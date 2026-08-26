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hazai görögdinnye

Három tuti módszer, hogy felismerd az érett, de nem túlérett dinnyét

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Tucatjával sorakoznak még a boltok polcain a hatalmas magyar görögdinnyék. Mivel a mondás szerint mostanra már belepisilt Lőrinc, talán az eddiginél is fontosabb, hogy a rendelkezésre álló módszerekkel ki tudjuk deríteni, melyik az érett, de még nem túlérett dinnye.
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  • A boltok polcain tucatjával sorakoznak a finom, magyar dinnyék.
  • Habár augusztus 10-én a mondás szerint Lőrinc már „belepisilt” a gyümölcsbe, még szép számmal kifoghatók a legízletesebb darabok.
  • Bizonyos praktikákkal egyszerűen ellenőrizhetjük, hogy a boltokban kapható dinnyék közül melyik érett, de még nem túlérett.
  • A fő szabályok: figyeljük a színét, kopogtassuk és emeljük meg!

Csábító a látvány, és az ember szinte a szájában érzi a hűsítő, édes ízét a görögdinnyének. Habár a dinnyeszezon lassan lecseng, az ízletes hazai görögdinnyék még szép számban kaphatók a boltokban. Mielőtt azonban vadul betankolnál az utolsó hetekben, állj meg egy pillanatra, ugyanis már könnyen beleakadhatsz egy-egy túlérett, kásás darabba. Olvass tovább és eláruljuk, hogyan ismerheted fel, melyik az érett, de nem túlérett dinnye.

Tökéletesen érett dinnye keresése a piacon árult dinnyék között
A tökéletesen érett dinnye kiválasztása sosem egyszerű feladat, de nem lehetetlen. Fotó: Wichai Prasomsri1 / Shutterstock

3 módszer, amellyel tesztelheted, melyik a tökéletesen érett dinnye

Míg a szezon elején, a május-júniusi hónapban a jellemzően Marokkóból, Görögországból és Spanyolországból importált, sokszor még éretlen dinnyék adják fel a leckét, addig augusztus végén már a hazai görögdinnyéket kell tüzetesen átvizsgálni, ekkorra ugyanis könnyen a kezünk ügyébe akadhat egy-egy túlérett, kásás darab. Hogy ezeket a lehető legnagyobb eséllyel elkerüljük, és tökéletesen érett, friss dinnyét találjunk, érdemes odafigyelnünk néhány dologra.

A titokzatos „hasfolt”

Amikor dinnyét választunk, először azt az oldalát keressük, amelyiken a gyümölcs a földön feküdt. Ezt onnan fogjuk tudni, hogy az érintett rész foltos. Ha a folt narancssárga színű vagy vajsárga, akkor a dinnye nagy valószínűséggel édes és érett. Ha azonban már barnás, „öreges”, jó esély van rá, hogy Lőrinc már „belepisilt”, míg a zöldes vagy fehér folt arra utal, hogy túl korán szakították le a száráról. 

Kopogtatás

Ahhoz, hogy biztos legyél a dinnye tökéletes érettségében, a legjobb, ha a füledhez emelve megkopogtatod. A gyümölcs akkor érett, ha kongó, tiszta, visszhangzó hangot ad. A tompa, puffanó hang arról árulkodik, hogy éretlen vagy túlérett, utóbbi esetben kásás.

Súlypróba

Amikor egy dinnye érett, akkor a méretéhez képest elég nagy súlya van, hiszen tele van vízzel és koncentrált cukorral. Emeld meg! Amikor egy nagy dinnye gyanúsan könnyű, ott már gondok vannak. A gyümölcs kocsányáról se feledkezz meg: ha elszáradt és barnás, akkor a dinnye természetes úton, a száron érett meg.

Héjvizsgálat

Szezon végén érdemes a dinnye héját is tüzetesen átvizsgálni. Ha feszes és kemény, az jó jel, ellenben ha puhult, besüppedő részek, repedések vannak rajta, akkor szinte biztos, hogy már túlérett.

Szivárgás és szagok

A legegyértelműbb jele annak, hogy egy dinnye túlérett, ha a repedéseken keresztül már szivárog a gyümölcs leve, ezenkívül kellemetlen, erjedt szagot áraszt. Ilyen esetben a gyümölcs már nemcsak túlérett, hanem nagy valószínűséggel meg is romlott.

Az eperválasztás sem könnyű. Játszd le ezt a videót, hogy megismerd a legjobb módszert:

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