A világ legboldogabb embere elárulta a boldogság titkát – ezt a kilenc tanácsot érdemes megfogadni

A Daily Mail írása Yongey Mingyur Rinpoche kilenc gyakorlati életvezetési tanácsát foglalja össze arról, hogyan lehet elégedettebb, nyugodtabb és tudatosabb életet élni. A boldogság titka szerinte nem feltétlenül a körülményeink megváltoztatásában, hanem a saját reakcióink és szokásaink alakításában rejlik.

Kilenc életvezetési tanács a boldogság, meditáció és önismeret jegyében. Yongey Mingyur Rinpoche a szorongás és pánik kezeléséről is beszél (illusztráció) Fotó: Photographer:Lucas Pezeta

Kilenc életvezetési tanács a boldogabb és nyugodtabb élethez

Yongey Mingyur Rinpoche buddhista szerzetest egyes agyi vizsgálatok és médiamegnevezések alapján a világ egyik legboldogabb emberének tartják. A Daily Mail által összegyűjtött tanácsok közös pontja, hogy a boldog élethez szerinte nem feltétlenül több ingerre, hanem tudatosabb figyelemre van szükség.

Ne meneküljön az unalom elől

Mingyur szerint amikor unatkozunk, magányosnak vagy elégedetlennek érezzük magunkat, gyakran azonnal a telefonhoz, ételhez vagy más ingerhez nyúlunk. Pedig érdemes néha megfigyelni ezeket az érzéseket, mert az állandó stimuláció nem feltétlenül tesz elégedettebbé.

Vállaljon apró változásokat

Nem kell gyökeresen felforgatni az életet. Egy új útvonal hazafelé, egy ismeretlen étel vagy egy kisebb kihívás is segíthet abban, hogy könnyebben alkalmazkodjunk a nagyobb változásokhoz.

A meditációhoz nem kell csend

A buddhista szerzetes szerint bárhol lehet meditálni. A forgalom, egy beszélgetés vagy más zaj is a figyelem tárgyává válhat, vagyis a meditációhoz nem feltétlenül szükséges tökéletes nyugalom.

Használja a három pillért

A tibeti buddhizmusban Mingyur három elemet emel ki: szemlélet, meditáció és alkalmazás. A pozitív hozzáállást szerinte a hétköznapokban is gyakorolni kell, hogy idővel valódi szokássá váljon.

Legyen hálás konkrét dolgokért

A hála akkor lehet igazán hatásos, ha nem általánosságban gondolunk rá. Érdemes észrevenni egy kényelmes széket, a tetőt a fejünk fölött, egy barátot vagy akár egy kellemes hétköznapi pillanatot.

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