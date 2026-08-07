Az esküvőn ott lesz a sógorod, a nászod és a komád is – Te tisztában vagy a rokoni kapcsolatokkal? Kvízünkből kiderül

A magyar nyelv rendkívül gazdag, ha a rokoni kapcsolatokról van szó. Ezek ugyanis pontosan leírják, ki milyen viszonyban áll velünk. Némelyiket nap mint nap használjuk, másokkal viszont csak ritkán találkozunk, például egy esküvőn, ahol mindenki bemutatkozik egymásnak a széles családból. Éppen ezért könnyen feledésbe merülnek ezek a régóta használt kifejezések. Vajon te pontosan tudod, kit nevezünk vőnek, menynek vagy nászasszonynak? Teszteld a tudásodat!

Te ismered az esküvőkön elhangzó rokonai kapcsolatok megnevezéseit? Kvízünkből kiderül!

Fotó: Emma Bauso / Pexels

Ez az esküvői-kvíz segít, hogy ne hozzanak zavarba a rokonok

A rokoni szálak elnevezései évszázadok óta részei a magyar nyelvnek, és sok közülük ma is él a hétköznapokban. Ennek ellenére nem ritka, hogy még a felnőttek is összekeverik a különböző családi megnevezéseket. Ebben a kvízben 8 kérdés vár rád, amelyekből kiderül, mennyire vagy otthon a rokonsági fokok világában. Lehet, hogy elsőre egyszerűnek tűnik, de a végére még a legjobbak is zavarba jöhetnek. Ha pedig netalántán hibáznál, legalább kibővíted a tudásodat kvízünkkel egy újabb kifejezéssel!

Lássuk a rokoni kapcsolatok-kvízt: