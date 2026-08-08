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Rengetegen választják ezt a frissítő finomságot a forró napokon, de a helytelen előkészítés és tárolás komoly élelmiszer-biztonsági kockázatot rejthet. A dinnye fogyasztása előtt és után is érdemes néhány alapvető szabályt betartani, hogy elkerülhessük a baktériumok okozta megbetegedést.
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élelmiszer biztonságéletmóddinnyebaktériumhigiénia
  • A dinnye héján lévő szennyeződések szeleteléskor a gyümölcshúsba kerülhetnek. 
  • A tiszta kés és vágódeszka kardinális szerepű a baktériumok terjedésének megfékezésében.
  • A felvágott dinnyét mielőbb hűtőbe kell tenni, mert szobahőmérsékleten gyorsan elszaporodhatnak benne a kórokozók. 

Édes, tökéletesen hidratál és a koktélok egyik kiváló alapanyaga, csakhogy a nyári hőségben különösen fontos odafigyelni a megfelelő kezelésére, tárolására: a dinnye vastag héja ugyan hatékony védelmet nyújt a gyümölcshús számára, de a külső felületén számos szennyeződés halmozódhat fel, amelyek szeleteléskor könnyen a gyümölcs belsejébe kerülhetnek.

Dinnyeszeletek
A felvágott dinnye nem állhat hosszú ideig szobahőmérsékleten.  Mielőbb hűtőbe kell tenni, hogy csökkenjen a baktériumok elszaporodásának kockázata. Fotó: Mastak80 / Shutterstock

A dinnye héjának tisztasága többet számít, mint gondolnád

A görög- és a sárgadinnye termesztése, szállítása és árusítása során a gyümölcs héja porral, földdel és különféle mikroorganizmusokkal érintkezhet. 

Ezek az ép héjon keresztül nem jutnak be a gyümölcs belsejébe, amikor azonban késsel felvágjuk, az eszközzel együtt a felületen lévő szennyeződések egy része is átkerülhet a gyümölcshúsra.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) korábbi kockázatértékelése szerint a dinnyefélék mikrobiológiai szennyeződése a termesztéstől a fogyasztásig több ponton is bekövetkezhet. Ennek okán az élelmiszerlánc minden szakaszában fontos a megfelelő higiéniai szabályok betartása.

A tiszta kés és vágódeszka szerepe

Ha a szeleteléshez használt kés mellett a vágódeszka sem tiszta, még nagyobb eséllyel kerülhetnek kórokozók a felvágott gyümölcsre. Különösen nagy a keresztszennyeződés veszélye akkor, ha ugyanazokat az eszközöket korábban nyers hús vagy más nyers alapanyag szeletelésére, előkészítésére használták. Éppen ezért a dinnye felvágása előtt érdemes a héját folyó víz alatt alaposan megtisztítani, a kést és a vágódeszkát pedig gondosan elmosni.

Görögdinnye szeletelése vágódeszkán
A dinnye felvágása előtt a héjat és a használt eszközöket is érdemes alaposan megtisztítani. Fotó: Lucigerma / Shutterstock

Felvágás után extra gyorsan romlik

A magas víztartalmú és cukrokban gazdag belső rész igazán ínycsiklandó; ha szeretnénk jó minőségben fogyasztani, a 

felvágott dinnyét ajánlott hűtőszekrénybe tenni.

Ha hosszabb ideig szobahőmérsékleten hagyjuk, az állaga megváltozik, kellemetlen szagot kezd árasztani, és nyálkássá válik. Így már nem biztonságos elfogyasztani. 

Így válassz tökéletes görögdinnyét:

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