A magyar Versailles-tól a római szentélyig: látnivalók a Fertő tó hazai partján

- Kulturális kincsek: barokk pompájú kastélyok Fertődön és Nagycenken, valamint a fertőrákosi Kőfejtő és Mithrasz-szentély különleges világa.
- Érintetlen természet: a Fertő–Hanság Nemzeti Park kiterjedt nádasa, gazdag madárvilága és vezetett kenutúrái.
- Határtalan bringázás: kiváló minőségű kerékpárutak, melyeken tekerve könnyen átléphetünk Ausztriába is.
A Fertő tó magyar oldala ideális úti cél azoknak, akik a természet közelségét és a gazdag kulturális örökséget szeretnék ötvözni. A Fertő–Hanság Nemzeti Park védett területei, a világörökségi helyszínek és a jól kiépített kerékpárutak mind hozzájárulnak ahhoz, hogy felejthetetlen napokat töltsünk el a környéken. Akár egy hétvégére érkezünk, akár hosszabb kikapcsolódást tervezünk, a tó környéke garantáltan feltölt energiával.
Mit kínál a Fertő tó magyar oldala az idelátogatóknak?
A térség legnagyobb vonzereje a változatosságban rejlik. A madárvilág szerelmesei számára a Fertő–Hanság Nemzeti Park tanösvényei és megfigyelőtornyai igazi paradicsomot jelentenek. A teljesség igénye nélkül a Sziki őszirózsa, a Fürtösbodza, a Hany Istók tanösvények, vagy a Vizi Rence Túraútvonal olyan betekintést engednek a tó egyedülálló ökoszisztémájába, amelyet gyalogosan vagy autóval lehetetlen lenne átélni. A sekély, sós víz és a kiterjedt nádas rendkívül gazdag élővilágnak ad otthont, így a távcsövet mindenképpen érdemes becsomagolni.
A kulturális látnivalók iránt érdeklődők sem fognak unatkozni. Fertődön található a magyar Versailles-ként is emlegetett Esterházy-kastély, amely barokk és rokokó pompájával, gyönyörűen felújított parkjával nyűgözi le a látogatókat.
Nem messze innen, Nagycenken a Széchenyi-kastély és a hozzá tartozó hársfasor kínál kellemes sétát, miközben a magyar történelem egyik legmeghatározóbb családjának örökségét ismerhetjük meg.
Fertőrákoson a Püspöki Palota és a Kőfejtő jelent kihagyhatatlan programot: utóbbi nemcsak geológiai ritkaság, hanem különleges szabadtéri színpadként és témaparkként is működik. Szintén itt található a római kori Mithrasz-szentély (Mithraeum) is, amely egyedülálló történelmi emléket kínál, ahol az egykori titokzatos bikaölő kultusz nyomaiba leshetünk be.
Tókerülő biciklitúra
A környék egyik legnépszerűbb programja kétségkívül a kerékpározás. A tó körüli bicikliút kiváló minőségű, nagyrészt autóforgalomtól mentes szakaszon halad, így családok számára is biztonságos. Nagyon izgalmas lehetőség, hogy a magyar oldalról indulva könnyedén áttekerhetünk Ausztriába is.
A teljes kör mintegy 115-120 kilométer, de rövidebb szakaszok teljesítésére is van lehetőség, hiszen a határ osztrák oldalán közlekedő kompok segítségével lerövidíthetjük az utat. Így egyetlen nap alatt akár két ország tájaiba is belekóstolhatunk.
Kajak- és kenutúrák a Fertő tavon
Az aktív pihenéshez a vízi sportok is hozzátartoznak. Bár a tó magyar szakaszán a partvonal nagy részét nádas borítja, a kajak- és kenutúrák során közvetlen kapcsolatba kerülhetünk a vízi világgal. Fertőrákoson és a környező településeken pedig a helyi gasztronómia – köztük a híres soproni borvidék nedűi és a friss halételek – gondoskodik a nap tökéletes lezárásáról.
Nézd meg a videón is a Fertő-Hanság Nemzeti Park kincseit: