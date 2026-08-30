Kiderült, melyik dinnye a legegészségesebb

A dinnye kétségtelenül a nyár egyik legkedveltebb csemegéje, amit még most kell kiélvezni, mielőtt véget érne a szezonja - de vajon melyik a legegészségesebb közülük? Habár minden dinnye alacsony kalóriatartalmú és magas víztartalmú, mindegyik típusnak megvannak a maga tápértékei is. Amennyiben a lehető a legegészségesebb opciót szeretnéd kiválasztani, az alábbi lista bizonyára hasznos lesz számodra!

Kiderült: ez a dinnye legegészségesebb / Fotó: BearFotos / Shutterstock

1. Sárgadinnye

Ha csak egyetlen dinnye nyerhetné el a „legegészségesebb dinnye” címét, akkor valószínűleg a sárgadinnye lenne a győztes. Egy csésze sárgadinnye valamivel több mint 50 kalóriát tartalmaz, jelentős mennyiségű A- és C-vitaminnal egyetemben. Ezek a tápanyagok támogatják az egészséges látást, az immunrendszer működését, a bőr egészségét és a kollagéntermelést. Ennek a dinnyefajtának az élénk narancssárga színe az antioxidáns béta-karotinnak köszönhető, amelyet a szervezet A-vitaminná alakít át. A kutatások szerint a karotinoidokat tartalmazó gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrend összefüggésben áll a szem egészségével, és segíthet megvédeni a sejteket az oxidatív károsodástól.

A sárgadinnye jó választás:

Az immunrendszer támogatása

A szem egészsége

Az egészséges bőr

és a több A- és C-vitamin bevitele szempontjából

2. Görögdinnye

A görögdinnye talán nem tartalmaz annyi A- vagy C-vitamint, mint a sárgadinnye, akadnak viszont más előnyei. Mivel nagyjából 92%-ban vízből áll, a görögdinnye az egyik legjobban hidratáló gyümölcs. Ezáltal ez a dinnye jó választás lehet meleg időben, edzés után, vagy bármikor, amikor hidratált szeretnél maradni. A görögdinnye a likopin, az élénkvörös színéért felelős antioxidáns egyik leggazdagabb táplálékforrása. A likopin bevitele összefüggésbe hozható a szív egészségével és bizonyos rákos megbetegedések alacsonyabb kockázatával, valamint segíthet megvédeni a sejteket a szabad gyökök (nagyon reaktív molekulák) okozta károsodástól. Emellett citrullint is tartalmaz, egy természetesen előforduló aminosavat, amely támogathatja az egészséges véráramlást és a testmozgás utáni regenerálódást, bár a látható hatás eléréséhez általában nagyobb mennyiségre van szükség, mint amennyit egy adag görögdinnyéből többnyire kapnánk.