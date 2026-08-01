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görögdinnye

Hidratál és partner a fogyókúrában: görög, méz- vagy sárgadinnyét válasszunk?

55 perce
Olvasási idő: 9 perc
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A nyári kánikulában aligha akad frissítőbb csemege a piacon kapható édes gyümölcsöknél. A tökéletes dinnye kiválasztása azonban nem mindig egyszerű, hiszen a hagyományos fajták mellett ma már számtalan változat várja a vásárlókat, és nem mindegyik hat ugyanúgy a szervezetre, pláne ha diétázni szeretnénk.
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görögdinnyesárgadinnyeéletmóddiétagyümölcs
  • Változatos kínálat: a klasszikus görög- és sárgadinnyék mellett a mag nélküli és a mézdinnye fajták is egyedi ízt kínálnak a nyári hőségben.
  • Könnyű választás: a kopogtatáskor hallható kongó hang, a krémsárga sárfolt és a száraz szár garancia a tökéletesen érett gyümölcsre.
  • Diétás kedvenc: a görögdinnye rendkívül alacsony kalória- és magas víztartalma miatt ideális választás a fogyókúrázóknak, mivel gyorsan laktat és segíti a méregtelenítést.
  • Erős élettani hatások: rendkívül magas víztartalma hidratál, míg likopin-, vitamin- és ásványianyag-tartalma óvja a szívet és a sejteket.

A nyári hónapokban a friss dinnye az egyik legnépszerűbb csemegénk, amely kellemes íze mellett kiváló hidratáló tulajdonságokkal rendelkezik. Víztartalma meghaladja a kilencven százalékot, így hatékonyan segíti a szervezet folyadékpótlását a legmelegebb napokon is. A különböző típusok eltérő ízvilággal, állaggal és tápanyagtartalommal bírnak, ezért célszerű tisztában lenni az egyes változatok jellemzőivel.

Szeletelt görögdinnye egy fatálon
Te melyik dinnyefajtára szavazol? Legyen szó görög- vagy sárgadinnyéről, a nyári hőségben mindkettő jó választás Fotó: Shutterstock

Milyen dinnyefajtákat találunk a kínálatban?

Dinnye vásárlás során érdemes alaposan szemügyre venni a kiszemelt darabot, hogy a legízletesebb kerüljön a kosárba. Tudatos választás révén maximálisan kihasználhatók a gyümölcsben rejlő értékek, egészségmegőrző hatások.

A piacok és üzletek polcain leggyakrabban a görög- és sárgadinnyével találkozhatsz. A görögdinnye klasszikus sötétzöld vagy csíkos héjú, piros húsú változata a legkeresettebb, ám az utóbbi években a mag nélküli fajták is óriási népszerűségre tettek szert. Ezek nem teljesen magmentesek, de a bennük található apró, puha, fehér magvak fogyasztása egyáltalán nem zavaró. 

A szeletelt vagy magozott kiszerelések főként a kényelmet szolgálják, bár ezeknél figyelni kell a megfelelő hűtésre és a gyors elfogyasztásra.

A sárgadinnyék csoportjában a hálós héjú, narancssárga béllel rendelkező kantalup, valamint a sima, sárga héjú, világosabb húsú mézdinnye a legelterjedtebb. A mézdinnye különösen magas cukortartalmával és intenzív aromájával hódít. Míg a görögdinnye elsősorban a magas víztartalma miatt hűsít, addig a sárgadinnye karakteresebb ízével a gasztronómiában is sokoldalúan felhasználható: kiváló előételekhez, salátákhoz vagy akár hideg levesek alapanyagaként.

Sárgadinnye egészben és gombócokban egy tányéron
A sárgadinnye számos izgalmas módon elkészíthető: desszertnek, salátának, vagy akár előételnek is Fotó: Shutterstock

Honnan tudható, hogy érett a dinnye?

A megfelelő darab kiválasztása nem szerencse kérdése, csupán néhány fizikai jellemzőt kell ellenőrizni vásárlás előtt. 

Az érett példány a megkopogtatásakor mély, kongó hangot ad, ami a magas víztartalomra és a feszes húsra utal. A tompa, halk hang gyakran a kásás vagy még éretlen belsőt jelzi.

Egy másik árulkodó jel az úgynevezett sárfolt: ez az a rész, ahol a gyümölcs a földön feküdt a fejlődése során. Ha ez a folt krém- vagy mélysárga színű, a termés a száron érte el a teljes érettséget. A fehér vagy zöldes színű folt ezzel szemben a korai betakarítás jele. Érdemes megvizsgálni a szárat is: az elszáradt szár jelzi, hogy a növény már befejezte a tápanyagok felvételét, és a gyümölcs beérett.

Melyik dinnye a legjobb diétához?

A diétázók számára a görögdinnye jelenti a legkedvezőbb választást, mivel 100 grammjában mindössze 30 kalória van, így nagy mennyiségben is lelkiismeret-furdalás nélkül fogyasztható. Ugyan a sárgadinnye és a mézdinnye is alacsony kalóriatartalmú, de magasabb cukor- és szénhidráttartalmuk miatt a szigorúbb étrendekben csak mértékkel fogyaszthatók.

A görögdinnye rendkívül magas, több mint 90 százalékos víztartalma és természetes rostjai gyorsan laktatnak, ami segít elnyomni az éhségérzetet két étkezés között. Ráadásul természetes vízhajtó hatása révén hatékonyan támogatja a szervezetben felgyülemlett felesleges víz és méreganyagok távozását is.

Sárgadinnyék egy kosárban a dinnyeföldön.
A sárgadinnye krémsárga színe és száraz kocsánya jelzi, hogy tökéletesen alkalmas a betakarításra és fogyasztásra Fotó: Shutterstock

Milyen élettani hatásai vannak a dinnyének nyáron?

A dinnye rendszeres fogyasztása számos szempontból támogatja a szervezet működését a hőségben. A magas víztartalom mellett fontos ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaz: jelen van benne az A-, B6- és C-vitamin, valamint a kálium és a magnézium. Ezek az összetevők hozzájárulnak a folyadék- és elektrolit-háztartás egyensúlyához, amit a fokozott izzadás nyáron könnyen felboríthat.

A piros húsú fajták ezenkívül kiemelkedő likopinforrások. A likopin egy erős antioxidáns vegyület, amely segít a sejtek védelmében, valamint támogatja a szív- és érrendszer egészségét.

A gyümölcs természetes citrullin-tartalma mindezen felül a vérkeringést és az izmok regenerációját is segíti, ami kánikulában végzett fizikai munka vagy sportolás után kifejezetten hasznos.

Nézd meg az alábbi videót is a témában:

 

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