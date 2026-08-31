Diana hercegné halála: mi történt azon a végzetes párizsi éjszakán?

1997. augusztus 31-én halt meg Diana hercegnő egy párizsi autóbalesetben.

A Mercedes az Alma-alagútban csapódott egy pillérnek, miután nagy sebességgel haladt.

A balesetben Dodi al-Fayed és a sofőr, Henri Paul is életét vesztette.

Diana halála után számos összeesküvés-elmélet terjedt el a királyi család és a brit titkosszolgálat állítólagos szerepéről.

A későbbi vizsgálatok nem találtak bizonyítékot arra, hogy Dianát meggyilkolták volna.

A világ közel 3 évtizeddel később is gyászolja az angol királyi család tündöklő tagját, a tragikus hirtelenséggel elhunyt Diana hercegnét. Kedvessége, empátiája, eleganciája, számtalan jótékonysági akciója világszerte kedvelt közszereplővé tette a kétgyermekes édesanyját, aki után a paparazzik is élénk érdeklődést mutattak. Diana hercegné halála a mai napig foglalkoztatja a közvéleményt, ezért utánajártunk, hogy mi is történt azon a végzetes éjszakán.

Diana hercegné halálának okait és körülményeit máig sokan vitatják.

Fotó: DAVID CHESKIN / PA

Diana hercegné halála

Diana 1997 nyarán egyre nagyobb médiafigyelem középpontjában állt. Augusztus végén kedvesével, Dodi al-Fayeddel Franciaországban tartózkodott, majd augusztus 30-án együtt érkeztek Párizsba. Aznap este a pár a párizsi Ritz szállodában vacsorázott. A fotósok folyamatosan követték őket, ezért amikor késő este távozni készültek, megpróbálták kijátszani a paparazzókat.

A Mercedes volánja mögé Henri Paul, a Ritz biztonsági vezetőhelyettese ült. Mellette Diana testőre, Trevor Rees-Jones foglalt helyet, hátul pedig Diana és Dodi utazott. A sofőr megpróbált nagy sebességgel eltávolodni a fotósoktól. A jármű röviddel éjfél után érte el a Pont de l'Alma alagutat. A vizsgálatok szerint az autó a megengedettnél jóval gyorsabban haladt, majd az alagútban egy fehér Fiat Uno közelébe került, ezt követően pedig a sofőr elveszítette az irányítást és az autó az alagút 13-as pillérének csapódott.

Diana még élt a baleset után

A balesetben Henri Paul és Dodi al-Fayed a helyszínen meghaltak. Diana súlyosan megsérült, de életben volt, amikor a mentők megérkeztek. A hercegnőt a párizsi Pitié-Salpêtrière kórházba szállították. Az orvosok hosszú ideig próbálták megmenteni az életét, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy 1997. augusztus 31-én, hajnali 4 óra körül meghalt.