Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
lakodalom

Az esküvőn ott lesz a sógorod, a nászod és a komád is – Te tisztában vagy a rokoni kapcsolatokkal? Kvízünkből kiderül

20 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Lakodalom van a mi utcánkban! Mindenki hivatalos az esküvőre, a nejed, a sógorod, a komád és a nászurad is. A kérdés már csak az, hogy tudod-e, hogy kivel milyen rokoni kapcsolatban állsz. A kvízünkből kiderül!
Link másolása
Vágólapra másolva!
lakodalomrokonságkvízesküvő

A magyar nyelv rendkívül gazdag, ha a rokoni kapcsolatokról van szó. Ezek ugyanis pontosan leírják, ki milyen viszonyban áll velünk. Némelyiket nap mint nap használjuk, másokkal viszont csak ritkán találkozunk, például egy esküvőn, ahol mindenki bemutatkozik egymásnak a széles családból.  Éppen ezért könnyen feledésbe merülnek ezek a régóta használt kifejezések. Vajon te pontosan tudod, kit nevezünk vőnek, menynek vagy nászasszonynak? Teszteld a tudásodat!

kvízhez kapcsolódó esküvő, ahol az ifjú pár csókot vált
Te ismered az esküvőkön elhangzó rokonai kapcsolatok megnevezéseit? Kvízünkből kiderül!
Fotó: Emma Bauso / Pexels

Ez az esküvői-kvíz segít, hogy ne hozzanak zavarba a rokonok

A rokoni szálak elnevezései évszázadok óta részei a magyar nyelvnek, és sok közülük ma is él a hétköznapokban. Ennek ellenére nem ritka, hogy még a felnőttek is összekeverik a különböző családi megnevezéseket. Ebben a kvízben 8 kérdés vár rád, amelyekből kiderül, mennyire vagy otthon a rokonsági fokok világában. Lehet, hogy elsőre egyszerűnek tűnik, de a végére még a legjobbak is zavarba jöhetnek. Ha pedig netalántán hibáznál, legalább kibővíted a tudásodat kvízünkkel egy újabb kifejezéssel!

Lássuk a rokoni kapcsolatok-kvízt:

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 8
Ki a te vejed?

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!