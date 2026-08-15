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Tóth Mátét és a Hír TV-t sem engedték be a paksi bejárásra

belföldi utazás

A magyar Versailles-tól a római szentélyig: látnivalók a Fertő tó hazai partján

27 perce
Olvasási idő: 8 perc
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A közép-európai régió egyik legkülönlegesebb természetes vize számtalan élményt kínál a látogatóknak. A természetjárók, a kultúra iránt érdeklődők és az aktív kikapcsolódás kedvelői egyaránt megtalálják itt a számításaikat, hiszen a Fertő tó magyar oldala tele van felfedezésre váró kincsekkel.
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belföldi utazáskerékpárosútNagycenkFertő tóFertőd
  • Kulturális kincsek: barokk pompájú kastélyok Fertődön és Nagycenken, valamint a fertőrákosi Kőfejtő és Mithrasz-szentély különleges világa.
  • Érintetlen természet: a Fertő–Hanság Nemzeti Park kiterjedt nádasa, gazdag madárvilága és vezetett kenutúrái.
  • Határtalan bringázás: kiváló minőségű kerékpárutak, melyeken tekerve könnyen átléphetünk Ausztriába is.

A Fertő tó magyar oldala ideális úti cél azoknak, akik a természet közelségét és a gazdag kulturális örökséget szeretnék ötvözni. A Fertő–Hanság Nemzeti Park védett területei, a világörökségi helyszínek és a jól kiépített kerékpárutak mind hozzájárulnak ahhoz, hogy felejthetetlen napokat töltsünk el a környéken. Akár egy hétvégére érkezünk, akár hosszabb kikapcsolódást tervezünk, a tó környéke garantáltan feltölt energiával.

A Fertő tó magyar oldala nádasokkal, stégekkel gazdag, ahol napozni is lehet.
A Fertő tó magyar oldala számtalan természeti és kultúrális látnivalóval, valamint programmal csábít nyáron is.
Fotó: Shutterstock /  

Mit kínál a Fertő tó magyar oldala az idelátogatóknak?

A térség legnagyobb vonzereje a változatosságban rejlik. A madárvilág szerelmesei számára a Fertő–Hanság Nemzeti Park tanösvényei és megfigyelőtornyai igazi paradicsomot jelentenek. A teljesség igénye nélkül a Sziki őszirózsa, a Fürtösbodza, a Hany Istók tanösvények, vagy a Vizi Rence Túraútvonal olyan betekintést engednek a tó egyedülálló ökoszisztémájába, amelyet gyalogosan vagy autóval lehetetlen lenne átélni. A sekély, sós víz és a kiterjedt nádas rendkívül gazdag élővilágnak ad otthont, így a távcsövet mindenképpen érdemes becsomagolni.

Fertő-tó nádassal, vízfelülettel és gázlómadarakkal.
A Fertő-tó környéke romantikus panorámát, festői tájat és izgalmas kalandokat nyújt. 
Fotó: Shutterstock /  

A kulturális látnivalók iránt érdeklődők sem fognak unatkozni. Fertődön található a magyar Versailles-ként is emlegetett Esterházy-kastély, amely barokk és rokokó pompájával, gyönyörűen felújított parkjával nyűgözi le a látogatókat. 

A Fertődi-kastély a magasból fotózva.
Fertőd Magyarország leggrandiózusabb főúri rezidenciáját rejti, amely egy félnapos programnak is tökéletes.
Fotó:  Shutterstock /  

Nem messze innen, Nagycenken a Széchenyi-kastély és a hozzá tartozó hársfasor kínál kellemes sétát, miközben a magyar történelem egyik legmeghatározóbb családjának örökségét ismerhetjük meg.

A nagycenki Széchenyi-kastély és barokk kertje a magasból.
A szomszédos Nagycenken is izgalmas történelmi-építészeti csemegére bukkanhatunk: a Széchenyi család rezidenciája ma múzeumként működik. 
Fotó:  Shutterstock /  

Fertőrákoson a Püspöki Palota és a Kőfejtő jelent kihagyhatatlan programot: utóbbi nemcsak geológiai ritkaság, hanem különleges szabadtéri színpadként és témaparkként is működik. Szintén itt található a római kori Mithrasz-szentély (Mithraeum) is, amely egyedülálló történelmi emléket kínál, ahol az egykori titokzatos bikaölő kultusz nyomaiba leshetünk be.

A Fertőrákosi-kőfejtő.
A Fertőrákosi-kőfejtő nemcsak kulturális, de természeti kalandokat is kínál. 
Fotó:  Shutterstock /  

Tókerülő biciklitúra

A környék egyik legnépszerűbb programja kétségkívül a kerékpározás. A tó körüli bicikliút kiváló minőségű, nagyrészt autóforgalomtól mentes szakaszon halad, így családok számára is biztonságos. Nagyon izgalmas lehetőség, hogy a magyar oldalról indulva könnyedén áttekerhetünk Ausztriába is.

A teljes kör mintegy 115-120 kilométer, de rövidebb szakaszok teljesítésére is van lehetőség, hiszen a határ osztrák oldalán közlekedő kompok segítségével lerövidíthetjük az utat. Így egyetlen nap alatt akár két ország tájaiba is belekóstolhatunk.

Legelő magyar szürkemarhák a lemenő napnál.
A Fertő-Hanság Nemzeti Park büszkesége a magyar szürkemarha, amellyel nemcsak az Alföldön, de itt is találkozhatunk. 
Fotó:  Shutterstock /  

Kajak- és kenutúrák a Fertő tavon

Az aktív pihenéshez a vízi sportok is hozzátartoznak. Bár a tó magyar szakaszán a partvonal nagy részét nádas borítja, a kajak- és kenutúrák során közvetlen kapcsolatba kerülhetünk a vízi világgal. Fertőrákoson és a környező településeken pedig a helyi gasztronómia – köztük a híres soproni borvidék nedűi és a friss halételek – gondoskodik a nap tökéletes lezárásáról.

Nézd meg a videón is a Fertő-Hanság Nemzeti Park kincseit: 

 

 

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