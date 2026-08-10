Tényleg nem szabad dinnyét venni Szent Lőrinc napja után? Meglepő, mit mond a néphagyomány

Szent Lőrinc napja után is lehet finom a dinnye?

Ezeket a jeleket keresd vásárláskor

A kopogtatás is segíthet a választásban

A szár és a héj is árulkodhat

Nem mindig a legnagyobb dinnye a legjobb

Mutatjuk, hogyan válassz igazán érett gyümölcsöt

Augusztus 10-e Szent Lőrinc napja, amihez társul egy dinnyéhez kapcsolódó népi megfigyelés, miszerint a minősége jelentősen leromlik, mert „Lőrinc belepisilt”. Ezért a nyár vége felé ízetlenné és kásássá válik. Viszont ez a néphagyomány nem állja meg a helyét, mert a magyar dinnye augusztusban bőségesen terem, csak tudnunk kell, hogyan válasszuk ki a legfinomabb gyümölcsöt.

Szent Lőrinc napja után is ehető a finom, magyar dinnye.

Fotó: ViDI Studio / Shutterstock

A jó dinnye kiválasztása

A vásárlásnál sokkal többet számít maga a fogyókúrát is támogató gyümölcs, mint az, hogy mit mutat a naptár. A dinnye kiválasztásakor több apró jelre is érdemes figyelni.

Sárgás folt a dinnyén

Fordítsd meg a dinnyét, és nézd meg azt a részt, amely a földdel érintkezett. Ha ez a folt krémsárga vagy sárgás színű, az általában arra utal, hogy a gyümölcs megfelelően érett. A nagyon halvány, fehéres folt kevésbé biztató jel.

Dinnye kopogtatás

A kopogtatás régi, jól ismert módszer. Az érett görögdinnye hangja általában tompa, üreges jellegű. Ez azonban önmagában nem tévedhetetlen, ezért jobb, ha a többi árulkodó jelet is figyelembe veszed.

Nézd meg a szár környékét

Ha a dinnyén még látható a kocsányhoz közeli rész, annak állapota is adhat támpontot. A termesztés során a gyümölcshöz legközelebbi kacs barnulása és száradása az érettség egyik jele lehet.

Ne a legnagyobbat válaszd automatikusan

A méret önmagában nem garancia az édességre. Inkább azt keresd, amelyik a méretéhez képest kellemesen nehéznek érződik, hiszen ez arra utalhat, hogy megfelelő a víztartalma.

Nézd meg a dinnye héját is

A sérült, repedt, puha vagy feltűnően ütődött részekkel rendelkező gyümölcsöt jobb otthagyni. Az egészséges héj egyenletesebb, sérülésektől mentes.

Mindig érett dinnye van a boltokban?

A görögdinnye különleges gyümölcs abból a szempontból, hogy leszedés után már nem érik tovább úgy, mint például egy banán vagy egy körte. Ezért különösen fontos, hogy a megfelelő érettségi állapotban kerüljön le a növényről. Érdemes tehát már a standnál vagy az üzletben alaposan szemügyre venni, mert otthon nem tudjuk megérlelni.