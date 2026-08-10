Hosszú és egészséges élet: íme a tökéletes reggeli receptje

- Egy tápanyagdús reggeli meghosszabbíthatja az életet és csökkentheti számos betegség kialakulásának kockázatát.
- A fahéj és a kurkuma erős antioxidáns, gyulladáscsökkentő hatásuk révén különösen előnyös lehet a fogyasztásuk.
- Egy éjszakai zabkása egyszerű, előre elkészíthető, és kivételesen egészséges napindító.
A fehérjében, rostokban, antioxidánsokban gazdag egészséges reggeli segíthet a szívbetegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és bizonyos ráktípusok megelőzésében, ráadásul gyulladáscsökkentő hatása is van. A rendszeres napindító étkezés már önmagában pozitív hatással lehet a kognitív funkciókra, például a figyelemre, a memóriára és a munkahelyi teljesítményre is. Ha a reggeli étkezés minden előnyét szeretnénk kihasználni, a legjobb választás egy kiadós éjszakai zabkása lehet.
Az éjszakai zabkása titka
Az éjszakai zabkása titka két kulcsfontosságú gyulladáscsökkentő fűszert rejt magában, a fahéjat és a kurkumát. A főzés helyetti hosszú áztatás növeli a zab emészthetőségét, a kakaó és a kendermag pedig jó adag fehérjét biztosít. Készíthetünk egyszerre több adagot is, hiszen napokig eláll a hűtőben, így mindennap készen várhat minket a magas rost- és fehérjetartalmú, nem mellesleg hihetetlenül finom reggeli. Egy púpozott natúr joghurt vagy kefir még különlegesebb ízt kölcsönöz neki.
Egy tökéletes, egészséges reggeli, amely hosszú életet biztosít
Tanulmányok szerint a fahéj beiktatása az étrendbe növelheti az életünk hosszát és javíthatja az általános egészségi állapotunkat gyulladáscsökkentő hatásának és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. A másik csodaszer a kurkuma, amely öregedésgátló és gyulladáscsökkentő hatású.
Hozzávalók:
- 30 g hántolt kendermag
- 20 g nagy szemű zabpehely
- 20 g kakaópor
- ½ tk. őrölt fahéj
- ¼ tk. őrölt kurkuma
- 15 g mandulapehely
- 15 g morzsolt dió
- 10 g kókuszreszelék
- 100 ml tej vagy növényi alapú alternatíva
- 3 db aszalt szilva
- 80 g vegyes piros bogyós gyümölcs
- 20 g tökmag, dió, kesudió vagy mandula tetszés szerint
- 1 nagy evőkanál sűrű natúr joghurt (a tálaláshoz)
Elkészítés:
- Egy nagy tálba tegyük bele az összes száraz hozzávalót, és egy fakanállal alaposan keverjük össze.
- Ezután öntsük hozzá a tejet, 50 ml vizet és az apróra vágott aszalt szilvát. Tegyük rá az edényre a fedelét, és tegyük a hűtőszekrénybe egy éjszakára.
- Reggel keverjük bele a joghurtot, és ha szükségesnek látjuk, adjunk hozzá még egy löttyintés tejet. Tálaláskor szórjuk meg bogyós gyümölcsökkel és magokkal, joghurttal körítve. A további fehérjebevitel érdekében tegyünk bele cukrozatlan kakaóport, mogyoró- vagy dióvajat.