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Galéria: olyan dinnyéket mutatunk, amiket mindenkinek látnia kell!

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Nem minden dinnye néz ki úgy, ahogy megszoktuk. Vannak egészen apró, különleges formájú, szokatlan színű és bizarr külsejű fajták is, némelyik akár több millió forintba kerülhet. Nézd meg világkörüli dinnye galériánkat, és csodálkozz rá a természet és a kertészek leleményességére!
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  • Nem mindegyik dinnye kerek: vannak hosszúkás, bordázott és egészen szabálytalan formájú fajták is.
  • A színük is meglepő lehet: a zöld héj mellett sárga, fehér, csíkos és foltos dinnyékkel is találkozhatunk.
  • Van, amelyik elsőre nem is dinnyének tűnik: egyes apró fajták inkább uborkára hasonlítanak.
  • A méretük között is óriási a különbség: néhány centiméteres termésektől a több tíz kilogrammos példányokig széles a skála.
  • Némelyikre alig lehet ráismerni: a galériában a világ legkülönlegesebb külsejű dinnyéi közül válogattunk.

A nyár egyik kedvenc gyümölcse a dinnye, amelyről legtöbbünknek a nagy, gömbölyű, zöld héjú görögdinnye vagy a sárgás húsú sárgadinnye jut eszébe. A világ különböző részein azonban ennél jóval változatosabb dinnyefajtákkal is találkozhatunk. Egyesek méretük miatt különlegesek, másoknak a héja, a formája vagy éppen a húsának színe tér el attól, amit megszoktunk. Olyan is akad közöttük, amely első ránézésre alig hasonlít a klasszikus dinnyére.

dinnyeárus férfi a piacon
Az általunk megszokott görögdinnye csupán a jéghegy csúcsa, bemutatjuk a világ legkülönlegesebb dinnyefajtáit
Fotó: South China Morning/Getty Images

A dinnye formája: nem csak kerek lehet?

A dinnyefélék között találunk egészen apró terméseket és hatalmas példányokat is. Egyes fajták hosszúkásak, mások bordázottak vagy szokatlanul szabálytalan alakúak.

A dinnye héjának színe sem feltétlenül a megszokott zöld: léteznek sárga, fehéres, csíkos, foltos vagy egészen sötét árnyalatú dinnyék is. A belsejük pedig legalább ilyen változatos lehet: a klasszikus piros és rózsaszín mellett sárga, narancssárga, fehér vagy akár zöldes húsú fajták is léteznek.

A dinnye színe: van, amelyik úgy néz ki, mint egy uborka

Néhány különleges dinnyefajta első pillantásra könnyen megtévesztheti az embert. Az apró, hosszúkás termések között például olyanok is vannak, amelyek inkább egy uborkára emlékeztetnek, mint egy hagyományos dinnyére.

Más fajtákat éppen a különleges héjuk miatt termesztenek: akadnak közöttük mintás, erősen bordázott vagy egészen szokatlan külsejű példányok.

A dinnye mérete

A dinnyék között nemcsak különleges külsejű, hanem egészen eltérő méretű fajtákat is találunk. Míg egyes apró termések néhány centiméteresek, mások több tíz kilogrammosra is megnőhetnek.

A galériában olyan dinnyéket gyűjtöttünk össze, amelyek külsejük, méretük vagy színük miatt biztosan felkeltik a figyelmet.

Lapozd végig a galériát, és nézd meg, milyen különleges dinnyék teremnek a világ különböző részein!

A dinnye nem csak zöld színű lehet.
Az egérdinnye nevéhez hűen egészen apró.
Ez bizony nem egy tök, hanem dinnye.
A különleges formájúvá nevelt dinnyékre nagy a kereslet.
Bár úgy néz ki, mint egy penészes füge, ez is egy dinnye.
A Kiwano-szarvas fajta tüskés héja alatt zselés állagú, lime-banán-uborka ízű finomság rejlik.
A különleges alakú dinnyéket egy keretbe téve termesztik a gazdák.
Néhol még kézzel festett díszítést is kapnak a dinnyék.
Galéria: Extrém dinnyék a nagyvilágból
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A dinnye nem csak zöld színű lehet.

 

Az alábbi videó jó pár furcsa dinnyét mutat be:

 

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