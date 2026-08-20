Az első találkozó anyósoddal izgalmas mérföldkő, de néhány egyszerű praktikával még jó benyomást is kelthetsz.

Légy udvarias, figyelmes és nyitott, miközben önmagadat adod.

Mutatjuk a legjobb (pszichológiai) trükköket.

Minden nagybetűs ünnepen találkoztok majd, ott lesz minden anyák napi ünnepségen, születésnapon és jobb, ha ezek az események békében telnek. Az első találkozó anyósoddal az egyik legfontosabb mérföldkő. Cikkünkben feltárjuk előtted azokat a praktikákat, amelyek segíthetnek, hogy bevágódj nála már az első találkozó alkalmával.

Az első találkozó anyósoddal könnyebb lehet, ha kedvesen és magabiztosan érkezel.

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Miért is kellene, hogy az első találkozó anyósoddal félelemmel töltsön el?

Az első benyomás bizony – ha nem is örökre – de hosszú időre meghatározhat egy kapcsolatot. Épp ezért érdemes, felkészülni lélekben is az első találkozásra.

Légy udvarias

Aranyszabály, hogy légy udvarias. Várd meg, míg felajánlja a tegeződést. Van, aki szeretné még az elején tartani a távolságot, szóval jobb, ha nem tegezed le az anyósodat már az első körben.

Vigyél ajándékot

Ajándék nélkül ne érkezz, mindenképp készülj neki valamilyen aprósággal. Ha kell, kérj segítséget a párodtól, minek örülne leginkább.

Csoki? Virág? Egy apró figyelmesség sokat segíthet az első találkozó alkalmával.

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Fogadd el, ha megkínál

Mindenképpen fogadd el, ha megkínál valamivel, legyen az kávé, tea vagy süti. Nem azért, mert vétek lenne visszautasítani, hanem mert ez egy olyan pszichológiai trükk, amivel máris szimpátiát ébreszthetsz az anyósodban. Kutatások igazolják, hogy ha valakinek megengedjük, hogy apró szívességet tegyen nekünk, az illető máris jobb véleménnyel lesz rólunk. Miért? Mert tudat alatt azt érzi, hogy értékeljük az erőfeszítését. Ezt a módszert az üzleti életben és munkában is érdemes alkalmazni.

Szépen beszélj a párodról

Ez számodra nyilván természetes, de ha véletlenül mégis eszedbe jutna valami negatívum, fojtsd vissza nyomban, nehogy felébreszd az anyatigrist.

Légy nyitott, próbáld igazán megismerni

Próbálj meg kettesben is időt tölteni és beszélgetni vele már az első találkozás alkalmával. Érezze, hogy szeretnéd megismerni és hogy komolyan érdeklődsz a párod családja iránt.