltak. Diana súlyosan megsérült, de életben volt, amikor a mentők megérkeztek. A hercegnőt a párizsi Pitié-Salpêtrière kórházba szállították. Az orvosok hosszú ideig próbálták megmenteni az életét, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy 1997. augusztus 31-én, hajnali 4 óra körül meghalt.

A balesetet Diana testőre, Trevor Rees-Jones élte túl, bár ő is súlyosan megsérült.

Diana hercegné 9sszeroincsolódott autója
Az autó teljesen összetört a balesetben. 
Fotó: JACK GUEZ / AFP

Miért történt a tragédia?

A későbbi vizsgálatok több tényezőt is azonosítottak. Az egyik legfontosabb a Mercedes sebessége volt. A jármű a megengedett sebességhatár többszörösével haladt, miközben Henri Paul alkoholt is fogyasztott. A brit vizsgálatok szerint mindez jelentősen befolyásolhatta a vezetési képességeit.

A másik tényező a paparazzók jelenléte volt. A fotósok motorokkal és autókkal követték a Mercedest, hogy képeket készítsenek Dianáról és Dodiról.

A 2008-as brit esküdtszéki vizsgálat végül arra jutott, hogy Diana és Dodi halálához Henri Paul és a követő paparazzók súlyosan gondatlan vezetése egyaránt hozzájárult.

Miért nem hittek sokan a hivatalos magyarázatnak?

Diana rendkívüli népszerűsége és a királyi családdal való korábbi konfliktusai miatt szinte azonnal megjelentek azok az elméletek, amelyek szerint nem egyszerű közúti baleset történt.

Az egyik legismertebb összeesküvés-elméletet Mohamed al-Fayed, Dodi édesapja terjesztette. Szerinte Diana és fia meggyilkolásának hátterében brit biztonsági szervek álltak, és az akciót a brit királyi családhoz kötötte.

Az elmélet egyik központi eleme az volt, hogy Diana állítólag gyermeket várt Doditól, és ezért a királyi család számára elfogadhatatlanná vált volna, hogy egy egyiptomi férfitól származó gyermek szülessen. Ezekre az állításokra azonban nem találtak bizonyítékot.

Diana hercegnét gyászoló tömeg virágcsokrokkal
Az egész világ gyászolta a hercegnét és együttérzett kiskorú gyermekeivel, Harry és Vilmos hercegekkel. 
Fotó: DAVE GAYWOOD / AFP

Az MI6 és Fülöp herceg neve is felmerült

Az évek során olyan állítások is elterjedtek, amelyek szerint a brit titkosszolgálat, az MI6 vett részt a baleset megszervezésében. Egyes teóriák szerint a balesetet szándékosan idézték elő, és még Fülöp herceget is kapcsolatba hozták az állítólagos tervvel.

A brit rendőrség éppen ezek miatt indította el az úgynevezett Operation Paget vizsgálatot. A nyomozás célja az volt, hogy részletesen megvizsgálja a Diana halálával kapcsolatos összeesküvés-elméleteket. A vizsgálat nem talált bizonyítékot arra, hogy Diana halálát a brit királyi család, az MI6 vagy valamely más kormányzati szerv szervezte volna meg.

Diana és Károly esküvőjén ülnek a hintóban
Diana boldogtalan házasságban élt Károly herceggel, sokak szerint a királyi család és az MI6 rendezte meg a balesetet. 
Fotó: - / POOL

A rejtélyes Fiat Uno

Az egyik legtöbbet emlegetett részlet a fehér Fiat Uno volt, amely a Mercedes közelében tartózkodott az ütközés előtt. A baleset körülményeit vizsgálók szerint a két jármű kapcsolatba kerülhetett egymással, de a Fiat tulajdonosa és annak pontos szerepe miatt később számos találgatás kezdődött.

A történet azért is vált az összeesküvés-elméletek egyik kedvelt elemévé, mert a Fiatot később nem sikerült olyan módon azonosítani, amely minden kérdést lezárt volna. Ez azonban önmagában nem bizonyítja, hogy a járműnek köze lett volna egy előre kitervelt merénylethez.

Diana hercegné mosolyog
Diana-t a szívek hercegnőjének is nevezték közvetlensége és szeretetteljes viselkedése miatt. 
Fotó: PATRICK RIVIERE / AFP

Szándékosan vakították el a sofőrt?

Egy másik elmélet szerint a baleset előtt valaki szándékosan erős fényjelzést adott a Mercedesnek, hogy elvakítsa Henri Pault.

A paparazzók valóban nagyon közel voltak az autóhoz, és több fotós a jármű előtt, illetve mellett haladt. A vizsgálatok ugyanakkor nem igazolták azt az állítást, hogy valaki egy előre kitervelt akció részeként vakította volna el a sofőrt.

Mit mondott ki végül a brit vizsgálat?

A 2008-as brit esküdtszéki eljárás több mint öt hónapon át zajlott, és több száz tanú vallomását vizsgálták. A végső verdikt szerint Diana és Dodi halálához Henri Paul és a paparazzók súlyosan gondatlan vezetése egyaránt hozzájárult. A döntésben szerepet játszott az is, hogy Diana nem kötötte be a biztonsági övét.

A bírósági vizsgálat során a korábban terjesztett, királyi családot vagy brit titkosszolgálatot érintő gyilkossági elméletekre nem találtak bizonyítékot.

Diana hercegné összetört autóját emelik ki munkások
Az egész világot megrázta a halálos baleset, amelyben a paparazzók is komoly szerepet vállaltak. 
Fotó: PIERRE BOUSSEL / AFP

Miért élnek továbbra is az összeesküvés-elméletek?

Diana halála különleges helyet foglal el a modern történelemben. Világszerte ismert és rendkívül népszerű személyiség volt, halála pedig hirtelen és tragikus körülmények között következett be.

Ráadásul a balesetnek több olyan részlete is volt – a paparazzók üldözése, a nagy sebesség, az alkoholfogyasztás, a Fiat Uno és a királyi család körüli korábbi konfliktusok –, amelyek könnyen táptalajt adhattak a találgatásoknak.

A bizonyítékok alapján azonban a hivatalos vizsgálatok nem igazolták, hogy Diana meggyilkolásának szervezett összeesküvés állt volna a hátterében. A tragédia hivatalosan a veszélyes és súlyosan gondatlan vezetés következménye volt.

Diana halálának évfordulója ezért nemcsak egy világszerte gyászolt hercegnő emlékét idézi fel, hanem azt a korszakot is, amikor a brit királyi család, a bulvársajtó és a paparazzók kapcsolata soha nem látott figyelmet kapott.

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