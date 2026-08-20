- Az első találkozó anyósoddal izgalmas mérföldkő, de néhány egyszerű praktikával még jó benyomást is kelthetsz.
- Légy udvarias, figyelmes és nyitott, miközben önmagadat adod.
- Mutatjuk a legjobb (pszichológiai) trükköket.
Minden nagybetűs ünnepen találkoztok majd, ott lesz minden anyák napi ünnepségen, születésnapon és jobb, ha ezek az események békében telnek. Az első találkozó anyósoddal az egyik legfontosabb mérföldkő. Cikkünkben feltárjuk előtted azokat a praktikákat, amelyek segíthetnek, hogy bevágódj nála már az első találkozó alkalmával.
Miért is kellene, hogy az első találkozó anyósoddal félelemmel töltsön el?
Az első benyomás bizony – ha nem is örökre – de hosszú időre meghatározhat egy kapcsolatot. Épp ezért érdemes, felkészülni lélekben is az első találkozásra.
Légy udvarias
Aranyszabály, hogy légy udvarias. Várd meg, míg felajánlja a tegeződést. Van, aki szeretné még az elején tartani a távolságot, szóval jobb, ha nem tegezed le az anyósodat már az első körben.
Vigyél ajándékot
Ajándék nélkül ne érkezz, mindenképp készülj neki valamilyen aprósággal. Ha kell, kérj segítséget a párodtól, minek örülne leginkább.
Fogadd el, ha megkínál
Mindenképpen fogadd el, ha megkínál valamivel, legyen az kávé, tea vagy süti. Nem azért, mert vétek lenne visszautasítani, hanem mert ez egy olyan pszichológiai trükk, amivel máris szimpátiát ébreszthetsz az anyósodban. Kutatások igazolják, hogy ha valakinek megengedjük, hogy apró szívességet tegyen nekünk, az illető máris jobb véleménnyel lesz rólunk. Miért? Mert tudat alatt azt érzi, hogy értékeljük az erőfeszítését. Ezt a módszert az üzleti életben és munkában is érdemes alkalmazni.
Szépen beszélj a párodról
Ez számodra nyilván természetes, de ha véletlenül mégis eszedbe jutna valami negatívum, fojtsd vissza nyomban, nehogy felébreszd az anyatigrist.
Légy nyitott, próbáld igazán megismerni
Próbálj meg kettesben is időt tölteni és beszélgetni vele már az első találkozás alkalmával. Érezze, hogy szeretnéd megismerni és hogy komolyan érdeklődsz a párod családja iránt.
Dicsérd meg
Egy apró bók mindenki napját feldobja. Dicsérd meg a terített asztalt vagy akár az anyósod ízlését. Ha nem találsz semmit, amit megdicsérhetsz, találj ki valamit.
Kérj tőle tanácsot
Ezzel azt jelzed, hogy értékes számodra a véleménye, és hogy olyan valakinek tartod, aki bölcs és hasznos tanácsokkal láthat el téged.
Mindig ajánld fel a segítséged
Ajánld fel a segítséged például az asztal leszedésénél. Valószínűleg úgysem fogadja el, de azt jelzi, hogy a gyermeke dolgos párt választott maga mellé és nem fog egyedül rászakadni a házimunka.
Legyél magabiztos
Te is a család része vagy, igyekezz jó benyomást kelteni, de ne mutass mást, mint amilyen valójában vagy. Nyilváníts véleményt adott kérdésekben, de fogadd el, ha mást gondoltok bizonyos dolgokról. Nem kell eljátszanod, hogy mindenben egyetértetek, de az anyósodnak se feszülj neki már az első találkozó alkalmával.
Tégy úgy mintha kedvelnéd
Lehet, hogy nem szereted (még), de fontos, hogy ne feszengjetek egymás környezetében. Inkább mutass több szeretetet, mint kevesebbet, hogy ne legyen kiállhatatlan veled.
Ha ezeket a praktikákat beveted, minden bizonnyal jó első benyomást fogsz kelteni az anyósodban. Hajrá, mi szurkolunk, hogy az első találkozó sikeres legyen!
Van, akiknek nem sikerült kialakítani a harmonikus anyós-meny viszonyt:
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