Hosszú és egészséges élet: íme a tökéletes reggeli receptje

Egy tápanyagdús reggeli meghosszabbíthatja az életet és csökkentheti számos betegség kialakulásának kockázatát.

A fahéj és a kurkuma erős antioxidáns, gyulladáscsökkentő hatásuk révén különösen előnyös lehet a fogyasztásuk.

Egy éjszakai zabkása egyszerű, előre elkészíthető, és kivételesen egészséges napindító.

A fehérjében, rostokban, antioxidánsokban gazdag egészséges reggeli segíthet a szívbetegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és bizonyos ráktípusok megelőzésében, ráadásul gyulladáscsökkentő hatása is van. A rendszeres napindító étkezés már önmagában pozitív hatással lehet a kognitív funkciókra, például a figyelemre, a memóriára és a munkahelyi teljesítményre is. Ha a reggeli étkezés minden előnyét szeretnénk kihasználni, a legjobb választás egy kiadós éjszakai zabkása lehet.

A kurkumával és fahéjjal készült egészséges reggeli igazi életenergia-bomba.

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Az éjszakai zabkása titka

Az éjszakai zabkása titka két kulcsfontosságú gyulladáscsökkentő fűszert rejt magában, a fahéjat és a kurkumát. A főzés helyetti hosszú áztatás növeli a zab emészthetőségét, a kakaó és a kendermag pedig jó adag fehérjét biztosít. Készíthetünk egyszerre több adagot is, hiszen napokig eláll a hűtőben, így mindennap készen várhat minket a magas rost- és fehérjetartalmú, nem mellesleg hihetetlenül finom reggeli. Egy púpozott natúr joghurt vagy kefir még különlegesebb ízt kölcsönöz neki.

Egy tökéletes, egészséges reggeli, amely hosszú életet biztosít

Tanulmányok szerint a fahéj beiktatása az étrendbe növelheti az életünk hosszát és javíthatja az általános egészségi állapotunkat gyulladáscsökkentő hatásának és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. A másik csodaszer a kurkuma, amely öregedésgátló és gyulladáscsökkentő hatású.

Hozzávalók:

30 g hántolt kendermag

20 g nagy szemű zabpehely

20 g kakaópor

½ tk. őrölt fahéj

¼ tk. őrölt kurkuma

15 g mandulapehely

15 g morzsolt dió

10 g kókuszreszelék

100 ml tej vagy növényi alapú alternatíva

3 db aszalt szilva

80 g vegyes piros bogyós gyümölcs

20 g tökmag, dió, kesudió vagy mandula tetszés szerint

1 nagy evőkanál sűrű natúr joghurt (a tálaláshoz)

Elkészítés: