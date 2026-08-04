Új kutatás: a heti egy edzés is hasonló eredményt hozhat, mint a három alkalom

Egy új kutatás szerint már egyetlen heti edzés is jelentős egészségügyi előnyökkel járhat azok számára, akik hasi túlsúllyal küzdenek. A vizsgálat alapján heti 75 perc lendületes, intervallumos séta csökkentheti a testzsírt, mérsékelheti a derék körfogatát, és javíthatja a szív- és érrendszeri állóképességet.

Edzés: heti egy alkalom is segíthet a hasi zsír csökkentésében egy kutatás szerint

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A Hongkongi Egyetem kutatói szerint az eredmények különösen azok számára lehetnek fontosak, akik időhiány miatt nem tudnak hetente többször sportolni. A vizsgálat ugyanis azt mutatta, hogy a heti egyszer végzett mozgás közel ugyanolyan hatékony lehet, mint ugyanennek az edzésmennyiségnek három napra történő elosztása.

A tanulmányt a University of Hong Kong közegészségügyi kutatói készítették, eredményeiket pedig a Nature Communications című folyóiratban publikálták.

Heti 75 perc mozgás is változást hozhat

A kutatás középpontjában a központi elhízás állt, amely során a zsír elsősorban a has környékén halmozódik fel. Ez a fajta túlsúly különösen kockázatos, mivel összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségekkel, anyagcserezavarokkal és a korai halálozás magasabb kockázatával.

A kutatók szerint a rendszeres mozgás az egyik legfontosabb eszköz az elhízás kezelésében, ugyanakkor sok ember számára nehéz hosszú távon fenntartani a heti több alkalmas edzésrutint.

Az intervallumos edzés – amely intenzívebb és könnyebb szakaszokat váltogat – korábbi kutatások szerint hatékony módszer lehet a testzsír és a hasi zsír csökkentésére. A legtöbb ajánlás azonban heti három alkalommal javasolja ezt a mozgásformát, ami sokak számára nehezen megoldható a munka, a családi kötelezettségek vagy az időhiány miatt.

A hongkongi kutatók ezért azt vizsgálták, hogy egyetlen heti alkalommal elvégzett intervallumos séta képes-e ugyanolyan eredményt elérni, mint a hagyományosan ajánlott három edzés.

Hasonló eredményt értek el a heti egyszer edzők is

A vizsgálatban 2021 szeptembere és 2024 szeptembere között 315, túlsúllyal és hasi elhízással élő kínai felnőtt vett részt. A résztvevőket három csoportra osztották.