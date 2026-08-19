Miért félnek a férfiak az erős nőktől?

Dr. Makai Gábor szakpszichológus szerint a határozott, erős női karakterek jelenlétét a férfiak nem minden esetben élik meg negatívan.

– Ez inkább attól függ, hogy milyen érzést vagy működést váltanak ki belőlük. Általánosságban jól érzik magukat egy olyan helyzetben, ahol a másik fél önálló, magabiztos, és pontosan tudja, mit akar – fejti ki. Egy autonóm nő ugyanis nem elvesz a párkapcsolatból, hanem megmutatja, milyen is a valódi partnerség.

Miért félnek a férfiak a határozott nőktől? A pszichológus válaszol

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– Egy ilyen magabiztos, önálló karakter viszont könnyen szembesíthet egy férfit a saját bizonytalanságaival és önmagához való viszonyával.

A Carmen-effektusként ismert jelenség lényege is éppen ez: nem maga az erős nő a fenyegető, hanem az, amit jelenléte előhív a másik félből. Ha egy férfi saját személyét értéktelennek látja, egy magabiztos partner mellett könnyen felerősödhetnek benne ezek az érzések.

Elveszíti az irányítást

Az erős női jelenlét fenyegetésként való megélése mögött gyakran egy evolúciós eredetű minta húzódik meg, hiszen a férfi ösztönösen szeret kontrollálni.

– Ha azonban ehhez egy irreális önleértékelés társul, akkor könnyen félelem alakulhat ki benne – árulja el a szakértő a Fanny magazin hasábjain. Ilyenkor fenyegetésként élheti meg, ha egy nő tudja, mit akar, de nem a céltudatosság és a határozottság az, ami ijesztő számára. Sokkal inkább az az érzés, hogy a nő élete kerek, önmagában is teljes, ezért ilyenkor vissza lép, és értékeli azt, hozzá képest ő hol helyezkedik el.

– Ekkor a férfi szembesülhet azzal, hogy nem ő az irányító vagy a védelmező fél a kapcsolatban. Sérülékenyebbnek érezheti magát, mert úgy éli meg, hogy kicsúszik a kezéből az irányítás. A probléma azonban nem a nő határozottsága – teszi hozzá a pszichoterapeuta. A szakértő szerint ez egy belső folyamat: minél inkább leértékeli magát a férfi, annál könnyebben érezheti fenyegetésnek azt, ha a másik fél a határozott. Ettől szégyent érezhet, és kialakulhat benne az elhagyástól, csalódástól való félelem, és mivel nem magát érzi a domináns, megmentő szerepben, ez könnyen felerősítheti a belső bizonytalanságát is.