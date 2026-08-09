Trükkös biológia kvíz: te mennyit tudsz az emberi testről?

Nap mint nap használod a tested anélkül, hogy belegondolnál, milyen elképesztően összetett munkát végez csak azért, hogy a lehető legjobban szolgáljon téged? Az emberi test egy zseniálisan összehangolt, biológiai remekmű. Miközben te olvasol, a szíved fáradhatatlanul pumpálja a vért, a tüdőd oxigénnel látja el a sejtjeid, az idegrendszered pedig a másodperc törtrésze alatt dolgozza fel a külvilág ingereit. Biológiai kvízünkben tesztelheted, mennyit is tudsz önmagadról! Felkészültél?

Az emberi testben élő milliárdnyi apró baktérium is azon dolgozik, hogy a legjobban szolgáljon minket. Fotó: koldo_studio / Shutterstock

Kvíz az emberi testről

A szív megállás nélkül keringeti a vért, az idegrendszer villámgyorsan továbbítja az információkat, az izmok pedig akkor is dolgoznak, amikor csak ülsz vagy állsz – tökéletes szinkron van közöttük. A vér folyamatosan oxigént és tápanyagokat juttat el a sejtekhez, miközben elszállítja a salakanyagokat is. Emellett a testben több mint hatszáz izom dolgozik összehangoltan, még a legegyszerűbb mozdulatok végrehajtásakor is. És most kapaszkodj meg:

a kínai BrainCo olyan platformot fejlesztett ki, amely lehetővé teszi, hogy az eddigieknél sokkal hatékonyabban lehessen irányítani a robotokat. A megoldás működik a humanoid robotokkal, robotkutyákkal és robotkarokkal is.

Az egyik teszt során a robotkar képes volt olyan tárgyakat megragadni, mint egy csésze vagy egy alma, ehhez pedig kizárólag a felhasználó agyi jeleit használta fel a rendszer. A megoldás lehetővé teszi, hogy az ember pusztán a gondolataival irányítson egy humanoid robotot.