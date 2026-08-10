Tényleg nem szabad dinnyét venni Szent Lőrinc napja után? Meglepő, mit mond a néphagyomány

- Szent Lőrinc napja után is lehet finom a dinnye?
- Ezeket a jeleket keresd vásárláskor
- A kopogtatás is segíthet a választásban
- A szár és a héj is árulkodhat
- Nem mindig a legnagyobb dinnye a legjobb
- Mutatjuk, hogyan válassz igazán érett gyümölcsöt
Augusztus 10-e Szent Lőrinc napja, amihez társul egy dinnyéhez kapcsolódó népi megfigyelés, miszerint a minősége jelentősen leromlik, mert „Lőrinc belepisilt”. Ezért a nyár vége felé ízetlenné és kásássá válik. Viszont ez a néphagyomány nem állja meg a helyét, mert a magyar dinnye augusztusban bőségesen terem, csak tudnunk kell, hogyan válasszuk ki a legfinomabb gyümölcsöt.
A jó dinnye kiválasztása
A vásárlásnál sokkal többet számít maga a fogyókúrát is támogató gyümölcs, mint az, hogy mit mutat a naptár. A dinnye kiválasztásakor több apró jelre is érdemes figyelni.
Sárgás folt a dinnyén
Fordítsd meg a dinnyét, és nézd meg azt a részt, amely a földdel érintkezett. Ha ez a folt krémsárga vagy sárgás színű, az általában arra utal, hogy a gyümölcs megfelelően érett. A nagyon halvány, fehéres folt kevésbé biztató jel.
Dinnye kopogtatás
A kopogtatás régi, jól ismert módszer. Az érett görögdinnye hangja általában tompa, üreges jellegű. Ez azonban önmagában nem tévedhetetlen, ezért jobb, ha a többi árulkodó jelet is figyelembe veszed.
Nézd meg a szár környékét
Ha a dinnyén még látható a kocsányhoz közeli rész, annak állapota is adhat támpontot. A termesztés során a gyümölcshöz legközelebbi kacs barnulása és száradása az érettség egyik jele lehet.
Ne a legnagyobbat válaszd automatikusan
A méret önmagában nem garancia az édességre. Inkább azt keresd, amelyik a méretéhez képest kellemesen nehéznek érződik, hiszen ez arra utalhat, hogy megfelelő a víztartalma.
Nézd meg a dinnye héját is
A sérült, repedt, puha vagy feltűnően ütődött részekkel rendelkező gyümölcsöt jobb otthagyni. Az egészséges héj egyenletesebb, sérülésektől mentes.
Mindig érett dinnye van a boltokban?
A görögdinnye különleges gyümölcs abból a szempontból, hogy leszedés után már nem érik tovább úgy, mint például egy banán vagy egy körte. Ezért különösen fontos, hogy a megfelelő érettségi állapotban kerüljön le a növényről. Érdemes tehát már a standnál vagy az üzletben alaposan szemügyre venni, mert otthon nem tudjuk megérlelni.
A régi mondás kedves része a magyar népi hagyományoknak, de nem érdemes szó szerint venni. Augusztus 10-én még bőven lehet kiváló, érett görögdinnyét találni, és a gyümölcs minőségét sokkal inkább a fajta, a termesztési körülmények, a betakarítás időpontja és a tárolás befolyásolja.
Legközelebb tehát, amikor dinnyét választasz, ne a naptárt nézd elsőként, hanem fordítsd meg a gyümölcsöt, keresd a szép sárga foltot, figyeld a héját, és ha kedved van hozzá, kopogtasd is meg.
Ha szereted a sárgadinnyét is, az alábbi videó ennek a gyümölcsnek a kiválasztásában segít: