Galéria: olyan dinnyéket mutatunk, amiket mindenkinek látnia kell!

Nem mindegyik dinnye kerek: vannak hosszúkás, bordázott és egészen szabálytalan formájú fajták is.

vannak hosszúkás, bordázott és egészen szabálytalan formájú fajták is. A színük is meglepő lehet: a zöld héj mellett sárga, fehér, csíkos és foltos dinnyékkel is találkozhatunk.

a zöld héj mellett sárga, fehér, csíkos és foltos dinnyékkel is találkozhatunk. Van, amelyik elsőre nem is dinnyének tűnik: egyes apró fajták inkább uborkára hasonlítanak.

egyes apró fajták inkább uborkára hasonlítanak. A méretük között is óriási a különbség: néhány centiméteres termésektől a több tíz kilogrammos példányokig széles a skála.

néhány centiméteres termésektől a több tíz kilogrammos példányokig széles a skála. Némelyikre alig lehet ráismerni: a galériában a világ legkülönlegesebb külsejű dinnyéi közül válogattunk.

A nyár egyik kedvenc gyümölcse a dinnye, amelyről legtöbbünknek a nagy, gömbölyű, zöld héjú görögdinnye vagy a sárgás húsú sárgadinnye jut eszébe. A világ különböző részein azonban ennél jóval változatosabb dinnyefajtákkal is találkozhatunk. Egyesek méretük miatt különlegesek, másoknak a héja, a formája vagy éppen a húsának színe tér el attól, amit megszoktunk. Olyan is akad közöttük, amely első ránézésre alig hasonlít a klasszikus dinnyére.

Az általunk megszokott görögdinnye csupán a jéghegy csúcsa, bemutatjuk a világ legkülönlegesebb dinnyefajtáit

Fotó: South China Morning/Getty Images

A dinnye formája: nem csak kerek lehet?

A dinnyefélék között találunk egészen apró terméseket és hatalmas példányokat is. Egyes fajták hosszúkásak, mások bordázottak vagy szokatlanul szabálytalan alakúak.

A dinnye héjának színe sem feltétlenül a megszokott zöld: léteznek sárga, fehéres, csíkos, foltos vagy egészen sötét árnyalatú dinnyék is. A belsejük pedig legalább ilyen változatos lehet: a klasszikus piros és rózsaszín mellett sárga, narancssárga, fehér vagy akár zöldes húsú fajták is léteznek.

A dinnye színe: van, amelyik úgy néz ki, mint egy uborka

Néhány különleges dinnyefajta első pillantásra könnyen megtévesztheti az embert. Az apró, hosszúkás termések között például olyanok is vannak, amelyek inkább egy uborkára emlékeztetnek, mint egy hagyományos dinnyére.

Más fajtákat éppen a különleges héjuk miatt termesztenek: akadnak közöttük mintás, erősen bordázott vagy egészen szokatlan külsejű példányok.

A dinnye mérete

A dinnyék között nemcsak különleges külsejű, hanem egészen eltérő méretű fajtákat is találunk. Míg egyes apró termések néhány centiméteresek, mások több tíz kilogrammosra is megnőhetnek.