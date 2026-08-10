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szuperélelmiszer

Hosszú és egészséges élet: íme a tökéletes reggeli receptje

8 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Nincs fontosabb a nap első étkezésénél. Kulcsfontosságú szuperélelmiszereket tartalmazó egészséges reggelik bevezetésével hosszabb ideig élhetünk anélkül, hogy különösebb egészségügyi problémáink alakulnának ki.
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szuperélelmiszeregészséges reggelihosszú élet
  • Egy tápanyagdús reggeli meghosszabbíthatja az életet és csökkentheti számos betegség kialakulásának kockázatát.
  • A fahéj és a kurkuma erős antioxidáns, gyulladáscsökkentő hatásuk révén különösen előnyös lehet a fogyasztásuk.
  • Egy éjszakai zabkása egyszerű, előre elkészíthető, és kivételesen egészséges napindító.

A fehérjében, rostokban, antioxidánsokban gazdag egészséges reggeli segíthet a szívbetegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és bizonyos ráktípusok megelőzésében, ráadásul gyulladáscsökkentő hatása is van. A rendszeres napindító étkezés már önmagában pozitív hatással lehet a kognitív funkciókra, például a figyelemre, a memóriára és a munkahelyi teljesítményre is. Ha a reggeli étkezés minden előnyét szeretnénk kihasználni, a legjobb választás egy kiadós éjszakai zabkása lehet.

Kurkumával és fahéjjal készült egészséges reggeli
A kurkumával és fahéjjal készült egészséges reggeli igazi életenergia-bomba.
Fotó: Deenida /  Shutterstock 

Az éjszakai zabkása titka

Az éjszakai zabkása titka két kulcsfontosságú gyulladáscsökkentő fűszert rejt magában, a fahéjat és a kurkumát. A főzés helyetti hosszú áztatás növeli a zab emészthetőségét, a kakaó és a kendermag pedig jó adag fehérjét biztosít. Készíthetünk egyszerre több adagot is, hiszen napokig eláll a hűtőben, így mindennap készen várhat minket a magas rost- és fehérjetartalmú, nem mellesleg hihetetlenül finom reggeli. Egy púpozott natúr joghurt vagy kefir még különlegesebb ízt kölcsönöz neki.

Egy tökéletes, egészséges reggeli, amely hosszú életet biztosít

Tanulmányok szerint a fahéj beiktatása az étrendbe növelheti az életünk hosszát és javíthatja az általános egészségi állapotunkat gyulladáscsökkentő hatásának és magas antioxidáns tartalmának köszönhetően. A másik csodaszer a kurkuma, amely öregedésgátló és gyulladáscsökkentő hatású.

Hozzávalók:

  • 30 g hántolt kendermag
  • 20 g nagy szemű zabpehely
  • 20 g kakaópor
  • ½ tk. őrölt fahéj
  • ¼ tk. őrölt kurkuma
  • 15 g mandulapehely
  • 15 g morzsolt dió
  • 10 g kókuszreszelék
  • 100 ml tej vagy növényi alapú alternatíva
  • 3 db aszalt szilva
  • 80 g vegyes piros bogyós gyümölcs
  • 20 g tökmag, dió, kesudió vagy mandula tetszés szerint
  • 1 nagy evőkanál sűrű natúr joghurt (a tálaláshoz)

Elkészítés:

  1. Egy nagy tálba tegyük bele az összes száraz hozzávalót, és egy fakanállal alaposan keverjük össze.  
  2. Ezután öntsük hozzá a tejet, 50 ml vizet és az apróra vágott aszalt szilvát. Tegyük rá az edényre a fedelét, és tegyük a hűtőszekrénybe egy éjszakára.
  3. Reggel keverjük bele a joghurtot, és ha szükségesnek látjuk, adjunk hozzá még egy löttyintés tejet. Tálaláskor szórjuk meg bogyós gyümölcsökkel és magokkal, joghurttal körítve. A további fehérjebevitel érdekében tegyünk bele cukrozatlan kakaóport, mogyoró- vagy dióvajat. 
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