A szakértő elárulta: ez a legjobb nasi edzés előtt

Az edzés előtt elfogyasztott nassolnivaló megadhatja a szükséges energiát a testmozgáshoz, azonban nem mindegy, mit veszünk magunkhoz. Ennek kiválasztása függ az edzés céljától, a rutintól, az edzés hosszától és intenzitásától, a napi energiabeviteltől és a preferenciáktól is. A gyümölcs, különösen a banán, viszont egy egyszerű, kényelmes harapnivaló, ami könnyen emészthető szénhidrátokat biztosít a mozgáshoz - tudta meg a VeryWell Health egy szakértőtől.

Kiderült, melyek a legjobb nasik edzés előtt / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Edzés előtti nasi: mik a legjobbak?

A gyümölcs kiváló edzés előtti nassolnivaló, mivel széles körben elérhető és gazdag az olyan szénhidrátokban, amelyek energiával adnak. Közülük is a banán a legjobb, mivel könnyen emészthető szénhidrátokat biztosít.

Egy banán nagyjából 26 gramm szénhidrátot tartalmaz, minimális rosttartalmának és zsírmentességének köszönhetően pedig könnyen emészthető, így kisebb a valószínűsége annak, hogy elnehezít, vagy kellemetlen érzést okoz edzés közben.

A testmozgás előtt egyébként olyan ételeket érdemes választani, amelyek alacsony zsír- és rosttartalmúak, valamint alacsony vagy közepes fehérjetartalmúak, mivel ezek kisebb valószínűséggel okoznak gyomor-bélrendszeri problémákat, vagy késleltetik a gyomor kiürülését.

Mikor érdemes elfogyasztani az edzés előtti nasit?

Általában 15-60 perccel az edzés előtt, ez azonban az utolsó nagyobb étkezéstől, az emésztési toleranciától és magától az edzéstől is függ.

Az edzés előtti nassolnivaló időzítésének kiválasztásakor ezeket érdemes figyelembe venni: