A magyar Versailles-tól a római szentélyig: látnivalók a Fertő tó hazai partján

Kulturális kincsek: barokk pompájú kastélyok Fertődön és Nagycenken, valamint a fertőrákosi Kőfejtő és Mithrasz-szentély különleges világa.

barokk pompájú kastélyok Fertődön és Nagycenken, valamint a fertőrákosi Kőfejtő és Mithrasz-szentély különleges világa. Érintetlen természet: a Fertő–Hanság Nemzeti Park kiterjedt nádasa, gazdag madárvilága és vezetett kenutúrái.

a Fertő–Hanság Nemzeti Park kiterjedt nádasa, gazdag madárvilága és vezetett kenutúrái. Határtalan bringázás: kiváló minőségű kerékpárutak, melyeken tekerve könnyen átléphetünk Ausztriába is.

A Fertő tó magyar oldala ideális úti cél azoknak, akik a természet közelségét és a gazdag kulturális örökséget szeretnék ötvözni. A Fertő–Hanság Nemzeti Park védett területei, a világörökségi helyszínek és a jól kiépített kerékpárutak mind hozzájárulnak ahhoz, hogy felejthetetlen napokat töltsünk el a környéken. Akár egy hétvégére érkezünk, akár hosszabb kikapcsolódást tervezünk, a tó környéke garantáltan feltölt energiával.

A Fertő tó magyar oldala számtalan természeti és kultúrális látnivalóval, valamint programmal csábít nyáron is.

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Mit kínál a Fertő tó magyar oldala az idelátogatóknak?

A térség legnagyobb vonzereje a változatosságban rejlik. A madárvilág szerelmesei számára a Fertő–Hanság Nemzeti Park tanösvényei és megfigyelőtornyai igazi paradicsomot jelentenek. A teljesség igénye nélkül a Sziki őszirózsa, a Fürtösbodza, a Hany Istók tanösvények, vagy a Vizi Rence Túraútvonal olyan betekintést engednek a tó egyedülálló ökoszisztémájába, amelyet gyalogosan vagy autóval lehetetlen lenne átélni. A sekély, sós víz és a kiterjedt nádas rendkívül gazdag élővilágnak ad otthont, így a távcsövet mindenképpen érdemes becsomagolni.

A Fertő-tó környéke romantikus panorámát, festői tájat és izgalmas kalandokat nyújt.

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A kulturális látnivalók iránt érdeklődők sem fognak unatkozni. Fertődön található a magyar Versailles-ként is emlegetett Esterházy-kastély, amely barokk és rokokó pompájával, gyönyörűen felújított parkjával nyűgözi le a látogatókat.

Fertőd Magyarország leggrandiózusabb főúri rezidenciáját rejti, amely egy félnapos programnak is tökéletes.

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Nem messze innen, Nagycenken a Széchenyi-kastély és a hozzá tartozó hársfasor kínál kellemes sétát, miközben a magyar történelem egyik legmeghatározóbb családjának örökségét ismerhetjük meg.

A szomszédos Nagycenken is izgalmas történelmi-építészeti csemegére bukkanhatunk: a Széchenyi család rezidenciája ma múzeumként működik.

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Fertőrákoson a Püspöki Palota és a Kőfejtő jelent kihagyhatatlan programot: utóbbi nemcsak geológiai ritkaság, hanem különleges szabadtéri színpadként és témaparkként is működik. Szintén itt található a római kori Mithrasz-szentély (Mithraeum) is, amely egyedülálló történelmi emléket kínál, ahol az egykori titokzatos bikaölő kultusz nyomaiba leshetünk be.